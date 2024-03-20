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    Глеб Простаков Глеб Простаков Пошлины на зерно из России сделают хлеб роскошью для европейцев

    ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась против папы Римского

    Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

    12 комментариев
    20 марта 2024, 17:18 • Новости дня

    Украина пообещала США рассчитаться российскими мехами и алмазами в случае победы

    Бывший украинский министр Омелян пообещал США российские нефть и алмазы в случае победы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты получат от киевского режима нефть и другие ресурсы из России, если Киев победит, заявил бывший украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

    В случае победы киевский режим расплатится с Вашингтоном российскими нефтью, газом, алмазами и мехом, заявил Омелян, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    В декабре прошлого года словацкий премьер Роберт Фицо заявлял, что Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира.

    19 марта 2024, 20:33 • Новости дня
    Названы места возможной дислокации французских войск на Украине
    Названы места возможной дислокации французских войск на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Французский полковник в отставке Винсент Арбаретье назвал два сценария размещения солдат Франции, если их отправят на Украину.

    По его словам, первый – на правом берегу Днепра или на границе с Белоруссией, а второй – вокруг Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LCI.

    «Это не будет провокацией. Это позволит нам заставить Россию пойти на переговоры, выступая с позиции равенства», – считает бывший военный.

    Он отметил, что Франция таким образом исполнит свою роль по защите Европы. Также Арбаретье добавил, что Парижу не нужно образовывать непрерывную линию, а необходимо разместить отдельные отряды быстрого реагирования.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на Украину.

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    19 марта 2024, 17:47 • Новости дня
    СВР назвала число готовящихся к отправке на Украину французских наемников
    СВР назвала число готовящихся к отправке на Украину французских наемников
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию, сначала планируется послать порядка 2 тыс. военных, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    Париж готовит отправку военных, сначала планируется отправить около 2 тыс. человек, при этом французские военные опасаются, что такое значительное число военных не получится перебросить и расквартировать незаметно, приводятся слова Нарышкина в публикации на сайте СВР.

    Это подразделение, опасаются военные Франции, может стать легитимной приоритетной мишенью для атак со стороны Вооруженных сил России.

    Также в военном руководстве Франции встревожены возможным недовольством среди офицерского состава среднего звена, уже наблюдаются проблемы с поиском «добровольцев» для ротации и замены «выбывших» на украинском театре военных действий.

    Ранее начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил, что армия страны готовится к «самым жестким» конфликтам. До этого президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Франции придется «провести операции» на Украине.

    Коментарии (73)
    20 марта 2024, 10:56 • Новости дня
    Медведев усмотрел пользу в возможном появлении французских войск на Украине
    Медведев усмотрел пользу в возможном появлении французских войск на Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает «полезным для дела», чтобы «неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию».

    В своем Telegram-канале он написал, что вопрос планомерного уничтожения французских военных стал бы «не самой сложной, но сверхважной задачей», в результате которой «из чужой далекой страны» во Францию отправилось бы большое количество гробов. Скрыть массовую гибель французов на Украине было бы невозможно, уверен он.

    «Для петухов из французского руководства это будет равносильно гильотине», – подчеркнул Медведев, добавив, что их «порежут на части разъяренные родные и злобные представители оппозиции».

    Кроме того, другие «неугомонные придурки в Европе» получат хороший урок, заключил Медведев.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на Украину.

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    20 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Россия не стала отвечать Украине ударами по гражданским

    Путин: Россия могла бы ответить противнику ударами по гражданским, но будет идти своим путем

    Путин объяснил, почему Россия не стала отвечать Украине ударами по гражданским
    @ Stringer/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия имеет свои планы и взгляды, хотя могла бы ответить противнику тем же на удары по гражданскому населению и объектам, заявил на встрече с доверенными лицами президент Владимир Путин.

    «Говорил, почему это (атаки на гражданское население и объекты на территории России – прим. ВЗГЛЯД) противник предпринимает. Конечно, можем ответить тем же, тем же можем ответить – и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары», – приводит его слова ТАСС.

    «Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Путин заверил, что все пострадавшие от атак со стороны Украины гражданские люди и объекты на территории страны получат поддержку властей.

    «И тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье, и по многим другим [показателям]», – сказал глава государства. «И мы все сделаем. Что от нас зависит», – пообещал Путин.

    Он также отметил, что восхищен мужеством жителей Белгородской, Курской областей и других приграничных с Украиной регионов.

