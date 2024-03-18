Украинского военнопленного мобилизовали без паспорта

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам Фомина, он был отдыхал, когда его остановили на улице сотрудники военкомата. При себе у него был только военный билет, но паспорта не было, передает ТАСС.

Он добавил, что сотрудники ТЦК увидели, что раньше он служил и был в СЗЧ (самовольно покинул часть) и отвели в военкомат. Фомин также рассказал, что в пункте сбора мобилизованных слышал много жалоб на то, что людей «хватают» на улицах и привозят в военкомат.

По его словам, людей просто «вязали», когда они шли с работы, множество разных есть версий, когда людей забирали из автобусов, машин, когда они шли по улицам, на рынках, вокзалах, пляжах.

Фомин добавил, что людей в Одессе забирают с «Привоза» или с Ланжерона. По его словам, сотрудники ТЦК собирают людей прямо с пляжей.

Ранее пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у военкомов.