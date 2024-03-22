  • Новость часаНебензя: Помощь Запада не спасет Украину от поражения
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему СВО де-факто стала войной

    Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на какие-то компромиссы с Москвой и запустил процесс тотального противостояния.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Бомбежками Югославии Запад изменил Россию

    Агрессия против Югославии 25 лет назад стала завершением «конца истории» и одним из факторов, определивших дальнейшее развитие российской внешней политики. В марте 1999 года началась следующая холодная война в том смысле, как ее определил создавший термин писатель Джордж Оруэлл.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем лукавство «олимпийского перемирия»

    Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.

    7 комментариев
    22 марта 2024, 19:45 • Новости дня

    Небензя заявил, что масштабы участия НАТО на Украине намного шире представлений США и Европы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что НАТО оказывает Киеву гораздо более масштабную поддержку, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе.

    «Масштабы участия Североатлантического альянса в поддержании на плаву своих киевских подопечных гораздо шире, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе», – сказал Небензя, передает ТАСС.

    Он также заявил, что Запад подталкивает Киев к бессмысленным «мясным штурмам», призывая бросать на поле боя все больше украинцев.

    «Многие осознали наконец происходящее и не готовы умирать за чужие геополитические устремления. При этом западные кукловоды не унимаются и призывают бросать на «мясные штурмы» все больше украинцев», – сказал Небензя.

    По его словам, безответственная риторика Запада угрожает перевести украинский конфликт в новую острую и непредсказуемую фазу.

    «Сейчас у вас начинаются мандраж и метания, потому что ваши действия по нанесению России стратегического поражения или хотя бы по ее ослаблению не принесли желаемого результата. Осознаете ли вы, что своей безответственной риторикой вы повышаете ставки и рискуете перевести конфликт в новую острую и непредсказуемую фазу?» – заявил Небензя.

    Ранее Небензя заявил о достижении цели СВО по демилитаризации Украины.

    21 марта 2024, 18:18 • Новости дня
    В Европе вспомнили предсказание Меркель о последствиях вступления Украины в НАТО
    В Европе вспомнили предсказание Меркель о последствиях вступления Украины в НАТО
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Присоединение Украины к Североатлантическому альянсу повлечет печальные последствия, об этом предупреждали экс-президент Франции Николя Саркози и экс-канцлер Германии Ангела Меркель в 2008 году, заявил главред Figaro Magazine Гийом Рокетт.

    Тогда французский и немецкий политики предупреждали США о том, что содействие вступлению Украины в НАТО – безумие, так как Россия сочтет это провокацией и может ввести войска на Украину, заявил Рокетт в эфире LCI, передает РИА «Новости».

    По мнению журналиста, киевский режим в последующие годы все равно пытался получить членство в НАТО, что привело к расколу в стране.

    Ранее в Киев прибыл глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

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    20 марта 2024, 08:59 • Новости дня
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    @ Hannes P Albert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления Группы семи (G7), в котором осуждались прошедшие в России президентские выборы, сообщили СМИ.

    Газета La Repubblica уточняет, что документ был подготовлен председательствующей в G7 Италией. Такое решение американской стороны, по оценке издания, продиктовано желанием не давать повода Москве вмешиваться в грядущие в ноябре американские выборы, передает ТАСС.

    Уточняется, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан дал резолюции положительное заключение, однако, по мнению Госдепа, формулировки документа являются неуместными.

    Накануне представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал высказывания западных чиновников о прошедших в России выборах «неуважением к принципам демократии».

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    20 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием

    Советник Шойгу: США и НАТО создают ментальный театр военных действий

    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием
    @ Robert Michael/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в своей статье для журнала «Арсенал Отечества» заявил, что США и НАТО начали формировать «ментальный театр военных действий» с принципиально новыми видами оружия.

    По словам Ильницкого, содержание и характер военных действий претерпевают радикальные изменения. Захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией, передает РИА «Новости» его заявление.

    «Военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», – подчеркнул Ильницкий.

    Он также сообщил, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в ведущих научных и военных центрах США и НАТО, таких как Гарвардский и Принстонский университеты, Центре инноваций НАТО, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США и других.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить на части.

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    22 марта 2024, 09:35 • Новости дня
    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России

    FT: США требуют от Украины прекратить удары по энергетической инфраструктуре России

    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    США потребовали от Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам со стороны России, сообщили источники британской The Financial Times.

    По этой информации, Вашингтон обеспокоен тем, что эскалация конфликта может затронуть инфраструктуру, от которой зависят западные страны, включая нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, на который полагаются в том числе американские ExxonMobil и Chevron, передает ТАСС содержание публикации.

