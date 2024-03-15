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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У вмешательства Запада в выборы в России давняя история

    Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.

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    15 марта 2024, 19:24 • Новости дня

    Путин назвал потери ВСУ при попытке прорыва на приграничные территории России

    Путин: Более 2,5 тыс. украинских военных пытались атаковать приграничные территории России

    Путин назвал потери ВСУ при попытке прорыва на приграничные территории России
    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военные пытались атаковать Россию с участием более 2,5 тыс. личного состава и 35 танков, но нигде успеха они не имели, сообщил российский лидер Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ.

    «Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тысячи личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее, бежал с большими потерями: среди личного состава – около 60%, по бронетехнике – свыше 50%», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    Ранее Путин назвал бессмысленными и преступными удары Украины по мирным населенным пунктам России.

    13 марта 2024, 06:32 • Новости дня
    Путин назвал требования России к переговорам по Украине

    Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине, но не к паузе для перевооружения Киева

    Путин назвал требования России к переговорам по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств», заявил глава российского государства Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин сказал, что «идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс» с Москвой появились у людей, которые «поумнее». Они «начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении» России. «Это опасные люди, кстати говоря», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин заявил: «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: «Сыт, пьян и нос в табаке». Вот с такими людьми проще. Сыт, пьян – то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали». «Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», – сказал Путин.

    Он подтвердил, что Москва «готова к серьезному разговору» и к урегулированию конфликтов мирными средствами. Но должен быть «серьезный разговор с гарантиями безопасности» для России, а не «пауза, которую противник хочет взять для перевооружения».

    Путин на вопрос о возможности «честного договора» с Западом заявил, что он никому не верит, но России нужны гарантии, которые «должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим». По его мнению, «сейчас, наверное, преждевременно публично говорить о том, что это могло бы быть». «Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые посылы», – сказал Путин.

    В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира». МИД России указывал, что так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». Москва назвала «совершенно труднообъяснимыми процессами» обсуждение «какой-то комбинацией стран некой «мирной формулы» без участия России.

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    13 марта 2024, 09:59 • Новости дня
    Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии

    Маск согласился с позицией Путина о применении ядерного оружия

    Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии
    @ Patrick Pleul/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск отреагировал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) на слова президента Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в случае возникновения экзистенциальной угрозы стране.

    «Конечно», – написал Маск, комментируя публикацию издания Zerohedge.

    В статье говорилось, что Путин сообщил о готовности России применить ядерное оружие, если российское государство окажется под угрозой, передает РИА «Новости».

    Путин ранее заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, вооружения «постоянно находятся в состоянии боевой готовности».

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    13 марта 2024, 05:57 • Новости дня
    Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне
    Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, вооружения «постоянно находятся в состоянии боевой готовности», сообщил президент страны Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что президент США Джо Байден – «представитель традиционной политической школы». Также, по словам Путина, в США есть и другие «специалисты в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности». «Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как заявил глава российского государства, «оружие существует для того, чтобы его применять». Россия готова применять «любое оружие», в том числе и ядерное, если стоит вопрос «о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии».

    По его словам, ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран – «это знают все, специалисты все знают». Как пояснил Путин, «в целом по носителям и по зарядам» у России и США «примерный паритет, но у нас более современная» вся «ядерная составляющая».

    Необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине никогда не было, сказал Путин. На уточняющий вопрос, значит ли это, что такая мысль ему в голову не приходила, Путин ответил: «Нет, а зачем?».

    При этом Путин не исключил, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое. Он отметил, что США не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в связи с чем Москва отозвала свою ратификацию.

    Путин сказал, что США не исключают проведения таких испытаний, поскольку, «когда появляются новые боезаряды, их, как некоторые специалисты полагают, недостаточно испытывать только на компьютере, их нужно испытать и в натуральном виде». «Вот такие идеи в определенных кругах в США, они витают, имеют место быть. Мы знаем об этом. И мы тоже смотрим», – сказал он.

