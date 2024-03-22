  • Новость часаЭксперт: Мощный удар по энергосистеме Украины преследует долгосрочные цели
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    Как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков»
    Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину
    Politico: Лидеры ЕС не могут договориться о финансировании поставок оружия на Украину
    МИД объяснил подоплеку истории о «пропавшей» принцессе Уэльской
    Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины
    Песков: Россия находится в состоянии войны
    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России
    Посол России заявил о «точке невозврата» в отношениях с Японией
    Венгрия и Словакия отказались поставлять оружие Украине
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    Агрессия против Югославии 25 лет назад стала завершением «конца истории» и одним из факторов, определивших дальнейшее развитие российской внешней политики. В марте 1999 года началась следующая холодная война в том смысле, как ее определил создавший термин писатель Джордж Оруэлл.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем лукавство «олимпийского перемирия»

    Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Слова Макрона делают участие россиян в Олимпиаде непатриотичным

    Отдельно был опубликован документ, в котором указаны принципы участия в Играх. Примечательно, что эта бумага подготовлена исключительно для русских и белорусов, но при этом не содержит официального перевода на русский язык. Такие нынче хартии.

    19 комментариев
    22 марта 2024, 13:39 • Новости дня

    Кремль: США следует призвать Украину отказаться от террористической активности

    Представитель Кремля Песков: США следует призвать Украину отказаться от террористической активности

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве считают, что Белому дому следует призвать Киев прекратить атаки на объекты энергетики в России и отказаться от террористической активности в отношении жилых домов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, атаки на российские объекты энергетики могут повлечь рост мировых цен на нефть, и это является «делом Соединенных Штатов», передает ТАСС.

    Песков добавил, что киевскому режиму стоит вообще отказаться от «своей сути» – террористической активности против мирных социальных объектов и жилых домов.

    Ранее ВС России ударили по заводу, где собираются БПЛА для ВСУ. До этого в российском подполье сообщили, что удар российских ракет минувшей ночью пришелся по Харьковскому заводу транспортного машиностроения (ХЗТМ) им. Малышева и двум теплоэлектроцентралям.

    21 марта 2024, 18:18 • Новости дня
    В Европе вспомнили предсказание Меркель о последствиях вступления Украины в НАТО
    В Европе вспомнили предсказание Меркель о последствиях вступления Украины в НАТО
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Присоединение Украины к Североатлантическому альянсу повлечет печальные последствия, об этом предупреждали экс-президент Франции Николя Саркози и экс-канцлер Германии Ангела Меркель в 2008 году, заявил главред Figaro Magazine Гийом Рокетт.

    Тогда французский и немецкий политики предупреждали США о том, что содействие вступлению Украины в НАТО – безумие, так как Россия сочтет это провокацией и может ввести войска на Украину, заявил Рокетт в эфире LCI, передает РИА «Новости».

    По мнению журналиста, киевский режим в последующие годы все равно пытался получить членство в НАТО, что привело к расколу в стране.

    Ранее в Киев прибыл глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

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    22 марта 2024, 10:08 • Новости дня
    Киев: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины

    Глава Минэнерго Украины Галущенко: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам страны

    Киев: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

    В результате ударов повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Взрывы гремели по всей территории Украины. В Кропивницком и Кривом Роге идут аварийные отключения электроэнергии, передает «Российская газета».

    В данный момент уточняются масштабы разрушений.

    Напомним, в начале марта ВС России нанесли по объектам украинской военной инфраструктуры «массированный удар возмездия» из-за теракта в Брянской области.

    Коментарии (54)
    22 марта 2024, 06:47 • Новости дня
    Харьков полностью остался без электричества после взрывов
    Харьков полностью остался без электричества после взрывов
    @ Минобороны России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прогремели в городах Украины, Харьков полностью остался без электричества, сообщили местные власти и украинские СМИ.

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе было около 15 взрывов, началось несколько пожаров. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что взрывы происходили на энергетических объектах, Харьков «практически полностью без света». Кроме того, местные власти сообщают, что обесточены насосные подстанции, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением; фиксируются проблемы с интернетом.

    Взрывы прогремели в Днепре (Днепропетровске) и Кривом Роге Днепропетровской области Украины, отдельные районы Днепра также обесточены. Взрывы были и в Сумах. После взрывов в Хмельницкой области обесточены Красилов, Староконстантинов, на востоке которого расположен военный аэродром, Хмельницкий и Шепетовка, передает ТАСС.

    Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

    В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

    Накануне взрывы прогремели в Харькове, Киеве, в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Российские войска поразили завод ракетных деталей в Николаеве.

