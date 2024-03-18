Люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив.2 комментария
Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах президента России
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России, сообщила пресс-служба Кремля.
В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что телефонный разговор Путина с Эрдоганом состоялся по инициативе турецкой стороны. Отмечается, что президент Турции «тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах» и «пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России».
Кроме того, в пресс-службе уточнили, что стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений, а также обсудили вопросы укрепления международной стабильности и безопасности, касающиеся в том числе Черноморского региона.
В Кремле добавили, что Путин поздравил Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамадан, а также стороны условились продолжать диалог в различных форматах.
Напомним, Путина с победой на президентских выборов поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, лидеры стран СНГ (Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана), северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси, ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и Сирии Башар Асад.