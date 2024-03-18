Возрождение Крыма стало примером для новых регионов России

Tекст: Андрей Резчиков

В понедельник отмечается День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 18 марта 2014 года был подписан соответствующий договор. Как заявил на днях спикер крымского парламента Владимир Константинов, главным достижением минувшего десятилетия стала уверенность крымчан в завтрашнем дне и инфраструктурные преобразования полуострова.

«Первое и самое главное достижение – мы вернулись на Родину, в свою родную цивилизационную среду. Это самое важное. Исполнилась вековая мечта многих крымчан и политиков, которые мечтали, но были уверены, что им не суждено дожить до исполнения этой мечты», – сказал Константинов в интервью РИА «Новости».

В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал Севастополь патриотической столицей России. Если в 2014 году население города составляло 390 тысяч человек, то сейчас – 600 тысяч.

«У нас построено огромное количество объектов здравоохранения, образования. Сегодня наши дети учатся по нормальным учебникам, на своем родном русском языке, изучают нашу великую историю. В Севастополе огромное количество инфраструктурных проектов. «Русская весна» – это действительно общенациональный праздник. Он поменял нашу страну, наш менталитет. Мы идем вперед. И впереди у нас – только победы», – подчеркнул депутат.

О том, что воссоединение с Россией преобразило Крым, заговорили после реализации одного из главных инфраструктурных проектов – Крымского моста через Керченский пролив. Его ежегодная пропускная способность составляет 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов. Активная фаза строительства проходила с 2016 по 2018 год. Мост стал самым длинным (19 километров) в России и Европе. В 2019 году открылась его железнодорожная часть.

Одновременно возводилась и другая инфраструктура, в том числе четырехполосная федеральная трасса «Таврида» от Керчи до Севастополя протяженностью более 250 километров. Дорога открылась в августе 2020 года. За минувшие десять лет было отремонтировано около четырех тысяч километров автодорог, проложено более 40 километров новых путей и впервые за полвека построена станция в пригороде Керчи. Появился новый терминал международного аэропорта «Симферополь» имени Ивана Айвазовского, рассчитанный на 6,5 млн пассажиров в год.

На полуострове строятся школы, детские сады (возведены и реконструированы 149 садов) и спортивные объекты. В частности, созданы более 500 спортивных площадок и два крупных физкультурно-оздоровительных центра, открыт дворец водных видов спорта в Симферополе. Ремонтируются старые объекты. В нормативное состояние приведено 80% школ и более 60% учреждений здравоохранения. Открыты семь новых школ, строятся еще 14. До воссоединения с Россией лишь 3% местных школ соответствовали требованиям.

Серьезно обновился Международный детский центр «Артек». Реализуются масштабные проекты в сфере благоустройства, растут объемы инвестиций в различные отрасли. Снижена смертность, в том числе и младенческая – более чем в два с половиной раза. В 2020 году открылась Республиканская клиническая больница имени Семашко, рассчитанная на 734 койки. В ней оборудованы палаты интенсивной терапии и десять операционных с аппаратами МРТ и компьютерными томографами.

Важным достижением стало решение проблем с водоснабжением, которое стало постоянным. Было проложено более 1,6 тысячи километров труб. Это позволило избежать водной блокады после разрушения летом прошлого года украинскими террористами плотины Каховской ГЭС, из-за чего прекратилась подача воды в Северо-Крымский канал (она возобновилась в первые дни после начала СВО в феврале 2022 года). Также строятся новые очистные сооружения и водозаборы.

Воссоединение с Россией позволило завершить затянувшееся во времена Украины восстановление симферопольского собора Святого Александра Невского, взорванного в 1930-м году. Стройка началась в начале века и шла медленными темпами. Процесс ускорился в 2014 году и уже в 2019 году собор открылся для прихожан.

Кроме того, в конце прошлого года состоялся первый намаз в Соборной мечети в Симферополе. Этого события ждала вся местная мусульманская община. Главную мечеть полуострова возводили при поддержке президента России Владимира Путина. Она стала символом межнационального и межрелигиозного мира и согласия. При украинской власти новых мечетей при поддержке государства в Крыму не строили.

На полуострове активно развивается туризм. Как отмечал недавно глава Крыма Серей Аксенов, с 2014 года здесь отдохнуло около 61 миллиона человек. Всего на данный момент благоустроены 286 общественных пространств, открыты более 60 отелей и санаториев. Продолжается строительство курорта «Золотые пески России», где в будущем смогут ежегодно отдыхать до 500 тыс. туристов. Узнать воочию о всех достижениях республики можно на выставке «Россия» на ВДНХ.