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    22 марта 2024, 10:36 • Новости дня
    Рассекречен разговор элитных подразделений ВСУ о поражении на фронте

    Элитные подразделения ВСУ в секретном чате в Telegram обвинили Зеленского в неудачах на фронте

    Tекст: Ольга Никитина

    Опубликовано содержание разговоров участников закрытого чата в Telegram, где состоят бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины, украинских националистических батальонов и СБУ.

    Так, собеседники обсуждали ситуацию на фронте и высказывались о том, что ответственность за поражения украинской стороны лежит на президенте Украины Владимире Зеленском и командовании ВСУ.

    «Реально, [министр обороны России Сергей] Шойгу завтра позвонит [главкому ВСУ Александру] Сырскому и скажет: «Сырский сдавайся, тебе не победить». Сырский скажет: «Русские не сдаются», – и десять новосформированных бригад из алкашей из кабаков пойдут штурмовать Токмак», – заявил один из участников разговора в аудиосообщении в чате. Содержание беседы публикует РИА «Новости».

    Автор реплики посетовал на то, что в ВСУ «уволили самых адекватных», а также тех, «у кого голова на плечах», отправили в отставку.

    Другой участник чата отметил, что им на смену пришли люди «на порядки худшего качества». «Это полная «шляпа», – считает он. Участник разговора заявил, что следующий этап боевых действий проигрывает, и нынешнее положение – звоночек к этому. «Ермак, Татаров, Умеров, Зеленский, Сырский – эти парни вас доведут до «победы». Ни одного украинца среди них нет», – подчеркнул он, посетовав на нехватку боеприпасов, а также адекватных тактических генералов.

    Ранее в этом чате недовольные политикой властей Украины бойцы элитных подразделений ВСУ, СБУ и нацбатов обсуждали необходимость силового захвата власти в стране.

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    21 марта 2024, 15:25 • Новости дня
    Politico: Макрон в частной беседе заявил о скором падении Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон в частной беседе в Елисейском дворце заявил о падении Украины в ближайшем будущем, пишет Politico.

    По его словам, в данный момент идет довольно много разговоров о необходимости мобилизации на Украине и «реальном восстановлении войск» в связи с тем, что страна может скоро пасть, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы ввода Макроном французского контингента на Украину в 2024 году?



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    Ранее Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Коментарии (15)
    22 марта 2024, 09:35 • Новости дня
    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России

    FT: США требуют от Украины прекратить удары по энергетической инфраструктуре России

    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    США потребовали от Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам со стороны России, сообщили источники британской The Financial Times.

    По этой информации, Вашингтон обеспокоен тем, что эскалация конфликта может затронуть инфраструктуру, от которой зависят западные страны, включая нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, на который полагаются в том числе американские ExxonMobil и Chevron, передает ТАСС содержание публикации.

    США не одобряют и не поддерживают атаки на территории России, заявил изданию представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

    По информации газеты, целью украинских ударов является сокращение доходов России от экспорта энергоносителей и давление на США с целью одобрения нового пакета военной помощи.

    Украинские беспилотники в течение последних недель совершили несколько атак на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах. Так, в минувшее воскресенье в результате атаки на Славянском НПЗ произошел пожар. Сообщалось о гибели одного человека.

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    21 марта 2024, 21:31 • Новости дня
    Российские войска поразили завод ракетных деталей в Николаеве
    Российские войска поразили завод ракетных деталей в Николаеве
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Завод «Зоря-Машпроект» в Николаеве, где производятся детали для ракет и осуществляется ремонт техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал под российский удар, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам местных жителей, удар был сдвоенный с последующей детонацией, на место направлено много скорых, в городе чувствуется отчетливый запах гари, рассказал Лебедев РИА «Новости».

    Несколько кварталов города оцеплено, медики говорят, что погибших и пострадавших «очень много», добавил он. Пострадавших транспортируют в район санатория «Дубки», где ВСУ создали военный городок с госпиталем, моргом и казармами.

    Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

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    21 марта 2024, 17:04 • Новости дня
    Боррель попросил Макрона перестать пугать людей

    Боррель заявил, что ЕС не пойдет «умирать за Донбасс»

    Боррель попросил Макрона перестать пугать людей
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».