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    19 марта 2024, 18:24 • Новости дня
    Нарышкин: Потери Франции на Украине стали самыми большими со времен Алжира
    Нарышкин: Потери Франции на Украине стали самыми большими со времен Алжира
    @ Marine Gonard/Hans Lucas/Reuters

    Во французском военном ведомстве неофициально признали потери на Украине самыми большими со времен войны в Алжире, сообщил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

    В армии Франции обеспокоены числом погибших на украинском театре военных действий французов, только из-за уничтожения лагеря наемников под Харьковом 17 января погибли десятки французских граждан, приводит слова Нарышкина сайт СВР.

    Во французском министерстве вооруженных сил неофициально признают, что таких потерь страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине XX века.

    При этом Франция пытается скрывать количество потерь и факт задействования своих военных на украинской территории. Из-за этого ведомствам приходится решать нетривиальные вопросы о захоронении погибших, о выплатах компенсаций семьям и пенсиях инвалидам.

    Для всех таких операций нужны соответствующие документы, а «двойная бухгалтерия смерти» может привести к судебным искам со стороны родственников погибших.

    Также во вторник СВР сообщила, что Франция готовит к отправке на Украину контингент, сначала планируется отправить около 2 тыс. военнослужащих.

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    20 марта 2024, 11:57 • Новости дня
    Стало известно о подвиге российского лейтенанта в зоне СВО

    МО: Лейтенант Киреев при обороне важного рубежа взял в плен украинских военных

    Стало известно о подвиге российского лейтенанта в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Лейтенант Алексей Киреев, действуя под натиском ВСУ, не только удержал оборону стратегически важного населенного пункта, но и лично взял в плен группу украинских военных, сообщили в Минобороны.

    В течение нескольких дней рота под командованием Киреева отражала атаки противника. Во время очередного наступления лейтенант, оценив ситуацию, передислоцировался и метким огнем из стрелкового оружия уничтожил вражеский пулеметный расчет, передает РИА «Новости».

    Оставшись без огневой поддержки, оторванная от основных сил группа украинских военных сдалась в плен. Алексей доставил боевиков в пункт управления, на допросе они выдали данные расположения резервов врага.

    В Минобороны России отметили, что грамотные действия лейтенанта Киреева и его бойцов не только не позволили ВСУ прорвать оборону, но и улучшили тактическое положение российских войск на данном направлении.

    Президент России Владимир Путин ранее назвал участников специальной военной операции на Украине подлинными народными героями.

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    19 марта 2024, 20:51 • Новости дня
    Лидер французских «Патриотов» призвал военных не выполнять приказ о переброске на Украину
    Лидер французских «Патриотов» призвал военных не выполнять приказ о переброске на Украину
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Французским солдатам следует отказаться от выполнения приказа, если власти страны решат отправить их на Украину, а уже находящимся там военным необходимо вернуться домой, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, в случае отправки военных речь может идти о развязывании третьей мировой войны.

    «Мы можем вступить в ужасную цепь событий», – передает ТАСС его слова.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на Украину.

    Коментарии (13)
    20 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Шойгу объяснил попытки киевского режима зайти на российские территории

    Глава Минобороны Шойгу: Киев стремился зайти на российские территории в попытках сорвать выборы президента

    Шойгу объяснил попытки киевского режима зайти на российские территории
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Киев использовал террористические методы воздействия на российских граждан с целью срыва выборных мероприятий, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    В Telegram-канале ведомства указаны его словам о том, что Киев с целью срыва выборных мероприятий использовал теракты – велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились только мирные граждане.

    Шойгу также отметил, что для предотвращения терактов российские военные усилили охрану правительственных и социальных объектов, а также укрепили систему противовоздушной обороны.

    В частности, в ходе избирательных мероприятий сбиты 419 беспилотников и 67 реактивных снарядов.

    При этом министр сообщил, что в российских армии и флоте зафиксирована рекордная явка на выборах президента, составившая 99,8%. По его словам, всего проголосовало более 1,5 млн военнослужащих и лиц гражданского персонала вооруженных сил.

    Ранее Шойгу назвал потери ВСУ за неделю при боевых действиях на границе.

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    19 марта 2024, 21:17 • Новости дня
    В ЕС задумались о переводе экономики на военные рельсы

    Мишель заявил, что саммит ЕС будет принимать решение о переводе экономики на военные рельсы

    В ЕС задумались о переводе экономики на военные рельсы
    @ EPA/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Саммит глав государств ЕС 21-22 марта примет решение о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Также будет обсуждаться вопрос совместных закупок оружия, увеличения военных бюджетов стран сообщества и ускорения поставок снарядов Киеву, передает ТАСС.

    «Пришло время для изменения парадигмы в отношениях [Евросоюза] с обороной и безопасностью», – написал Мишель в социальной сети.

