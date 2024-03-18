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В WADA призвали к усиленному допинг-контролю фигуристок из группы Тутберидзе
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обеспокоено ситуацией с допингом в группе тренера Этери Тутберидзе и призывает Международный союз конькобежцев (ISU) к более пристальному тестированию фигуристок, тренирующихся под ее руководством, заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.
Ниггли прокомментировал дело Камилы Валиевой, подчеркнув, что вся вина за допинг не должна ложиться исключительно на юную спортсменку. Он призвал к пересмотру системы тестирования в преддверии Олимпиады 2026 года, чтобы гарантировать чистоту спорта, передает ТАСС.
По его словам, WADA предлагает сосредоточить внимание на тестировании не только спортсменов, но и их окружения, включая тренеров, врачей и других специалистов. Ниггли отметил, что для применения дисциплинарных мер к тренерам, например, отзыва аккредитации, требуются доказательства.
Ранее Ниггли заявил, что WADA не имеет доказательств причастности тренера Этери Тутберидзе к нарушению антидопинговых правил ее подопечной Камилой Валиевой.
CAS принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила. В качестве наказания спортсменке на четыре года запретили участвовать в соревнованиях. После этого ISU присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.