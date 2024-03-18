Люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив.2 комментария
Роспотребнадзор не видит рисков инфицирования синдромом токсического шока
Роспотребнадзор не видит повышенных рисков инфицирования синдромом токсического шока
В России нет оснований, указывающих на повышенный риск инфицирования граждан синдромом токсического шока, который вызвал рост заболеваемости в Японии, сообщила пресс-служба ведомства.
«В настоящее время в РФ нет оснований, указывающих на повышенный риск инфицирования наших граждан», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора контролируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших синдромом токсического шока – одной из форм стрептококковой инфекции в Японии.
Смертность от этого заболевания достигает 30%, в группе риска люди до 50 лет и от 65 лет и старше.
Синдром токсического шока вызывают бактериальные токсины, которые вызывают лихорадку, сыпь, шелушение кожи, снижение артериального давления.
Также могут наблюдаться мастит, остеомиелит, некротизирующий фасциит, пневмония и в ряде случаев – полиорганная недостаточность.