«Сейчас Крым живет в состоянии полного счастья, мира и межнационального согласия. Я родился и живу в Крыму. Мы успешно развиваемся и обустраиваемся. Инфраструктура строится ускоренными темпами. Если во времена Украины все только разрушалось, то сейчас все восстанавливается и строится», – отмечает Сергей Цеков, сенатор от Крыма.

«Крым является одним из самых патриотичных регионов России. Когда мы воссоединялись с Россией, то особо не думали об инфраструктурных изменениях и обустройстве. Россия для нас всегда была Родиной – задолго до 2014 года мы всегда считали себя русскими людьми.

То, что произошло за последние десять лет – для нас фантастика, это награда Бога за ту любовь, которую мы сохраняли к России. Мы всегда любили Россию такой, какая она есть»,

– отметил собеседник. По его словам, преобразования последних десяти лет не ожидал никто. «Произошло то, что в начале даже не предполагалось. Мы развиваемся очень успешно. Наш опыт будет учитываться в новых регионах, которые вернулись в состав России», – уверен Цеков.

С тем, что Крым стал одним из самых патриотичных регионов России, согласен председатель Общественной палаты РК Александр Форманчук. «Этот феномен можно объяснить многими факторами, но Крым был и сохраняет за собой право называться патриотическим регионом», – сказал спикер.

Главным политическим достижением Форманчук назвал реализацию конституционного исторического права крымчан жить в России. «Мы не искали никаких льгот и выгод, не торговались. Мы демонстрировали единодушное стремление жить в России и отстояли свое историческое право. Сегодня на полуострове не осталось и следа от владычества Украины. За десять лет Крым полностью преобразился, эти преобразования достойны столетий», – добавил собеседник.

Однако еще многое нужно сделать. «Например, не во всех селах отремонтированы дома культуры. Но это не портит общую картину, которая существует сегодня в плане преобразований», – отметил Форманчук.

«Крым стал в хорошем смысле слова полигоном, на котором федеральный центр отработал технологии по интеграции в свой состав территорий новых регионов. Теперь этот опыт очень помогает при интеграции Новороссии, где стартовые условия были намного хуже, чем в Крыму»,

– считает экономист Иван Лизан. Эксперт напомнил, что сразу после воссоединения была принята федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя», которая включала в себя объекты и мероприятия на общую сумму 1,37 триллиона рублей. Однако в 2022 году вместо нее была запущена госпрограмма «Социально-экономическое развитие РК и Севастополя». Доставшаяся в наследство от Украины местная бюрократия оказалась не готова к быстрым переменам, поэтому многие процессы пришлось взять на себя федеральному центру, пояснил специалист. Однако сейчас ситуация улучшилась.

Среди главных достижений минувшей десятилетки Лизан считает приобретение Крымом энергонезависимости. Был построен энергомост Кубань-Крым, Таврическая и Балаклавская ТЭС, проведено почти 655 км магистральных и свыше 180 км высоковольтных линий электропередач. Сегодня полуостров обеспечен электрической мощностью в размере более 2 ГВт. При этом максимальная потребность региона составляет – 1,6 ГВт.



Сейчас в республике продолжается модернизация подстанций с целью обеспечить электроэнергией новые районы развивающихся городов. Газифицированы более 100 новых населенных пунктов. «Крым уже обеспечивает электроэнергией освобожденный район Херсонской области, откуда ее переток организован в Запорожскую область», – отметил спикер.

Кроме того, Крым многие годы стабильно входит в тройку регионов по площади и сбору винограда, по валовому сбору ягод, плодов и овощей, и в двадцатку по производству семян подсолнечника. Собранный летом прошлого года урожай зерновых объемом 2,1 миллиона тонн стал рекордным, а объем собранных культур превысил позапрошлогодний результат в 1,5 миллиона тонн.

«Крым стал местным центром виноделия наравне с Краснодарским краем и Дагестаном. Благодаря накопленному опыту во время строительства федеральной трассы «Таврида» сейчас строится дорога в Приазовье, где также можно применить крымский опыт по развитию туризма. В общем, достижений у нас масса, но впереди еще все равно много работы», – считает Лизан.