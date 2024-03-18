Депутат: 10 лет назад в Крыму Россия расправила крылья

Депутат Матвейчев: В 2014 году Москва ясно и четко дала понять всему миру, что возвращает полноту своего суверенитета

Tекст: Олег Исайченко

«Мне удалось лично наблюдать за воссоединением Крыма с Россией. Тогда, в 2014 году, я был в составе особой группы, готовившей референдум. На участках голосования царила непередаваемая атмосфера праздника. Ветераны приходили с медалями и наградами, мужчины и женщины приводили своих детей. Сотни улыбок!» – сказал Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Даже в Бахчисарае на референдуме присутствовали представители диаспоры крымских татар. Вопреки фейкам западной пропаганды, они тоже радостно приветствовали воссоединение полуострова с Родиной. Мероприятие получилось масштабным и по-настоящему народным. Историю творили непосредственно жители республики, и это непреложный факт», – отмечает он.

«Конечно, огромную роль в произошедшем сыграл и Владимир Путин. Он прекрасно осознавал, что решение о вхождении Крыма в состав России будет негативно воспринято Вашингтоном и Брюсселем. Однако пойти против общества президент не мог. Месяц промедления, без преувеличения, мог привести к ужасающим последствиям для полуострова», – подчеркивает собеседник.

Он пояснил, что Крым был «на карандаше» у украинской постмайданной власти. «Однако народная воля и усилия российского лидера сделали невозможное. Тогда, в 2014 году, Москва ясно и четко дала понять всему миру, что она возвращает полноту своего суверенитета. Именно на полуострове наша страна расправила крылья», – акцентирует депутат.

«Мы и сегодня продолжаем идти по заданному пути национального возрождения. Он будет непрост и долог: травинке достаточно нескольких дней, чтобы взойти, а мощный и сильный дуб раскидывает свои ветви в течение столетий. Однако радость и счастье от событий десятилетней давности придает уверенности нашему обществу, что все лучшее впереди», – резюмирует Матвейчев.

18 марта отмечается десятая годовщина вхождения Крыма в состав России. В честь этого исторического события на Красной площади проходит митинг-концерт, в котором приняли участие Николай Басков, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и группа «Любэ» и многие другие.

Также к участникам митинга-концерта обратился президент Владимир Путин. «Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником – с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией», – сказал Путин. Он подчеркнул, что Крым – это не только стратегически важная территория, это не только история страны, ее традиции и гордость: «Крым – это прежде всего люди: севастопольцы, крымчане. Они – наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество, они никогда не разделяли себя с Россией. И именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи».



Также Путин вместе с участниками и зрителями концерта спел гимн России. «Да здравствует Россия!» – заявил он после исполнения гимна.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как полуостров преобразился за десять лет в составе России.