    США не одобряют и не поддерживают атаки на территории России, заявил изданию представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

    По информации газеты, целью украинских ударов является сокращение доходов России от экспорта энергоносителей и давление на США с целью одобрения нового пакета военной помощи.

    Украинские беспилотники в течение последних недель совершили несколько атак на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах. Так, в минувшее воскресенье в результате атаки на Славянском НПЗ произошел пожар. Сообщалось о гибели одного человека.

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    20 марта 2024, 16:51 • Новости дня
    Киев возмутила инициатива получать помощь США в кредит
    Киев возмутила инициатива получать помощь США в кредит
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киевская администрация расценила как оскорбительную идею США о предоставлении Украине помощи в виде кредитов, сообщает издание Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского.

    По информации Politico, данная идея обсуждается в Конгрессе США уже несколько недель, но Киев не был должным образом уведомлен.

    Источник издания заявил, что не слышал никаких конкретных предложений по этой теме, а сама идея помощи кредитами «несколько оскорбительна» для Украины, учитывая гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму, передает РИА «Новости».

    Ранее сенатор США Линдси Грэм предложил оказывать Киеву помощь только в виде займов, ссылаясь на огромный госдолг США.

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    20 марта 2024, 10:43 • Новости дня
    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Группа румынских наемников Romanian Battlegroup Getica заявила о своем участии в атаках на приграничные районы России.

    Согласно сообщению группы в Facebook (запрещен в России), наемники совершили рейд на российские приграничные деревни, передает РИА «Новости».

    Как отметили в группе, наемники совершили вылазку совместно с «Русским добровольческим корпусом» (организация, признанная в России террористической). В качестве доказательства они опубликовали видео с обстрелами российского приграничья.

    Отмечается, что ситуация находится под контролем российских пограничников.

    Ранее сообщалось, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию.

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    22 марта 2024, 11:11 • Новости дня
    Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину

    Премьер Венгрии Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину

    Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Североатлантического альянса обсуждают возможность отправки войск НАТО на Украину, это может послужить началом новой мировой войны, заявил на радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, буквально несколько месяцев назад такая возможность казалось абсурдом, однако в данный момент Запад действительно стремится развернуть «спираль войны», передает ТАСС.

    Орбан добавил, что в случае, если все же армия одной из стран НАТО вступит в военные действия, это станет началом третьей мировой войны.

    На Украине тем временем сообщают об «отчаянной обороне» уязвимых позиций, в то время как Минэнерго Украины признало, что Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по украинским энергообъектам.

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    20 марта 2024, 09:50 • Новости дня
    В Роскачестве оценили угрозу отключения в России смартфонов Apple и Google

    Эксперт Роскачества заявил, что отключение в России смартфонов Apple и Google принесет репутационный ущерб

    В Роскачестве оценили угрозу отключения в России смартфонов Apple и Google
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Компании Google и Apple чисто технически могут отключить в России свои смартфоны, однако в этом случае гаджеты станут «кирпичами», это принесет производителю репутационный ущерб, отметил глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

    По его словам, такое отключение технически вероятно, оно может произойти согласно тому же механизму, когда блокируются краденые смартфоны, передает РИА «Новости».

    Кузьменко добавил, что в этом случае гаджет Apple будет заблокирован, на нем будут потеряны все данные. Владельцы же Android смогут сохранить информацию, при этом устройство будет почти невозможно вернуть к работе без крупных трат.

    Эксперт подчеркнул, что американские компании вряд ли пойдут на этот шаг. В первую очередь из-за того, что в лицензионном соглашении не предусмотрены какие-либо условия для блокировки пользователей в определенной стране. Кроме того, компания получит репутационный ущерб и многомилионные иски.

    Ранее в России предупредили о том, что модификация смартфонов и телефонов аппаратным и программным способом может повлечь для россиян административную ответственность.

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    20 марта 2024, 20:38 • Новости дня
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Член палаты представителей демократ Джаред Московиц пришел на слушания в Конгрессе по делу об импичменте главы США Джо Байдена в маске президента России Владимира Путина.

    По мнению журналиста издания Punchbowlnews Макса Кохена, демократ надел маску Путина, чтобы сделать акцент на том, что республиканцы хотят внести элемент российской дезинформации в эти слушания, передает РИА «Новости».

    Сам конгрессмен «поблагодарил» ведущего дело коллегу Джеймса Комера за якобы использование российских разведданных в рамках расследования, пишет The Hill.

    Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила расследование по импичменту Байдена.

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    21 марта 2024, 14:34 • Новости дня
    Эксперт назвал слабые места британского лазерного комплекса Dragonfire

    Военный эксперт Климов: Использование лазерных систем приведет к переосмыслению роли дронов в боевых действиях

    Эксперт назвал слабые места британского лазерного комплекса Dragonfire
    @ Dstl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Потенциально лазерные системы способны сделать уничтожение дронов и ракет более быстрым и дешевым процессом. Однако данные установки требуют колоссальных энергетических затрат. Стоимость их содержания в настоящий момент превышает возможную пользу на поле боя, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее в Британии провели испытания лазерного комплекса Dragonfire.

    «Dragonfire представляет собой лазерную систему, призванную дополнить, а в перспективе и заменить имеющиеся у НАТО комплексы ПВО. Разговоры о революционности данной разработки не лишены смысла. Однако, на мой взгляд, речь в большей степени идет не о конкретной британской модели, но о новом типе вооружений в целом», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Лазерные системы – крайне перспективные орудия, над созданием которых трудятся все великие державы. Эти установки способны существенно изменить практику противодействия БПЛА и ракетам противника. Они эффективно поражают оптико-волоконные компоненты атакующей техники, выжигая их быстрым и точным зарядом», – отмечает собеседник.

    «В лазерных системах предусмотрен особый тип наведения – поиск объекта по бликам. Это значительно снижает требования к операторам установок. Новейшие модели могут находить цель в автоматическом режиме. При этом залп орудия происходит в разы быстрее, чем запуск ракеты из традиционных комплексов ПВО», – считает он.

    «Тем не менее главная проблема лазерных систем заключается в дороговизне их обслуживания. Не исключаю, что инженеры, работавшие над Dragonfire, могли использовать более дешевые компоненты для создания самой установки. Однако ее питание все равно должен обеспечивать мощный источник энергии», – указывает эксперт.

    «Низкая стоимость залпа компенсируется высокой ценой поддержания батареи. Если данная проблема будет решена и лазерные системы начнут использоваться военными массово, то это приведет к кардинальным переменам на поле боя. Работа классических БПЛА и ракет будет серьезно осложнена», – акцентирует собеседник.

    «Начнется очередной виток в противостоянии «щита и меча». Конструкторам дронов придется внедрять системы защиты от выжигания технической «начинки» аппарата. Это повлияет на конечную стоимость устройств. Тем не менее в перспективе обходные пути противодействия лазерным комплексам будут найдены», – резюмирует Климов.

    Ранее в Британии была испытана лазерная система Dragonfire. Об этом сообщают РИА «Новости». По словам военных, данный комплекс способен «коренным образом изменить боевое пространство». Долгое время этот тип вооружений оставался экспериментальным, но развитие гражданских технологий позволило сделать его производство более доступным.

    В настоящий момент на лазерные системы в Пентагоне возлагают большие надежды. Традиционные комплексы ПВО малоэффективны против небольших беспилотников. Некоторые модели данной сферы вооружений уже устанавливают на эсминцы. Также планируется оснащение бронетранспортеров Striker.

    Первый прототип системы Dragonfire был представлен общественности еще в 2017-м. Комплекс уже успел пройти тестирования в январе этого года. Нынешние испытания прошли на ракетном полигоне на Гебридских островах. Установка «тренировалась» сбивать беспилотники различных типов и минометные снаряды.

    Несмотря на то что характеристики орудия засекречены, министерство обороны Британии утверждает, что разработка способна поражать «любые видимые цели». Главным преимуществом называют дешевизну залпов – один выстрел стоит менее десяти фунтов стерлингов. Интересно, что офис Зеленского уже заявил о желании испытать модель в действии на поле боя.

    Однако Лондон отрицает возможность передачи лазерных систем Украине. Аналогичными разработками занимаются и другие страны. Известно, что Израиль создает  комплекс «Железный луч», однако опыта его применения в военных столкновениях Тель-Авив до сих пор не имеет.

    В России также имеются собственные разработки в сфере лазерных вооружений. Одной из них является «Пересвет». Предполагается, что он войдет в состав противоспутникового комплекса РФ.

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    21 марта 2024, 08:58 • Новости дня
    Раскрыт план Британии по использованию сил НАТО вокруг Киева

    «Национальная оборона»: Британия планирует ввести силы НАТО вокруг Киева

    Раскрыт план Британии по использованию сил НАТО вокруг Киева
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские ученые Александр Бартош и Анатолий Летяго из Академии военных наук в статье, опубликованной в журнале «Национальная оборона», раскрыли план Великобритании по созданию буферной зоны вокруг Киева с помощью сил НАТО.