    Он также призвал перестать «пугать людей». Боррель подчеркнул, что неизбежна лишь необходимость поддержки Украины. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что «речь о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс или не убивали в Киеве», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    21 марта 2024, 15:28 • Новости дня
    Генерал Люфтваффе спрогнозировал войну России с ФРГ после передачи ракет Taurus Киеву

    Compact: Передача Taurus Украине повлечет за собой войну России и Германии

    Генерал Люфтваффе спрогнозировал войну России с ФРГ после передачи ракет Taurus Киеву
    @ imago images/Alexander Rosbac/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Передача киевскому режиму немецких ракет Taurus должна проводиться вместе с размещением солдат Германии на украинской территории, что спровоцирует войну России и ФРГ, заявили собеседники издания Compact.

    Использование этих ракет потребует значительного участия немецкой стороны и размещения немецких военных, так как ВСУ не может оперировать этой системой, заявил отставной генерал Люфтваффе Харальд Куят в беседе с Compact, передает РИА «Новости».

    Такое вооружение не должно попасть в руки украинских военных, поскольку неизвестно, что они сделают с ним.

    Подрыв Крымского моста с помощью Taurus, обсуждавшийся немецкими генералами, мог бы обострить украинский конфликт. Такие действия позволили бы России целями ответных ударов назначить объекты на территории Германии, заключило издание.

    До этого бывший немецкий канцлер Герхард Шредер назвал верным решение действующего канцлера Олафа Шольца не передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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    22 марта 2024, 09:05 • Новости дня
    На Украине сообщили об «отчаянной обороне» уязвимых позиций

    Украинские СМИ сообщили об «отчаянной обороне» уязвимых позиций

    На Украине сообщили об «отчаянной обороне» уязвимых позиций
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные вынуждены бросить все свои силы на удержание самых уязвимых позиций, чтобы сохранить хотя бы видимость успешной обороны ВСУ, пишет украинское издание «Страна.ua».

    В статье отмечается, что подобная отчаянная тактика имела бы смысл, если бы второй эшелон Украины был больше, чем ВС России. Однако увеличивающийся дефицит личного состава в рядах украинской армии заставляет сомневаться в целесообразности этой стратегии, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по данным издания, ВСУ приходится использовать резервы для изнуряющей борьбы за сложные для обороны и не очень важные точки на карте. Это чревато тем, что такое изматывание в итоге сработает не в пользу ВСУ.

    Ранее в США признали, что Киев срочно должен принять стратегические решения об отводе войск в ряде районов.

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    22 марта 2024, 11:11 • Новости дня
    Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину

    Премьер Венгрии Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину

    Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Североатлантического альянса обсуждают возможность отправки войск НАТО на Украину, это может послужить началом новой мировой войны, заявил на радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, буквально несколько месяцев назад такая возможность казалось абсурдом, однако в данный момент Запад действительно стремится развернуть «спираль войны», передает ТАСС.

    Орбан добавил, что в случае, если все же армия одной из стран НАТО вступит в военные действия, это станет началом третьей мировой войны.

    На Украине тем временем сообщают об «отчаянной обороне» уязвимых позиций, в то время как Минэнерго Украины признало, что Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по украинским энергообъектам.

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    21 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Посол МИД Мирошник: ООН развенчала миф о «белой и пушистой» украинской демократии
    Посол МИД Мирошник: ООН развенчала миф о «белой и пушистой» украинской демократии
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    С помощью докладов, освещающих ужасы репрессий на Украине, западные организации пытаются оказать давление на офис Зеленского. Открытое нарушение прав человека местными силовиками может стать инструментом сбивания спеси с зазнавшихся чиновников. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. Ранее в ООН заявили, что обвиненные в сотрудничестве с Россией подвергаются на Украине тяжелейшим пыткам.

    «С каждым днем отрицать преступления Украины становится все труднее. В Сеть утекают сотни данных о проводимых репрессиях. В западных СМИ даже появляются фотографии людей, осужденных за сотрудничество с Россией. То, как местные власти обращаются с ними – ужасает многих обывателей. Не комментировать это достаточно сложно», – сказал Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «Информация, поступающая из украинских тюрем, существенно расходится с образом и мифом «белой и пушистой» украинской демократии, который всему миру так старательно навязывали Вашингтон и Брюссель. Приходится отвечать на запросы времени: публиковать отчеты, доклады о происходящем. Кстати, цифры в них существенно занижаются», – подчеркнул собеседник.

    «Однако у этого процесса имеется и обратная сторона. Провоцируя обсуждения данной темы, западные страны как бы намекают офису Зеленского, что на него имеется компромат, позволяющий в нужный момент сбить спесь с его зазнавшихся управленцев. Нарушения украинских властей проходят по очень чувствительному для США и ЕС вопросу: права человека», – уточнил он.