    Напомним, телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты с конца 2022 года готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием, получив важные данные разведки. США, по данным NYT, рассматривали неядерный ответ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эти заявления «рассуждалками», которые не достойны каких-либо комментариев.

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    14 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    Захарова эмоционально отреагировала на клип сербской группы в поддержку Путина

    Захарова о клипе в поддержку Путина: Сербы огонь

    Захарова эмоционально отреагировала на клип сербской группы в поддержку Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала клип сербской рок-группы «Джепови» на песню «Долази Владимир» («Наступает время Владимира»), которую музыканты записали в поддержку Владимира Путина.

    «Сербы огонь!» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Как сообщила ранее пресс-служба Российского центра науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде, клип снимался при поддержке Русского Дома в Белграде.


    В Русском доме отметили, что Путин, как свидетельствуют соцопросы, пользуется огромной популярностью среди сербского населения.

    Лидер группы Владимир Нишевич отметил, что эта песня является предсказанием. «Мы посылаем позитивные сигналы, приветствуем народ Российской Федерации, с которым мы разделяем ценности и с которым у нас общая цель», – приводит его слова ТАСС.

    Нишевич также добавил, что Сербию и ее «старшую сестру» Россию объединяют не только общие традиции, история, культура, а также общая борьба. «Мы знаем, что Россия стоит на границе защиты семейных ценностей, и мы хотим быть частью этой семьи», – подчеркнул музыкант.

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    13 марта 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин отменил передачу во временное управление Росимуществу акций Danone

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин признал утратившим силу решение, согласно которому иностранные доли в российской дочке Danone передавались во временное управление Росимущества.

    Указ вносит изменения в документ от 2023 года о временном управлении некоторым имуществом. Согласно ему, Росимуществу среди прочего были переданы акции АО «Данон Россия», принадлежавшие компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». Теперь эти пункты признаны утратившими силу, причины в указе не названы, передает ТАСС.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что французская Danone, российские активы которой переданы во временное управление Росимуществу, планирует продать бизнес в России компании «Вамин» (Татарстан).

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    13 марта 2024, 08:17 • Новости дня
    Путин рассказал, как Россия обнулила достижения США в области ПРО

    Путин: Созданием ракет «Авангард» Россия обнулила все, что США вложили в систему ПРО

    Путин рассказал, как Россия обнулила достижения США в области ПРО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Создание в России межконтинентальных ракет «Авангард» привело к тому, что Москва, по сути, обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны (ПРО), заявил президент Владимир Путин журналисту Дмитрию Киселеву.

    «Если посчитать сколько у них стоила, скажем, система известной противоракетной обороны, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны – «Авангард», межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили всё, что они делали, всё, что вкладывали в эту систему ПРО», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, опыт с созданием ракет «Авангард» показал, как «нужно действовать».

    В послании Федеральному собранию в 2018 году Путин впервые заявил о работе над новыми образцами вооружений, среди них – гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок «Авангард». В ходе послания в 2024 году президент заявил, что блоки межконтинентальной дальности «Авангард» стоят на боевом дежурстве.

    Британские СМИ писали, что Западу следует внимательно отнестись к перевооружению российских военных на ракетный комплекс «Авангард», который сможет поразить множество целей в мире за 30 минут.

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    13 марта 2024, 07:56 • Новости дня
    Путин назвал три цели атак Украины на российские регионы

    Путин счел атаки ВСУ на российские регионы попыткой помешать проведению выборов

    Путин назвал три цели атак Украины на российские регионы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки Киева атаковать российские регионы связаны с желанием помешать президентским выборам в России, добиться «информационного эффекта» и «получить какой-то козырь» на переговорах, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин указал, что на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине инициатива полностью перешла к Вооруженным силам России, «это все знают, все признают», передает РИА «Новости».

    Путин считает, что Украина атакует российские регионы, пытаясь «хотя бы как-то помешать нормальному процессу» президентских выборов в России. По его мнению, это «главная цель» украинских атак.

