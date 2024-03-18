150 лет назад родился Николай Александрович Бердяев, самый известный русский философ. Представитель православного экзистенциализма, создатель философии свободы, Бердяев свои лучшие книги написал в эмиграции.9 комментариев
СК Приднестровья квалифицировал как диверсию удар по военному вертолету в Тирасполе
Следственный комитет непризнанного Приднестровья квалифицировал удар по военному вертолету на аэродроме в Тирасполе как диверсию.
В сообщении комитета указано, что возбуждено уголовное дело по статье о диверсии, передает ТАСС.
Кроме того, СК назначил экспертизу частей беспилотника, которым 17 марта был поражен военный вертолет в Тирасполе.
Напомним, дрон-камикадзе совершил атаку на территории воинской части в Приднестровье, произошел взрыв. Власти Молдавии не стали подтверждать, что взрыв на территории воинской части в Приднестровье может быть связан с нападением со стороны Украины.