Небензя заявил, что масштабы участия НАТО на Украине намного шире представлений США и Европы

Tекст: Кристина Цыцура

«Масштабы участия Североатлантического альянса в поддержании на плаву своих киевских подопечных гораздо шире, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе», – сказал Небензя, передает ТАСС.

Он также заявил, что Запад подталкивает Киев к бессмысленным «мясным штурмам», призывая бросать на поле боя все больше украинцев.

«Многие осознали наконец происходящее и не готовы умирать за чужие геополитические устремления. При этом западные кукловоды не унимаются и призывают бросать на «мясные штурмы» все больше украинцев», – сказал Небензя.

По его словам, безответственная риторика Запада угрожает перевести украинский конфликт в новую острую и непредсказуемую фазу.

«Сейчас у вас начинаются мандраж и метания, потому что ваши действия по нанесению России стратегического поражения или хотя бы по ее ослаблению не принесли желаемого результата. Осознаете ли вы, что своей безответственной риторикой вы повышаете ставки и рискуете перевести конфликт в новую острую и непредсказуемую фазу?» – заявил Небензя.

Ранее Небензя заявил о достижении цели СВО по демилитаризации Украины.