Песков анонсировал совещание Путина с членами Совбеза России

Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.6 комментариев
Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.6 комментариев
Агрессия против Югославии 25 лет назад стала завершением «конца истории» и одним из факторов, определивших дальнейшее развитие российской внешней политики. В марте 1999 года началась следующая холодная война в том смысле, как ее определил создавший термин писатель Джордж Оруэлл.0 комментариев
Отдельно был опубликован документ, в котором указаны принципы участия в Играх. Примечательно, что эта бумага подготовлена исключительно для русских и белорусов, но при этом не содержит официального перевода на русский язык. Такие нынче хартии.19 комментариев
Путин: Россия могла бы ответить противнику ударами по гражданским, но будет идти своим путем
«Говорил, почему это (атаки на гражданское население и объекты на территории России – прим. ВЗГЛЯД) противник предпринимает. Конечно, можем ответить тем же, тем же можем ответить – и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары», – приводит его слова ТАСС.
«Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», – подчеркнул Путин.
Кроме того, Путин заверил, что все пострадавшие от атак со стороны Украины гражданские люди и объекты на территории страны получат поддержку властей.
«И тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье, и по многим другим [показателям]», – сказал глава государства. «И мы все сделаем. Что от нас зависит», – пообещал Путин.
Он также отметил, что восхищен мужеством жителей Белгородской, Курской областей и других приграничных с Украиной регионов.
Путин набрал 72,3% голосов в ходе выборов президента России за рубежом
За Путина свой голос отдали 275 249 избирателей, за ним идет кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков с 63 388 голосов, на третьем месте – кандидат от КПРФ Николай Харитонов, за которого проголосовали 8445 человек, на четвертом – кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 7485 голосов, передает ТАСС.
Недействительными признаны 26 147 бюллетеней.
Ранее сообщалось, что в выборах президента России за рубежом приняли участие 383 553 человека.
Президент Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и никогда не простит новых предателей
Глава государства призвал своевременно выявлять предателей, а также сравнил их с власовцами, передает ТАСС.
Путин напомнил о недавних попытках прорыва на территорию России диверсионно-террористических группировок и призвал ведомство выявлять и поименно наказывать предателей без срока давности.
Накануне президент заявил, что так называемому Русскому добровольческому корпусу (организация, признанная в России террористической) и другим предателям, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, «не дадут покоя», правоохранителям поручат «поименно выявлять всех».
Напомним, украинские ДРГ попытались пройти через границу в районе поселка Козинка в Белгородской области, чему помешали российские военные. Другая ДРГ пыталась войти в поселок Теткино Курской области. Натиск противника сдерживали бойцы группировки «Запад» совместно с приграничными органами ФСБ.
Также ВС России пресекли попытки проникновения украинских ДРГ со стороны Сумской области.
За несколько дней попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.
Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий. По мнению экспертов, действия украинских солдат имели своей целью дискредитировать выборы президента России.
Политик Филиппо посмеялся над боксирующим Макроном
«Макрон хочет сцепиться с Путиным, поэтому он готовится», – написал политик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).
Подобные попытки выставить Макрона сильным лидером, по мнению Филиппо, представляют собой не более чем безыскусную пропаганду, передает РИА «Новости».
Фотография в Сети уже превратилась в мем.
Напомним, президент Владимир Путин сам является мастером спорта по дзюдо и самбо.
По мнению журналиста издания Punchbowlnews Макса Кохена, демократ надел маску Путина, чтобы сделать акцент на том, что республиканцы хотят внести элемент российской дезинформации в эти слушания, передает РИА «Новости».
Сам конгрессмен «поблагодарил» ведущего дело коллегу Джеймса Комера за якобы использование российских разведданных в рамках расследования, пишет The Hill.
Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила расследование по импичменту Байдена.
Песков: Макрон последователен в идее отправки войск на Украину, двусмысленности здесь нет
Представитель Кремля отметил, что вряд ли речь идет о какой-то двусмысленности в переводе, передает ТАСС.
Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что слова Макрона якобы неверно поняли из-за неверного перевода. По ее словам, французский президент не имел в виду отправку воинского контингента.
Кроме того, Песков напомнил, что президент Владимир Путин уже говорил о том, как Москва отреагирует на возможное появление французских войск на Украине.
Комментируя возможную отправку французских войск на Украину, Путин ранее отмечал, что военные стран НАТО уже присутствуют там и погибают в большом количестве – для России в этом нет ничего нового.
Франция, по его словам, могла бы сыграть роль не в усугублении конфликта на Украине, а в мирном урегулировании, однако такая возможность потеряна, констатировал глава государства.
Президент России Владимир Путин назвал основные параметры развития страны
«Самое главное – это народосбержение. Это помощь нашим семьям, это стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей, это воспитание молодого поколения», – сказал Путин, передает ТАСС.
