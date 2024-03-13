Коллективный Запад бросил в поддержку майданного режима огромное количество оружия, денег, было введено множество санкций против России, и тут Киев проиграет. После этого уже никто не скажет, что Запад непобедим.2 комментария
В WADA заявили об отсутствии доказательств вины Тутберидзе в деле Валиевой
Associated Press: У WADA нет доказательств вины Тутберидзе в деле Валиевой
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеет доказательств причастности тренера Этери Тутберидзе к нарушению антидопинговых правил ее подопечной Камилой Валиевой, заявил Associated Press гендиректор WADA Оливье Ниггли.
По его словам, доказательств, позволяющих напрямую связать Тутберидзе с делом Валиевой, не существует, передает ТАСС.
При этом Ниггли допустил, что «в этом замешан физиотерапевт или врач».
«Очевидно, что вкус этого дела очень неприятен, когда видишь, что был сделан выбор принести в жертву спортсменку, а не указать, кто на самом деле помог ей допингом», – сказал он.
По мнению гендиректора WADA,спортсменка «приняла вещество не одна, это была не ее инициатива».
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила. В качестве наказания спортсменке на четыре года запретили участвовать в соревнованиях.
После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит считать своих фигуристов победителями.