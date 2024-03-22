  • Новость часаЭксперт: Мощный удар по энергосистеме Украины преследует долгосрочные цели
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    Как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков»
    Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину
    Politico: Лидеры ЕС не могут договориться о финансировании поставок оружия на Украину
    МИД объяснил подоплеку истории о «пропавшей» принцессе Уэльской
    Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины
    Песков: Россия находится в состоянии войны
    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России
    Посол России заявил о «точке невозврата» в отношениях с Японией
    Венгрия и Словакия отказались поставлять оружие Украине
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Бомбежками Югославии Запад изменил Россию

    Агрессия против Югославии 25 лет назад стала завершением «конца истории» и одним из факторов, определивших дальнейшее развитие российской внешней политики. В марте 1999 года началась следующая холодная война в том смысле, как ее определил создавший термин писатель Джордж Оруэлл.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем лукавство «олимпийского перемирия»

    Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Слова Макрона делают участие россиян в Олимпиаде непатриотичным

    Отдельно был опубликован документ, в котором указаны принципы участия в Играх. Примечательно, что эта бумага подготовлена исключительно для русских и белорусов, но при этом не содержит официального перевода на русский язык. Такие нынче хартии.

    19 комментариев
    22 марта 2024, 13:05 • Новости дня

    ЕК предложила установить «запретительно высокие» тарифы на зерно из России

    Tекст: Ольга Никитина

    Еврокомиссия предложила ввести «запретительно высокие» таможенные тарифы на зерно из России и Белоруссии, что фактически означает запрет на его ввоз. Это превентивная мера, направленная на «защиту рынка ЕС» от якобы возможной «дестабилизации» со стороны России, которая наращивает производство зерна, заявил замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

    Домбровскис заявил, что ЕК не видит признаков «дестабилизации» зернового рынка ЕС со стороны России, но опасается этого в будущем.

    «Учитывая эти объемы, учитывая увеличение объемов производства в России, мы видим, что у России есть возможность дестабилизировать рынок ЕС, если она захочет сделать это», – приводит его слова ТАСС.

    Запрет не распространяется на транзит зерна в третьи страны. «Транзит зерна, семян подсолнечника и производных продуктов из России и Белоруссии в третьи страны не будет затронут этими предложениями», – говорится в заявлении ЕК.

    Ранее сообщалось, что ЕК готовится ввести пошлины в размере 95 евро за тонну на импорт зерновых из России и Белоруссии. Это приведет к повышению цен как минимум на 50%.

    21 марта 2024, 17:40 • Новости дня
    Захарова объяснила слова Борреля о том, что ЕС не пойдет «умирать за Донбасс»
    Захарова объяснила слова Борреля о том, что ЕС не пойдет «умирать за Донбасс»
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о словах главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который заявил, что ЕС не пойдет «умирать за Донбасс».

    В своем Telegram-канале она коротко объяснила почему такое заявление сделал Боррель. «Потому что мертвые не умирают дважды», – написала она.

    Боррель на фоне недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс», а также призвал перестать «пугать людей».

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    20 марта 2024, 11:07 • Новости дня
    Турция и США договорились о новой системе по антироссийским санкциям

    Hurriyet: Турция и США согласовали систему соблюдения санкций против России

    Турция и США договорились о новой системе по антироссийским санкциям
    @ Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    По информации турецкой газеты Hurriyet, США и Турция достигли соглашения о новой системе применения санкций против России.

    Согласно новой схеме, США будут сначала уведомлять Турцию о компаниях, которые могут попасть под санкции за сотрудничество с Россией. После этого Вашингтон запросит у Анкары информацию о данных компаниях, и если Турция проведет расследование и сообщит о результатах, будут приняты необходимые меры, передает РИА «Новости».

    Ранее США без предварительного уведомления вводили санкции против турецких компаний, ведущих бизнес с Россией. Анкара не раз заявляла, что не присоединяется к односторонним санкциям против Москвы, но при этом не позволяет их обходить.

    Новая система, как пишет издание, призвана повысить прозрачность и координацию между США и Турцией в вопросе санкций против России.

    6 марта управляющая грузовым терминалом Дортиол в турецкой провинции Хатай компания Global Terminal Services (GTS) заявила своим клиентам об остановке приема всех российских товаров.

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    20 марта 2024, 16:10 • Новости дня
    В Европе заявили о победе России в «мировой зерновой войне»

    Politico: Россия побеждает в мировой зерновой войне

    В Европе заявили о победе России в «мировой зерновой войне»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия побеждает в «мировой зерновой войне», продолжая поставлять свое зерно в ряд стран ЕС, пока европейские фермеры митингуют против бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции, пишет европейское издание газеты Politico.

