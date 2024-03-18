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Солдаты ВСУ старше 50 лет начали сдаваться в плен в Запорожской области
Солдаты ВСУ, чей возраст превышает 50 лет, все чащи стали сдаваться в российский плен в Запорожской области, рассказал командир штурмовой роты 291-го гвардейского полка группировки «Днепр», кавалер ордена Мужества с позывным «Алтай».
По словам Алтая, в рядах ВСУ появились солдаты в возрасте от 45 лет и даже старше 50 лет. Этих бойцов забрасывают на передний край, где они становятся пушечным мясом. По словам российского командира штурмовой роты, эти военнослужащие ВСУ могут только наблюдать и докладывать, передает ТАСС.
Он отметил, что эти люди сдаются в плен, настрой у них не боевой.
Ранее попавший в плен боец ВСУ рассказал, как был брошен сослуживцами под Авдеевкой.