    Он также назвал главной задачей ЕС сейчас предоставление военной помощи Украине.

    Ранее глава Евросовета Мишель призвал ЕС «готовиться к войне».

    Коментарии (22)
    20 марта 2024, 14:10 • Новости дня
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала года

    Шойгу: ВСУ с начала года потеряли более 71 тыс. человек

    Шойгу назвал потери ВСУ с начала года
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия с 1 января 2024 года потеряла свыше 71 тыс. человек в зоне специальной военной операции, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

    С начала года уничтожены четыре американских танка Abrams, пять немецких Leopard, 27 машин Bradley, шесть установок РСЗО HIMARS, 11 установок ЗРК, включая пять Patriot, указал министр.

    Его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

    Всего с начала года ВСУ потеряли более 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц различного вооружения. Это почти втрое выше показателей аналогичного периода 2023 года.

    В конце февраля Шойгу сообщал, что за все время СВО украинская армия потеряла более 444 тыс. военнослужащих.

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    20 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Эксперты предложили ответ на перевод экономики Европы на военные рельсы

    Военный эксперт Артамонов: Лучшим ответом на перевод экономики Европы на военные рельсы станет наступление России в СВО

    Эксперты предложили ответ на перевод экономики Европы на военные рельсы
    @ Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе в последние дни растет накал милитаристской риторики. Так, в эфире французского ТВ обсуждают размещение войск по линии Днепра, а в Евросовете звучат призывы перевести экономику ЕС на военные рельсы. Лучшим ответом на все эти поползновения Запада станут решительные наступательные действий ВС России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали военные эксперты Александр Артамонов и Вадим Козюлин.

    «Разговор о переводе экономики на военные рельсы поднимается странами ЕС и НАТО уже не в первый раз. Так, в 2023 году генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил, что для достижения этой цели им понадобится два года. На мой взгляд, они уже перешли к реализации этой программы», – отметил военный эксперт Александр Артамонов.

    В доказательство своего предположения собеседник привел несколько фактов. «Так, Франция увеличила выпуск снарядов. Более того, в стране заработали два новых завода по производству боекомплектов и патронов, подходящего ВСУ калибра. И это только начало процесса, – уточнил он. – Существует также ряд решений по авиации. Если Киеву все же передадут F-16, это подстегнет производство запчастей».  

    «В целом, Европа давно готовится к военному конфликту», – акцентировал Артамонов, призвав не недооценивать происходящее. Спикер напомнил, что на днях в эфире французского ТВ обсуждали размещение военных по линии Днепра. По мнению эксперта, лучшим ответом на все эти поползновения Запада станут действия ВС РФ. «Сейчас у нас есть преимущество в зоне спецоперации. Нам нужно продолжать развивать наступление», – подчеркнул он.

    Схожей точки зрения придерживается Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Мы видим, что европейские страны активно наращивают производство боеприпасов, развивают логистику для более быстрой доставки вооружений, создают новые военные базы, например, на территории недавно присоединившихся к НАТО Швеции и Финляндии, а также расширяют уже имеющиеся, например, в Румынии. Поэтому, действительно, процесс милитаризации в Европе уже идет», – соглашается он с Артамоновым.

    Эксперт отметил, что военное руководство РФ уделяет большое внимание перевооружению армии, увеличению мощности отечественного оборонно-промышленного комплекса, укреплению границ. Козюлин считает важным продолжать этот процесс на фоне новых рисков.

    Ранее глава Евросовета Шарль Мишель призвал перевести экономику Евросоюза на военные рельсы. Он сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе саммита глав государств ЕС 21-22 марта. Также на мероприятии, по его словам, будет поднят вопрос совместных закупок оружия, увеличения военных бюджетов стран сообщества и ускорения поставок снарядов ВСУ. До этого Мишель подчеркивал, что страны ЕС должны повысить свои заказы вооружений и боеприпасов у европейской промышленности в два раза к 2030 году. Это, по его мнению, даст «больше предсказуемости» компаниям, а многолетние контракты позволят расширить производства оружия.

    Со схожим призывом выступил гендиректор норвежско-финской оборонной группы компаний Nammo Мортен Брандтсег. «Спрос на определенные товары со стороны оборонной промышленности – это спрос на военное производство», – приводит газета Financial Times слова Брандтсега. В отсутствие должного законодательства проблему невозможно «решить на сто процентов», добавил он. По мнению Брандтсега, Европе нужно принять закон наподобие американского Закона о военном производстве (DPA), дающее президенту право обязывать компании отдавать приоритет государственным контрактам перед частными.

