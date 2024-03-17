В Москве на Цветном бульваре стартовал онлайн-марафон «Ночь выборов – 2024»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказали организаторы всероссийского марафона, главная экспертная политическая площадка страны «Ночь выборов» поддерживает тренд на открытость и прозрачность, трансляция мероприятия будет доступна во всех странах мира, передает ТАСС.

На одной площадке соберутся политологи, эксперты, журналисты, политики, военные корреспонденты, блогеры, звезды телевидения и шоу-бизнеса.

По словам организаторов «Ночи выборов», в ней примет участие рекордное число иностранных наблюдателей и журналистов мировых СМИ. Как ожидается, в онлайн-марафоне примут участие и некоторые кандидаты в президенты.

В предварительную программу включены выступления Владимира Машкова и Артема Жоги, главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрея Климова, лидера партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергея Миронова, депутатов Госдумы Марии Бутиной и Олега Матвейчева, зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), представителей Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), Общественной палаты России и многих других.

Помимо политических звезд на главной сцене всероссийского марафона выступят звезды российской эстрады, в том числе Дмитрий Певцов, Shaman, Тимур Ведерников, группа «Такты» и другие исполнители.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

Ранее очная явка на выборах президента России превысила 60%.