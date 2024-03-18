Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.0 комментариев
Подросток погиб в Горловке при взрыве неразорвавшегося кассетного боеприпаса
В городе Горловке в ДНР подорвался неразорвавшийся кассетный суббоеприпас, погиб несовершеннолетний, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Инцидент произошел в Никитовском районе города, на улице Шашурина, 15а, там подорвался ранее неразорвавшийся кассетный суббоеприпас, указало представительство в своем Telegram-канале.
Погибший – несовершеннолетний 2008 года рождения. Обстрел ВСУ кассетными боеприпасами этого района Горловки произошел 14 марта.
Также в Ясиноватой при обстреле со стороны украинских боевиков ранение получил мужчина 1960 года рождения.
В воскресенье при украинском обстреле Белгорода погиб один человек.