    Примечательно, что Евросоюз до конца марта не смог поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов, обещанных в прошлом году. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Тем не менее он подчеркнул, что это количество не включает боеприпасы, поставленные странами сообщества на двусторонней основе. На этом фоне директор германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер предложил Европе подумать о строительстве системы ПРО по типу «Железного купола», пишет Financial Times. Более того, по его словам, похожий проект только малого радиуса действия уже рассматривался в рамках германской инициативы «Небесный щит».

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    20 марта 2024, 15:51 • Новости дня
    ВС России полностью зачистили от диверсантов Козинку в Белгородской области
    ВС России полностью зачистили от диверсантов Козинку в Белгородской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поселок Козинка в Белгородской области очищен от остатков украинских боевиков, сообщило Министерство обороны России в среду.

    Подразделения ВС России на Белгородском направлении полностью зачистили от остатков украинских диверсантов Козинку, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Продолжаются мероприятия по недопущению проникновения украинских ДРГ на приграничную территорию. В ходе ударов авиации и артиллерии ВСУ потеряли до 650 человек, две боевые бронированные машины и две машины чешского РСЗО Vampire.

    Украинские диверсанты пытались пройти через границу у Козинки. Другая ДРГ попыталась войти в поселок Теткино Курской области.

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    19 марта 2024, 20:42 • Новости дня
    Глава «Нафтогаза» признал репутацию Украины как страны-коррупционера
    Глава «Нафтогаза» признал репутацию Украины как страны-коррупционера
    @ dpa/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов в интервью Le Figaro заявил, что Украина имеет репутацию страны-коррупционера, особенно в сфере госкомпаний.

    По его словам, от этого клейма сложно избавиться, но для борьбы с коррупцией в стране созданы специальные органы, передают «Известия».

    В 2023 году Украина заняла 122-е место из 180 в Индексе восприятия коррупции Transparency International. В ЕС неоднократно критиковали Украину за недостаточную борьбу с коррупцией.

    Ранее внутренний аудит Минобороны Украины выявил совершенные за короткий срок нарушения более чем на 10 млрд гривен (263 млн долларов).

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    20 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении четвертого Abrams на Авдеевском направлении
    Минобороны сообщило об уничтожении четвертого Abrams на Авдеевском направлении
    @ Karolis Kavolelis/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Авдеевском направлении уничтожен четвертый по счету американский танк Abrams, его удалось поразить с помощью FPV-дрона, сообщило Министерство обороны России.

    Разведчики засекли передвижение гусеничной техники в поселке Бердычи, они выследили цель и ударили по ней. Машина была обездвижена, указало ведомство, передает ТАСС.

    После этого по ней нанесли второй удар FPV-дроном, танк был уничтожен. Также разведчикам удалось добраться до этой техники, осмотреть ее и извлечь все необходимые образцы.

    В ведомстве пояснили, что старший разведчик-оператор с позывным «Сокол» работал в условиях плохой видимости. Он не знал, какая цель находится перед ним. После того, как погода прояснилась, воздушные разведчики установили, что пораженная машина – это Abrams.

    «Поначалу, на самом деле, я не ожидал даже, что это будет американец. Ну танк и танк. Это произвело такой фурор у меня внутри, что американцы горят еще хлеще, чем другие танки. Появилась мотивация еще больше работать», – сказал разведчик.

    Другой разведчик с позывным «Изай» заявил, что американская машина не произвела на бойцов сильного впечатления. Он пояснил, что побывал внутри машины, по его оценке, Abrams хуже Т-90.

    Ранее разведчики опубликовали видео изнутри подбитого Abrams.

    Коментарии (8)
    20 марта 2024, 14:15 • Новости дня
    Шойгу назвал потери ВСУ за неделю при боевых действиях на границе

    Шойгу: ВСУ потеряли более 3,5 тыс. солдат за восемь дней в ходе боевых действий на границе

    Шойгу назвал потери ВСУ за неделю при боевых действиях на границе
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона в течение восьми дней потеряла более 3,5 тыс. бойцов в результате боевых действий на приграничных территориях, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

    По словам Шойгу, силы России успешно отразили атаки ВСУ на Белгородскую и Курскую области, противник отброшен за пределы российской территории, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Наиболее активные боевые действия велись в районе Козинки.

    «Потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тыс., а точнее 3501 человек, из них 790 – безвозвратные потери», – сообщил министр.

    Кроме того, ВС России уничтожили 23 танка противника, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 Bradley, пять РСЗО Vampire и вертолет Ми-8.

    Ранее Минобороны рассказало о попытках проникновения украинских ДРГ в Белгородскую область.

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