    «Однако ожидать на этом фоне послаблений репрессионной политики не стоит. Одно дело дискутировать на международных площадках, а другое – реально оказывать давление на руководство Украины с целью прекратить бесчеловечные практики. Кроме того, вокруг пыток и репрессий фактически сконструировано современное украинское государство», – акцентировал эксперт.

    «Идеологическая неприязнь ко всему русскому, отсутствие плюрализма мнений, разгул и вседозволенность силовых структур – вот те столпы, на которых держится власть Зеленского. Репрессии в отношении тысяч людей, сотрудничавших с РФ, венчают эту конструкцию. Если такие формы управления государством устранить – посыплется весь карточный домик Зеленского», – считает собеседник.

    «К сожалению, помочь этим заключенным крайне непросто. Обменять столь большое количество граждан физически невозможно. В настоящий момент мы можем лишь продолжать реализацию целей СВО с целью их дальнейшего освобождения и периодически поднимать на международных площадках тему несправедливого отношения офиса Зеленского к собственным гражданам», – резюмировал Мирошник.

    Ранее в ООН опубликовали доклад о положении людей, обвиненных на Украине по делу о коллаборационизме. Документ подготовило управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), сообщает ТАСС. В частности, речь идет о гражданах, проживающих на территориях, занимаемых ранее ВС РФ.

    «По меньшей мере девять человек содержались под стражей без связи с внешним миром до того, как их задержание было официально оформлено, и эти случаи могут быть приравнены к произвольному задержанию», – указывается в докладе. По меньшей мере пять заключенных подвергались пыткам или жестокому обращению.

    Целью издевательств над людьми называется желание местных силовиков «добиться признания в сотрудничестве с российскими Вооруженными силами». Ссылаясь на данные, полученные в генеральной прокуратуре Украины, авторы доклада пишут, что на 31 декабря 2023 года было заведено 6762 уголовных дела.

    По 1010 из них уже были вынесены приговоры. Приводится и статистика по регионам: в Харьковской области осудили 216 человек, в Херсонской – 92, а в Николаевской – 35. Почти все процедуры рассмотрения «правонарушений» завершались в пользу стороны обвинения. Подчеркивается, что ответчикам удалось добиться победы лишь в трех случаях.

    «Людей привлекали к ответственности за работу в службах экстренной помощи, школах, службах водоснабжения, гуманитарной помощи и вывоза мусора. В большинстве этих случаев к физическим лицам применялись санкции с запретом занимать государственные должности на срок до десяти лет», – говорится в докладе.

    При этом УВКПЧ рекомендовало украинским властям привести законодательство страны «в соответствие с международным правом». По мнению структуры ООН, это необходимо для предотвращения «слишком широкого толкования» действующих норм. Также офису Зеленского необходимо сохранять гарантии надлежащих правовых процедур для всех лиц, осуществлявших поддержку ВС РФ.

    Тема репрессий граждан, проходящих по уголовной статье за «коллаборационизм», поднимается западными странами не в первый раз. В феврале издание The Guardian опубликовало статью, в которой подробно описывались издевательства над заключенными, попавшими в тюрьмы за якобы сотрудничество с властями РФ.

    Одному из осужденных сокамерники вытатуировали на лбу слово «орк». Кроме того, под стражей находятся мать с двухлетней дочкой. Женщина якобы передавала координаты целей для российской армии. Подчеркивается, что после третьего дня рождения девочку могут забрать из семьи.

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    22 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Эксперт: Мощный удар по энергосистеме Украины преследует долгосрочные цели

    Военный аналитик Онуфриенко: Отключения электричества нарушат логистику ВСУ

    Эксперт: Мощный удар по энергосистеме Украины преследует долгосрочные цели
    @ Соцсети

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удары по энергетической инфраструктуре Украины не стоит воспринимать как ответ на действия ДРГ противника в приграничье. Это продуманные и взвешенные действия, которые плавно готовят почву для кардинальных изменений в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время.

    «Россия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Насколько известно, были прилеты по Змиевской ТЭС под Харьковом, по ТЭЦ-3 в Харькове, по Бурштынской ТЭС – самой крупной электростанции на Западной Украине, а также по Днепрогэсу. В последнем случае речь идет о поражении машинных залов», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Собеседник напомнил, что ВС РФ систематически наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Он при этом призвал не связывать нынешние обстрелы с попытками ДРГ противника атаковать приграничные российские регионы.