    На фоне неудач украинских войск, которые «не достигли ни одной из целей», поставленных в 2023 году, ВСУ пытаются атаковать Белгородскую и Курскую области, поскольку «им нужно хоть что-то показать, и главным образом внимание должно было бы быть сосредоточено на информационной стороне дела», сказал президент.

    Также Киев пытается «получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе». «Ну мы вам вернем это, а вы нам верните это. Я же сказал, что с людьми, которые руководствуются принципами «сыт, пьян и нос в известном материале», с ними легче разговаривать, потому что можно считать то, что они собираются делать. Они так же будут пытаться и на некоторых других участках. Но мы это видим», – заявил Путин.

    Путин сообщил, что в попытках Киева атаковать приграничные регионы России участвовали иностранные наемники.

    Напомним, Путин сказал, что Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств».

    Путин заявил: «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: «Сыт, пьян и нос в табаке». «Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», – сказал Путин.

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    13 марта 2024, 05:26 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия будет считать войска США на Украине интервентами

    Tекст: Антон Антонов

    В случае появления на Украине американских войск Россия будет считать их интервентами, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву отметил, что США сообщили об отсутствии планов вводить войска. «Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты», – сказал Путин. По его словам, Россия «так к этому и относиться будет, даже если они появятся на территории Украины». Президент полагает, что США «это понимают», передает РИА «Новости».

    Президент выразил уверенность, что присутствие официальных воинских контингентов иностранных государств на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя. Он указал, что западные военные находятся «на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось». Сейчас они находятся там в виде советников и иностранных наемников «и несут потери».

    По мнению Путина, если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет, она хочет вернуть земли, которые считает своими: «Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине».

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные военные могут быть отправлены на Украину. Президент США Джо Байден в ежегодном послании Конгрессу заверил присутствующих, что не будет отправлять американские войска в зону конфликта.

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    12 марта 2024, 23:53 • Новости дня
    Анонсировано большое интервью Путина

    Киселев анонсировал большое интервью Путина

    Анонсировано большое интервью Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В среду будет показано большое интервью президента России Владимира Путина, сообщили гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и РИА «Новости».

    Киселев сообщил, что «после двухчасового обращения Путина» появилось «много дополнительных вопросов». Кроме того, по его словам, «новые угрозы с Запада требуют актуальных оценок». Как заявил Киселев, съемочная группа телеканала «Россия» и РИА «Новости» «уже в Кремле». Киселев сказал, что «большое интервью» с главой Российского государства «расставит многие точки над i», передает РИА «Новости».

    Интервью покажут на телеканале «Россия 1» и на ресурсах РИА «Новости» в 10.00 в среду.

    Напомним, в конце февраля Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Послание стало рекордным по продолжительности – два часа и шесть минут.

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    13 марта 2024, 08:33 • Новости дня
    Путин назвал причину острой реакции Макрона в адрес России

    Путин: Острая реакция Макрона в адрес России может быть связана с Африкой

    Путин назвал причину острой реакции Макрона в адрес России
    @ Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Острая реакция президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Москвы может быть связана с действиями в Африке, допустил президент Владимир Путин.

    Журналист Дмитрий Киселев уточнил у Путина, могут ли антироссийские заявления официального Парижа быть местью за то, что Россия «наступила на хвост» Франции на Африканском континенте.

    «Да, думаю, обида какая-то есть. Но когда мы с ним (Макроном – прим. ВЗГЛЯД) поддерживали прямые контакты, то достаточно откровенно говорили на эту тему», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Кроме того, Путин отметил, что Россия не лезла в Африку и не выдавливала оттуда Францию. Африканские лидеры сами хотели работать с Россией.

    Напомним, Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. По данным французских СМИ, он заявил, что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе.

    Российский лидер отмечал, что присутствие официальных воинских контингентов иностранных государств на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя.

