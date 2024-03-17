16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
В Москве на Цветном бульваре стартовал онлайн-марафон «Ночь выборов – 2024»
Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов-2024. У России нет границ» начинает свою работу на теплой панорамной крыше здания в центре Москвы. Он продлится до 00.00 понедельника и будет транслироваться в интернете.
Как сказали организаторы всероссийского марафона, главная экспертная политическая площадка страны «Ночь выборов» поддерживает тренд на открытость и прозрачность, трансляция мероприятия будет доступна во всех странах мира, передает ТАСС.
На одной площадке соберутся политологи, эксперты, журналисты, политики, военные корреспонденты, блогеры, звезды телевидения и шоу-бизнеса.
По словам организаторов «Ночи выборов», в ней примет участие рекордное число иностранных наблюдателей и журналистов мировых СМИ. Как ожидается, в онлайн-марафоне примут участие и некоторые кандидаты в президенты.
В предварительную программу включены выступления Владимира Машкова и Артема Жоги, главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрея Климова, лидера партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергея Миронова, депутатов Госдумы Марии Бутиной и Олега Матвейчева, зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), представителей Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), Общественной палаты России и многих других.
Помимо политических звезд на главной сцене всероссийского марафона выступят звезды российской эстрады, в том числе Дмитрий Певцов, Shaman, Тимур Ведерников, группа «Такты» и другие исполнители.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
Ранее очная явка на выборах президента России превысила 60%.