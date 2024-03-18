Солдаты ВСУ старше 50 лет начали сдаваться в плен в Запорожской области

Tекст: Ольга Иванова

По словам Алтая, в рядах ВСУ появились солдаты в возрасте от 45 лет и даже старше 50 лет. Этих бойцов забрасывают на передний край, где они становятся пушечным мясом. По словам российского командира штурмовой роты, эти военнослужащие ВСУ могут только наблюдать и докладывать, передает ТАСС.

Он отметил, что эти люди сдаются в плен, настрой у них не боевой.

Ранее попавший в плен боец ВСУ рассказал, как был брошен сослуживцами под Авдеевкой.