Президент подчеркнул, что все это можно делать только на основе развития экономики, которая, по его словам, является базой развития страны. Кроме того, Путин обратил внимание на важность развития субъектов Российской Федерации, муниципалитетов, модернизацию инфраструктуры городов, сельских территорий.
Ранее сообщалось, что Путин призвал депутатов при формировании кабмина исходить из интересов страны.
Глава государства поручил ФСБ серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, понимая, что противник опасен и технически подкован, передает ТАСС.
«Ответственные задачи стоят перед подразделениями, которые обеспечивают защиту Конституционного строя, ведут борьбу с экстремизмом», – указал глава государства.
Путин подчеркнул, что «попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости должны жестко и немедленно пресекаться».
Кроме того, глава государства заявил, что защита суверенитета России является гарантией выполнения задач, которые стоят перед страной.
Посол Китая Чжан Ханьхуэй заявил о развитии стратегического взаимодействия «спиной к спине» с Россией
По его словам, поздравление Си Цзиньпина в адрес Владимира Путина по случаю переизбрания на пост президента России подтверждает крепкую дружбу и политическое взаимодоверие. Страны твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих их ключевые интересы, а стратегическое взаимодействие продолжает развиваться, передает ТАСС.
Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступают в новую эпоху и «переживают наилучший период за всю историю».
Дипломат отметил, что товарооборот России и Китая успешно преодолел отметку в 240 млрд долларов, а знак «Сделано в Китае» набирает популярность у россиян. Российская сельскохозяйственная продукция, морепродукты и другие товары востребованы в Китае. Развивается сотрудничество в образовании, культуре, искусстве, туризме и здравоохранении.
Напомним, Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост главы российского государства. Итоги выборов в России, по словам Си Цзиньпина, в полной мере свидетельствуют, что Путина поддерживает российский народ.
Сербский президент Вучич передал поздравления Путину через российского посла
Об этом сербский президент сообщил в социальной сети, где также были опубликованы фотографии их встречи. Она прошла в резиденции Вучича «Андричев венац» в Белграде, передает РИА «Новости».
В своем сообщении Вучич отметил, что в письме, помимо поздравлений, он изложил президенту РФ сложности, которые испытывает сербский народ в Косово и Метохии, а также основные политические вызовы, стоящие перед Сербией. Он также выразил благодарность за поддержку России в вопросе сохранения территориальной целостности страны.
Путина с победой на президентских выборах поздравляли председатель КНР Си Цзиньпин, руководители стран СНГ, глава КНДР Ким Чен Ын и другие лидеры.
ЦИК: За Путина на выборах президента России проголосовали 87,28% избирателей
Она назвала небывалым количество избирателей, проголосовавших за Путина на выборах президента России, передает ТАСС.
«За Николая Михайловича Харитонова – 3 млн 768 тыс. 470 избирателей, 4,31%. За Владислава Андреевича Даванкова – 3 млн 362 тыс. 484 человека, 3,85%. И за Леонида Эдуардовича Слуцкого – 2 млн 797 тыс. 629 человек, 3,2%», – сообщила глава ЦИК.
Как сообщила Памфилова, Путин одержал победу по итогам голосования на выборах президента России, которое прошло в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении.
По итоговым данным ЦИК, на выборы президента России явились 77,49% россиян.
Как сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, в письме венгерский премьер отметил, что ему приятно, что сотрудничество Москвы и Будапешта строится на взаимоуважении, это позволяет вести диалог по важным вопросам, несмотря на очень сложную геополитическую ситуацию, передает ТАСС.
Орбан в письме российскому лидеру заявил, что «Венгрия находится на стороне мира», добавил Хаваши. Он также заверил Путина, что Будапешт готов к расширению российско-венгерского сотрудничества в областях, которые не ограничиваются международным правом.
Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Путин набрал 87,28% голосов избирателей.
Об этом глава государства заявил на заседании коллегии ФСБ во вторник, передает ТАСС.
«Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп. Причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях», – сказал он, подчеркнув, что прежде всего подобные меры необходимо предпринять в Черноморском регионе.
Путин также сообщил, что действия по защите госграницы России приносят результат, они слажены и скоординированы.
Ранее Путин назвал защиту суверенитета России гарантией выполнения важных задач.
«Победа на выборах – только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, глава государства заявил, что доверенные лица проявили самоотдачу, мужество и личный героизм в работе перед выборами в Донбассе и Новороссии, предстоит совместный путь «строительства новой России» во всех сферах от экономики до культуры.
Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.
Как говорится в документе, президент разрешил совершение сделки по приобретению 100% акций международной компании «Хайлэнд голд», принадлежащих Highland Gold Mining Limited, передает ТАСС.
Ранее Британия ввела санкции в отношении Уральской горнодобывающей компании, предприятия «Красцветмет» и золотодобывающих компаний Nord Gold и Highland Gold Mining.