    Как отмечает газета, массовые протесты фермеров в Европе против бесконтрольного импорта украинского зерна вынудили правительства стран ЕС пойти на уступки аграриям, что, в свою очередь, негативно сказалось на политических связях Киева с западными странами, передает ТАСС.

    Между тем Россия собрала рекордный урожай зерна и продолжила его экспорт в ряд стран ЕС, включая Испанию, Италию и Францию. Таким образом, Москва одержала победу в «мировой зерновой войне», считают авторы.

    Ранее сообщалось, что Европа собирается ввести запретительные пошлины на российское зерно, хотя европейские фермеры страдают в первую очередь от украинского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется такой шаг для России и для самих европейцев.

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    21 марта 2024, 17:04 • Новости дня
    Боррель попросил Макрона перестать пугать людей

    Боррель заявил, что ЕС не пойдет «умирать за Донбасс»

    Боррель попросил Макрона перестать пугать людей
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».

    Он также призвал перестать «пугать людей». Боррель подчеркнул, что неизбежна лишь необходимость поддержки Украины. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что «речь о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс или не убивали в Киеве», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    20 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Эксперты предложили ответ на перевод экономики Европы на военные рельсы

    Военный эксперт Артамонов: Лучшим ответом на перевод экономики Европы на военные рельсы станет наступление России в СВО

    Эксперты предложили ответ на перевод экономики Европы на военные рельсы
    @ Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе в последние дни растет накал милитаристской риторики. Так, в эфире французского ТВ обсуждают размещение войск по линии Днепра, а в Евросовете звучат призывы перевести экономику ЕС на военные рельсы. Лучшим ответом на все эти поползновения Запада станут решительные наступательные действий ВС России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали военные эксперты Александр Артамонов и Вадим Козюлин.

    «Разговор о переводе экономики на военные рельсы поднимается странами ЕС и НАТО уже не в первый раз. Так, в 2023 году генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил, что для достижения этой цели им понадобится два года. На мой взгляд, они уже перешли к реализации этой программы», – отметил военный эксперт Александр Артамонов.

    В доказательство своего предположения собеседник привел несколько фактов. «Так, Франция увеличила выпуск снарядов. Более того, в стране заработали два новых завода по производству боекомплектов и патронов, подходящего ВСУ калибра. И это только начало процесса, – уточнил он. – Существует также ряд решений по авиации. Если Киеву все же передадут F-16, это подстегнет производство запчастей».  

    «В целом, Европа давно готовится к военному конфликту», – акцентировал Артамонов, призвав не недооценивать происходящее. Спикер напомнил, что на днях в эфире французского ТВ обсуждали размещение военных по линии Днепра. По мнению эксперта, лучшим ответом на все эти поползновения Запада станут действия ВС РФ. «Сейчас у нас есть преимущество в зоне спецоперации. Нам нужно продолжать развивать наступление», – подчеркнул он.

    Схожей точки зрения придерживается Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Мы видим, что европейские страны активно наращивают производство боеприпасов, развивают логистику для более быстрой доставки вооружений, создают новые военные базы, например, на территории недавно присоединившихся к НАТО Швеции и Финляндии, а также расширяют уже имеющиеся, например, в Румынии. Поэтому, действительно, процесс милитаризации в Европе уже идет», – соглашается он с Артамоновым.

    Эксперт отметил, что военное руководство РФ уделяет большое внимание перевооружению армии, увеличению мощности отечественного оборонно-промышленного комплекса, укреплению границ. Козюлин считает важным продолжать этот процесс на фоне новых рисков.

    Ранее глава Евросовета Шарль Мишель призвал перевести экономику Евросоюза на военные рельсы. Он сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе саммита глав государств ЕС 21-22 марта. Также на мероприятии, по его словам, будет поднят вопрос совместных закупок оружия, увеличения военных бюджетов стран сообщества и ускорения поставок снарядов ВСУ. До этого Мишель подчеркивал, что страны ЕС должны повысить свои заказы вооружений и боеприпасов у европейской промышленности в два раза к 2030 году. Это, по его мнению, даст «больше предсказуемости» компаниям, а многолетние контракты позволят расширить производства оружия.

    Со схожим призывом выступил гендиректор норвежско-финской оборонной группы компаний Nammo Мортен Брандтсег. «Спрос на определенные товары со стороны оборонной промышленности – это спрос на военное производство», – приводит газета Financial Times слова Брандтсега. В отсутствие должного законодательства проблему невозможно «решить на сто процентов», добавил он. По мнению Брандтсега, Европе нужно принять закон наподобие американского Закона о военном производстве (DPA), дающее президенту право обязывать компании отдавать приоритет государственным контрактам перед частными.