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    14 марта 2024, 00:29 • Новости дня
    Путин призвал россиян прийти на выборы

    Путин в преддверии выборов заявил, что судьбу России определяют только ее граждане

    Путин призвал россиян прийти на выборы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Только граждане России определяют ее судьбу, народ – единственный источник власти в нашей стране, заявил действующий глава Российского государства Владимир Путин в преддверии выборов.

    Путин заявил, что «это ключевое правовое положение, закрепленное в Конституции». Он указал, что россияне должны будут не просто проголосовать, а «твердо заявить о своей воле и устремлениях». По его словам, граждане России заявят о «личной сопричастности к дальнейшему развитию» страны. Путин подчеркнул, что «выборы – это шаг в будущее».

    «Итоги (выборов) прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    В своем видеообращении к россиянам президент призвал их «подтвердить сплоченность, решимость вместе идти вперед» и «реализовать свое избирательное право». Он указал, что «каждый голос ценен и значим», избирательные участки будут работать в каждом городе, поселке, селе.

    Путин подчеркнул, что многонациональный народ России – это «одна большая семья», которая желает благополучия своей стране, хочет видеть Россию «сильной, свободной и процветающей». «Так и будет», – выразил уверенность президент.

    «Мы все сделаем именно так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами, своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России», – сказал он.

    Путин отметил, что выборы президента «проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярности выборов».

    Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента. Досрочное голосование стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

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    13 марта 2024, 09:34 • Новости дня
    Путин рассказал, как отказал Ельцину на предложение возглавить страну

    Путин на предложение Ельцина баллотироваться в президенты ответил, что не готов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву вспомнил, что когда уже уходящий глава государства Борис Ельцин предложил ему баллотироваться в президенты, он сказал, что не готов.

    «Это как янки при дворе короля Артура или еще что-нибудь в этом роде. Невозможно ответить на этот вопрос, потому что вопрос был задан в то время, в том контексте историческом и экономическом, в котором находилась страна, в том внутриполитическом положении с точки зрения внутренней безопасности. И вот все вот это вместе побудило меня к тому ответу, который я дал: «Я к этому не готов», – приводит его слова РИА «Новости».

    «И не потому, что я чего-то испугался, а потому что масштаб задач – он был просто огромный, и количество проблем нарастало с каждым днем как снежный ком. Поэтому я сказал искренне. И не потому, что, повторяю, чего-то испугался. А потому что я думал, что я не готов для того, чтобы решить все эти проблемы, и, не дай бог, еще хуже сделаю что-нибудь. Вот о чем шла речь. Поэтому я сказал абсолютно искренне. И если бы вернуться, повторил бы то же самое», – добавил глава государства.

    Решающими стали, по его словам, разговоры с Борисом Николаевичем Ельциным. «Самое главное, в конце концов, он мне тогда ведь что ответил? Сказал: «Ладно, хорошо-хорошо, я понимаю. Мы к этому еще вернемся». И мы вернулись несколько раз к этому. В конце концов он сказал, что «я человек опытный, я знаю, что я делаю, что я предлагаю». Ну еще кое-какие вещи сказал мне. Наверное, неудобно себя нахваливать – ну сказал такие позитивные слова», – рассказал Путин.

    А когда работа пошла, там уже совсем все по-другому, отметил он. «Дело не в страхах, а дело в понимании, способности решать эти задачи. Сами помните, что такое 1999 год – и в экономике, и в сфере безопасности, в финансах. Да во всем», – заключил президент России.

    Ранее Путин заявлял, что Ельцин не «передавал ему власть», он стал исполняющим обязанности главы государства по закону в качестве премьера.

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    14 марта 2024, 15:54 • Новости дня
    Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Петербург и седьмого энергоблока Ленинградской АЭС
    Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Петербург и седьмого энергоблока Ленинградской АЭС
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт двум крупным проектам: возведению седьмого энергоблока Ленинградской АЭС и строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

    «Сегодня мы даем старт сразу двум масштабным, значимым проектам – созданию 7-го энергоблока Ленинградской атомной электростанции, а также высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. По каждому из них предстоит большая, напряженная работа. Желаю всем ее участникам успехов. Уверен, что все планы будут реализованы на самом высоком профессиональном уровне», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что два этих объекта очень важны для экономики, промышленности, для наращивания инфраструктурного, технологического, энергетического потенциала, для развития регионов и повышения качества жизни людей.