    Согласно предложению Британии, к маю 2024 года крупные мобильные силы НАТО из Румынии и Польши должны были быть готовы к вводу на Украину. Целью операции было создание буферной зоны в районе занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева, передает Ura.ru мнение российских военных аналитиков.

    По мнению ученых, перемещение украинских войск в зону боевых действий, освободившуюся после размещения сил НАТО, могло бы привести к эскалации конфликта и, как следствие, принудить Москву к переговорам.

    При этом военные аналитики предупреждают, что план Британии могут не поддержать другие страны – члены НАТО.

    Ранее представитель премьер-министра Британии Риши Сунака заявлял, что Лондон не планирует направлять свои войска на Украину с целью плечом к плечу воевать с армией этой страны.

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    22 марта 2024, 16:42 • Новости дня
    В НАТО заявили о готовности альянса к конфликту с Россией

    Глава Военного комитета НАТО заявил о готовности альянса к конфликту с Россией

    В НАТО заявили о готовности альянса к конфликту с Россией
    @ Lukas Balandis/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО, заявил о готовности альянса к возможному конфликту с Россией.

    В интервью онлайн-изданию Armyinform, отвечая на вопрос о готовности НАТО к такому сценарию, Бауэр заявил, что да, главная задача альянса – быть готовыми, передает РИА «Новости».

    Бауэр подчеркнул, что НАТО начало готовиться к подобному развитию событий еще в 2014 году, сразу после воссоединения Крыма с Россией, в 2019 году альянс начал возвращение к принципу коллективной безопасности, что включало изменение стратегий, оперативное планирование и обновление вооруженных сил стран – членов блока.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что представители Североатлантического альянса обсуждают возможность отправки войск НАТО на Украину.

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    21 марта 2024, 04:58 • Новости дня
    США назвали свою долгосрочную цель на Украине

    Помощник Байдена Салливан назвал гарантированную безопасность Украины долгосрочной целью США

    США назвали свою долгосрочную цель на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Долгосрочная цель США – незыблемость украинской независимости и гарантированная безопасность Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан в ответ на вопрос о том, как для США выглядело бы поражение России на Украине, заявил, что Россия якобы «уже потерпела провал», но «этого недостаточно», передает ТАСС.

    По его словам, необходимо добиться устранения угрозы и натиска со стороны российских войск, обеспечив Украине не только свободу и независимость, но и безопасность. Именно к этому, по словам Салливана, будут стремиться США. Помощник президента США утверждает, что Россия якобы преследовала цель стереть Украину с лица земли. На вопрос о поставках Киеву тактических баллистических ракет ATACMS Салливан не дал определенного ответа.

    Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Запад совершает глубочайшую ошибку, пытаясь нанести стратегическое поражение России, это доказывают события на поле боя.

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    22 марта 2024, 12:10 • Новости дня
    Глава МИД Польши: Белый дом знал о подготовке диверсии на «Северном потоке»

    Глава МИД Польши Сикорский: Белый дом знал о подготовке диверсии на «Северном потоке»

    Tекст: Александра Юдина

    Американские власти знали о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток», заявил Rzeczpospolita глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    По его словам, США имели «предварительную информацию» о готовящемся акте саботажа и не предприняли никаких действий, чтобы ему помешать, передает РИА «Новости».

    При этом Сикорский добавил, что у него «личное отношение» к «Северным потокам» – в 2006 году он назвал строительство газопровода «новым пактом Молотова – Риббентропа».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков».

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    22 марта 2024, 14:27 • Новости дня
    Путин: НАТО развязало войну в центре Европы бомбежками Югославии в 1999 году
    Путин: НАТО развязало войну в центре Европы бомбежками Югославии в 1999 году
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    В посвященном 25-летию бомбардировок Югославии документальном фильме «Белград» президент Владимир Путин назвал действия НАТО недопустимыми, заметив, что Запад фактически развязал войну в центре Европы.

    По его словам, действия НАТО были недопустимыми, по факту альянс развязал войну в центре Европы, передает ТАСС.

    Фильм «Белград» выйдет в эфир телеканала «Россия 1» в воскресенье. В анонсе картины показаны кадры бомбардировок, а также интервью с политиками, дипломатами и очевидцами тех событий.

    Напомним, 24 марта исполняется четверть века с начала агрессии НАТО против Югославии в 1999 году.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как бомбежками Югославии Запад изменил Россию.

    Коментарии (10)
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