    Примечательно, что Евросоюз до конца марта не смог поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов, обещанных в прошлом году. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Тем не менее он подчеркнул, что это количество не включает боеприпасы, поставленные странами сообщества на двусторонней основе. На этом фоне директор германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер предложил Европе подумать о строительстве системы ПРО по типу «Железного купола», пишет Financial Times. Более того, по его словам, похожий проект только малого радиуса действия уже рассматривался в рамках германской инициативы «Небесный щит».

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    21 марта 2024, 08:32 • Новости дня
    Венгрия заблокировала в ЕС использование активов России для военной помощи Киеву

    DW: Венгрия блокирует в ЕС использование активов России для военной помощи Украине

    Венгрия заблокировала в ЕС использование активов России для военной помощи Киеву
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз не смог договориться о закупке оружия для Украины за счет замороженных активов России на саммите 21-22 марта из-за позиции Венгрии, пишут СМИ.

    Как сообщает источник Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов), большинство стран ЕС поддерживают эту идею, однако Венгрия выступает против, утверждая, что средства должны быть использованы «на что угодно, но не на вооружения».

    По словам высокопоставленного европейского чиновника, Венгрия настаивает на том, что замороженные активы должны быть возвращены их законным владельцам после завершения конфликта, передает ТАСС.

    Ранее замглавы ЕК Валдис Домбровскис сообщил, что предложение об использовании доходов от замороженных российских активов для поддержки Киева утверждено Еврокомиссией (ЕК).

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    19 марта 2024, 21:17 • Новости дня
    В ЕС задумались о переводе экономики на военные рельсы

    Мишель заявил, что саммит ЕС будет принимать решение о переводе экономики на военные рельсы

    В ЕС задумались о переводе экономики на военные рельсы
    @ EPA/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Саммит глав государств ЕС 21-22 марта примет решение о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Также будет обсуждаться вопрос совместных закупок оружия, увеличения военных бюджетов стран сообщества и ускорения поставок снарядов Киеву, передает ТАСС.

    «Пришло время для изменения парадигмы в отношениях [Евросоюза] с обороной и безопасностью», – написал Мишель в социальной сети.

    Он также назвал главной задачей ЕС сейчас предоставление военной помощи Украине.

    Ранее глава Евросовета Мишель призвал ЕС «готовиться к войне».

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    21 марта 2024, 16:47 • Новости дня
    Боррель назвал объем потраченных Евросоюзом на Украину средств

    Боррель: Евросоюз за два года потратил на Украину 31 млрд евро

    Боррель назвал объем потраченных Евросоюзом на Украину средств
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    С начала конфликта на Украине страны Евросоюза предоставили Киеву военную помощь на 31 млрд евро, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

    Перед началом саммита ЕС Боррель заявил, что ранее озвученная цифра в 28 млрд евро военной помощи уже выросла до 31 млрд евро, передает РИА «Новости». Глава евродипломатии отметил, что эта сумма продолжает расти.

    Ранее Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от замороженных активов России.

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    21 марта 2024, 13:10 • Новости дня
    Рар: Венгрия шантажирует ЕС по вопросу использования активов России для помощи Украине

    Немецкий политолог Рар: ЕС будет затягивать решение об использовании замороженных активов России

    Рар: Венгрия шантажирует ЕС по вопросу использования активов России для помощи Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Использование европейцами российских активов для поддержки Украины создаст опасный правовой прецедент, о чем говорят многие эксперты. Однако политики в ЕС способны на иррациональные решения, поэтому могут пойти на этот шаг, сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Венгрия заблокировала в Евросоюзе использование активов России для военной помощи Украине.

    «Украина требует новые средства для боевых действий. Американцы «выходят из игры», а у европейцев уже нет такого количества оружия, которое могли бы отправить США. После отказа ФРГ поставлять Taurus ЕС сконцентрировался на том, чтобы предоставить ВСУ много боеприпасов для артиллерии. Но их приходится закупать в других странах мира, где их все еще производят», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако такие товары стоят очень дорого. Поэтому европейцы хотят использовать замороженные российские деньги для закупки снарядов. Правда, не все средства, а лишь проценты, которые накопились за последние годы от вкладов в банках ЕС, это примерно 2 млрд евро», – подчеркивает собеседник.

    «Европейские политики считают, что таким образом можно помочь Украине и ослабить Россию. Венгрия – единственная страна, которая официально выступает против этого. Однако ряд других государств, в том числе Германия, понимают, что с правовой точки зрения использование иностранных активов без согласия их владельца может вызвать проблемы. Многие эксперты в ЕС также говорят, что подобный шаг опасен, потому что может создать прецедент для других конфискаций», – отмечает он.