    «Особо подчеркну, что в ходе строительства должны применяться, прежде всего, отечественные разработки и оборудование», – добавил президент. Строящийся энергоблок станет одним из двух, призванных заменить выводимые из эксплуатации блоки ЛАЭС и увеличить генерирующие мощности станции.

    Также Путин дал старт началу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. «Мы договорились в прошлый раз на совещании о том, что мы встретимся еще раз в этом составе, зафиксируем, что все вопросы, которые подлежали окончательному согласованию, проработаны и решены. Договорились о том, что мы на этой встрече фиксируем и сам факт начала совместной большой работы по этому проекту», – передает слова президента ТАСС.

    «Будем считать, что та доработка, которая была необходима для запуска проекта, проведена, и сегодня с вами договариваемся о том, что эта работа начинается», – добавил Путин, пожелав всем успехов и поблагодарив за уже проделанную подготовительную работу.

    Новая магистраль позволит сократить минимальное время пути между обеими столицами до двух часов 15 минут.

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    13 марта 2024, 07:29 • Новости дня
    Путин дал оценку попытке Байдена в 2011 году отговорить его от участия в выборах

    Путин счел попытку Байдена в 2011 году отговорить его от участия в выборах вмешательством во внутренние дела России

    Tекст: Антон Антонов

    Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    В ходе интервью журналист Дмитрий Киселев напомнил Путину о том, как в 2011 году Джо Байден, занимавший тогда пост вице-президента США, уговаривал Путина не баллотироваться в президенты. «Ну, это же как раз признак вмешательства», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин также рассказал, как Дональд Трамп «в последний год своей работы в качестве президента» США упрекал российского лидера в симпатиях к Байдену. «Он мне так и сказал в одном из разговоров: ты хочешь, чтобы победил – ну уж извините, я скажу как он, это просто прямая речь – чтобы победил спящий Джо?» – вспомнил Путин, отметив, что его удивило преследование в США Трампа за якобы «российскую поддержку».

    По его словам, предвыборная ситуация в США становится все более «нецивилизованной». Он подчеркнул, что политическая система США «не может претендовать на роль демократической во всех смыслах этого слова». «Я думаю, что это очевидно для всех», – сказал Путин.

    Напомним, отвечая на вопрос о том, кто для России предпочтительнее на посту президента США – Байден или Трамп, глава российского государства заявил, что Байден, так как Байден – «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». Однако, подчеркнул Путин, Россия готова «работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ».

    Киселев спросил, можно ли считать этот комментарий вмешательством в предвыборную кампанию. Путин подчеркнул, что Москва «не вмешивается никак ни в какие выборы» в других странах.

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    13 марта 2024, 23:25 • Новости дня
    США после интервью Путина признали отсутствие угрозы применения ЯО на Украине

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила об отсутствии указаний на угрозу использования Россией ЯО на Украине

    США после интервью Путина признали отсутствие угрозы применения ЯО на Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя интервью российского лидера Владимира Путина, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что нет признаков намерения Москвы использовать ядерное оружие на Украине.

    Жан-Пьер сказала, что нет «реальных причин корректировать готовность ядерных сил» США. Она сообщила, что президент США Джо Байден проинформирован об интервью Путина, передает РИА «Новости».

    При этом Жан-Пьер подтвердила, что США понимают – Путин в ходе интервью «цитировал российскую ядерную доктрину», когда ему был задан соответствующий вопрос. Однако, по словам Жан-Пьер, «российская ядерная риторика» якобы «была безответственной и безрассудной в ходе этого конфликта».

    Напомним, в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. Он также указал, что Россия готова применять «любое оружие», если стоит вопрос «о существовании российского государства». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии». При этом Путин сказал, что необходимости применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине не было.

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