    «Стратегия нанесения масштабных ударов основывается на военной целесообразности. Нельзя относиться к подобным атакам как к импульсивному решению, которое было принято в ответ на действия противника. Это попросту нецелесообразно – за неделю переверстывать план, раздавать другие полетные задания, вводить иные координаты целей. Принцип «нас ударили, поэтому мы ударим в ответ» в данном случае не работает», – считает спикер.

    Аналитик убежден: атака по энергообъектам Украины стала результатом действий комплексной разведки. «Вероятно, наше военное руководство посчитало, что эта цель в данный момент времени являются преимущественной», – отметил собеседник. Онуфриенко особенно обратил внимание на удары по мосту через Днепрогэс.

    Он не исключает, что это стало «примеркой» к нанесению будущих ударов по мостам через Днепр. «До сих пор мы не прибегали к таким методам, но все к этому идет. Наша цель – нарушить логистику противника, ограничить его возможности восполнять резервы на фронте», – подчеркнул спикер. Онуфриенко ожидает, что в течение нескольких месяцев ситуация в зоне СВО изменится, а следовательно, мы увидим совершенно другой характер ударов ВС РФ по различным объектам, в том числе и инфраструктурным.

    Поэтому и нынешняя атака преследует долгосрочные цели, полагает военный аналитик. «Однако локально необходимо было оставить определенные города Украины без света, обесточить железнодорожные пути, – считает он. – Мы видим, что противник расслабился, продолжает применять электровозы. Теперь Россия внесла коррективы в их планы: отключение электричества нарушит логистику. Сейчас мы снова увидим на Украине тепловозы», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. По его словам, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электричества. Взрывы гремели во многих областях.

    Полностью без света остался Харьков, сообщает мэр города Игорь Терехов. Он отметил, что на территории областного центра началось несколько пожаров. В результате атак были обесточены насосные подстанции, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением.

    Члены пророссийского подполья подчеркивают, что ударам подвергся местный завод транспортного машиностроения (ХЗТМ) им. Малышева. Об этом пишет ТАСС. Также по информации агентства, в результате обстрелов пострадали и две городские ТЭЦ. В Харькове также не работают светофоры и номера экстренной связи со спасателями.

    Атаки нанесены и по энергообъектам Одесской области. Глава областной администрации Олег Кипер сообщил, что в настоящий момент обесточены 53 тыс. абонентов. Взрывы прогремели, в том числе и в Киеве, Ивано-Франковске, Днепропетровске, Сумах. В Кривом Роге введены аварийные графики отключения света.

    По всей стране наблюдаются перебои в работе интернета. Особо мощное падение трафика зафиксировано в Виннице, Харькове и Хмельницком. Кроме того, в результате ударов пострадала и расположенная в Запорожье Днепровская гидроэлектростанция. На объекте начался пожар, однако угрозы прорыва плотины в настоящий момент нет.

    Коментарии (19)
    22 марта 2024, 08:17 • Новости дня
    Ракетным ударом в Харькове поражены танковый завод и две ТЭЦ

    Подполье: Ракетным ударом в Харькове поражены танковый завод и две ТЭЦ

    Ракетным ударом в Харькове поражены танковый завод и две ТЭЦ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Удар российских ракет минувшей ночью пришелся по Харьковскому заводу транспортного машиностроения (ХЗТМ) им. Малышева и двум теплоэлектроцентралям, сообщили в пророссийском подполье.

    Источники ТАСС не исключили, что под удар могли попасть и украинские офицеры, которые планировали атаки на российское приграничье.

    Минувшей ночью взрывы прогремели, помимо Харькова, в Киеве, Ивано-Франковске, Хмельницкой области, Днепре (Днепропетровске), Сумах.

    Коментарии (25)
    21 марта 2024, 22:59 • Новости дня
    Пентагон указал на необходимость для ВСУ отступить с ряда территорий

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх указала на необходимость для ВСУ «трудных решений» по отступлению

    Tекст: Антон Антонов

    Украина «прямо сейчас должна принять стратегические решения об отводе» войск в ряде районов, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх объяснила необходимость такого шага «укреплением линии обороны», передает РИА «Новости».

    Сингх сказала, что «приходится принимать действительно трудные, жесткие решения», передает ТАСС.

    По ее словам, причина таких решений в отсутствии согласования Конгрессом США нового запроса о помощи Киеву. Сингх подчеркнула, что наиболее эффективным способом поддержки Киева является «добиться от Конгресса принятия дополнительных мер».

    Она также добавила, что министр обороны США, созвав группу по вопросам обороны Украины, категорично заявил о недопущении поражения Украины.

    Напомним, в феврале главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Он допустил возможность отступления ВСУ. После этого он заявил о выводе подразделений из Авдеевки.

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