    «Например, они опасаются, что в случае кризиса в другом регионе мира китайцы захотят изъять европейские деньги или Россия не только заморозит, но и конфискует западные средства. Также есть мнение, что такое решение может вызвать недоверие к мировой финансовой системе и ее разрушению. Другие боятся судов против ЕС», – акцентирует эксперт.

    «Я думаю, что решение об использовании вышеупомянутых процентов будет затягиваться или вовсе отложено. С другой стороны, тема поддержки Украины вызывает у политиков ЕС много эмоций, поэтому они способны на иррациональные действия, даже в ущерб Европе», – пояснил собеседник.

    «Венгрия в свою очередь шантажирует Евросоюз. Она хочет, чтобы все денежные санкции, которые Брюссель ранее ввел против Будапешта, были немедленно отменены. Поэтому всегда можно ожидать, что в конечном итоге Орбан согласится с общей линией ЕС в обмен на средства из общей казны объединения», – резюмировал Рар.

    Ранее в СМИ появились сообщения, что Евросоюз не может договориться о закупке оружия для Украины за счет замороженных активов России на саммите 21-22 марта из-за позиции Венгрии. Как сообщает источник Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов), большинство стран ЕС поддерживают эту идею, однако Будапешт выступает против, утверждая, что средства должны быть использованы «на что угодно, но не на вооружения».

    Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что выдвинул странам – членам сообщества предложение об использовании 90% прибыли от российских замороженных активов для военной помощи Киеву. Оставшиеся 10% средств, по его мнению, должны быть направлены в бюджет ЕС.

    Предложение об использовании доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины было утверждено Еврокомиссией (ЕК), сообщил замглавы ЕК Валдис Домбровскис. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что доходы от замороженных в Европе российских активов ЕС планирует отправить на оказание военной помощи украинской армии.

    Подобное решение может навредить экономике ЕС, его имиджу и реноме «надежных гарантов неприкосновенности собственности», и европейцы отдают себе в этом отчет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что ущерб для объединения будет неизбежным.

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    20 марта 2024, 17:35 • Новости дня
    Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от замороженных активов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение об использовании доходов от замороженных российских активов для поддержки Киева утверждено Еврокомиссией (ЕК), сообщил замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

    Разработанный совместно с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем план будет представлен на саммите ЕС 21-22 марта, заявил Домбровскис на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    Ранее Боррель сообщил, что предложил странам – членам ЕС использовать 90% прибыли от российских замороженных активов для военной помощи киевскому режиму, а оставшиеся 10% направить в бюджет ЕС.

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    19 марта 2024, 15:53 • Новости дня
    ЕС не выполнил обещание по поставкам снарядов Украине

    Стано: ЕС не выполнил обещание по поставкам снарядов Украине

    ЕС не выполнил обещание по поставкам снарядов Украине
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Евросоюз не смог в срок поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов, обещанных в прошлом году, сообщил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    «Политическая цель все еще остается в силе, мы поставим 1 млн снарядов до конца года, а к настоящему моменту, вернее, к концу марта, мы поставим около 500 тыс. снарядов», – передает ТАСС его слова.

    Он подчеркнул, что это количество не включает снаряды, поставленные странами ЕС на двусторонней основе.

    Обещание о поставке 1 млн снарядов в течение 12 месяцев было озвучено главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем 20 марта 2023 года. Задержка с поставками связана с тем, что ЕС не был готов к такому большому объему производства боеприпасов.

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    21 марта 2024, 15:19 • Новости дня
    Шольц объявил доходы от российских активов «бесхозными»

    Шольц: Доходы от активов России никому не принадлежат, ЕС может их использовать

    Шольц объявил доходы от российских активов «бесхозными»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц, предлагая использовать доходы от замороженных в Европе российских активов для военной помощи Украине, заявил, что эти средства якобы «никому не принадлежат», поэтому «могут быть использованы» Евросоюзом.

    Шольц заявил, что вырученные от замороженных активов средства следует направить в первую очередь на приобретение оружия и боеприпасов для Украины, передает РИА «Новости».

    Кремль предупреждал ранее, что Россия задействует все возможные судебные механизмы в случае конфискации замороженных активов за рубежом – как доступные сейчас, так и те, которые появятся в будущем.

    Коментарии (14)
    21 марта 2024, 22:41 • Новости дня
    МИД посоветовал Западу не проверять готовность России к жесткому ответу

    Замглавы МИД Грушко посоветовал Западу не проверять готовность России к адекватному и жесткому ответу

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз избрал агрессивно-конфронтационный курс, декларируется цель нанести Москве «стратегическое поражение», заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

    По словам Грушко, правящие элиты Европы закрепляют этот курс в основополагающих документах, что будет иметь долгосрочные последствия – как минимум на 10–15 лет. Он выразил мнение, что европейские лидеры, слепо следуя за Вашингтоном, не осознают риски прямого столкновения с Россией.

    Вместе с тем, дипломат в интервью «Комсомольской правде» указал, что одержимость европейских элит Украиной вызывает все больше недовольства в обществе в Европе.

    Замминистра указал, что агрессии против Югославии, Ирака, Ливии и Сирии, гибридная война с Россией и украинский кризис – все это этапы гегемонистского курса «коллективного Запада», направленного на удержание «пресловутого миропорядка, основанного на правилах».

    Грушко заявил, что никому не стоит «прощупывать почву» и проверять готовность России к адекватному и жесткому ответу.

    Говоря о позиции НАТО, дипломат отметил, что, судя по заявлениям генсека, преобладает точка зрения об опасности ввязывания в прямой конфликт с Россией и предпочтительности продолжения гибридной войны.

    Вместе с тем, Грушко подчеркнул, что риски такого конфликта многократно возрастут, если отдельные страны НАТО попытаются открыто зайти на Украину индивидуально или в составе коалиции, о чем заявляет президент Франции Эммануэль Макрон.

    Напомним, Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    22 марта 2024, 02:24 • Новости дня
    Захарова оценила отношение фон дер Ляйен к голодающим странам

    Захарова раскритиковала планы ЕС ввести тарифы на зерновые продукты из России

    Захарова оценила отношение фон дер Ляйен к голодающим странам
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Если Европа введет тарифы на зерновые продукты из России и Белоруссии, это ухудшит ситуацию с продовольствием в мире, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила в Telegram, что страны Запада уже довели ситуацию в данной сфере «до абсурда». Она поинтересовалась, как подобные шаги могут помочь «продовольственной безопасности в мире». Комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Захарова спросила: «Это она так за голодающие страны переживает?».

    Напомним, фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия подготовила предложение по увеличению тарифов на импорт зерновых продуктов из России и Белоруссии в ЕС.

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    22 марта 2024, 00:53 • Новости дня
    ЕС не согласовал изъятие доходов от замороженных активов России

    Саммит лидеров ЕС не согласовал изъятие доходов от замороженных активов России на нужды Украины

    ЕС не согласовал изъятие доходов от замороженных активов России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главы государств и правительств ЕС рассмотрели вопрос о перенаправлении доходов от замороженных активов России на нужды Украины, но не согласовали решение о конфискации, следует из итогового заявления саммита.

    Саммит призвал Совет ЕС на уровне министров «продолжить работу» по этому вопросу, передает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может к 1 июля перевести 1 млрд евро доходов от российских активов для закупок оружия Украине, если будет быстро завершена разработка механизма их изъятия.

    Также сообщается, что Евросоюз ускорит и активизирует предоставление Украине военной помощи. При этом саммит ЕС не принял решения о выпуске оборонных евробондов для финансирования милитаризации промышленности ЕС.

    Главы государств и правительств Евросоюза призвали к дальнейшему усилению санкционного режима против России, а также против Белоруссии, Ирана и КНДР за якобы поддержку России.

    Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что выдвинул странам – членам сообщества предложение об использовании 90% прибыли от российских замороженных активов для военной помощи киевскому режиму. Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от замороженных активов России.

    Коментарии (3)
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    Мир закрыл глаза на масштабы репрессий на Украине

    В ООН признали, что власти Украины пытают людей, которых подозревают в сотрудничестве с Россией. По данным профильного управления, в рамках борьбы с «предателями» заведено более шести тысяч уголовных дел. Однако, как считают российские чиновники и правозащитники, в реальности ООН приуменьшает масштабы репрессий на Украине. Подробности

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    Крымский мост получает поддержку с севера

    Ключевые города новых территорий – Мариуполь и Бердянск – получили прямое железнодорожное сообщение с «большой» Россией. Но этот маршрут вскоре пройдет и дальше, вплоть до Севастополя, став таким образом сухопутной альтернативной Крымскому мосту. «Сухопутный мост» имеет стратегическое значение – не только экономическую, но и военную ценность. Подробности

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    Спецслужбы Сербии заподозрили релокантов из России

    Сербские власти внезапно увидели угрозу национальной безопасности в специфической активности лиц из числа российских граждан, которые в значительном числе переехали в эту страну. Кто именно эти люди, почему они привлекли внимание сербских спецслужб? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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