При попытке прорыва украинской ДРГ на границе Белгородской области уничтожено до 65 боевиков

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства уточнили, что на Белгородском направлении ВС России отразили атаки и пресекли все попытки проникновения на приграничную территорию РФ диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков в районе Козинки Белгородской области.

Российские войска продолжили успешное наступление на нескольких направлениях, отразив атаки украинских войск и нанеся им значительный урон.

На Купянском направлении российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии поразили позиции ВСУ в районе Кисловки. В сообщении говорится, что были также отражены три контратаки украинских войск, в результате которых противник потерял до 90 человек и четыре автомобиля.

На Донецком направлении российские подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Богдановки, Красного, Курдюмовки и других населенных пунктов, а потери противника составили до 200 человек, две ББМ и пять автомобилей.

На Авдеевском направлении российские войска поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах Тоненького, Северного и Орловки, также было отражено девять контратак противника, в результате которых он потерял до 380 человек, две ББМ и 10 автомобилей.

На Южно-Донецком направлении российские подразделения в результате успешных наступательных действий освободили Мирное, также была отражена контратака ВСУ в районе Водяного. Российские войска уничтожили на данном направлении свыше 120 человек и три автомобиля, указали в пресс-службе.

На Херсонском направлении российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Новоданиловки, Работино, Жеребянки и других населенных пунктов, а потери противника составили свыше 40 человек и два автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ в течение суток были поражены места сборки и испытаний беспилотных катеров, пункт временной дислокации ЗРК IRIS-T, цех сборки БПЛА, а также живая сила и техника ВСУ в 127 районах. Кроме того, уточняется, что средствами ПВО, РЭБ и огнем из стрелкового оружия были сбиты 168 БПЛА ВСУ, 23 ракеты РСЗО Vampire и переделанная для ударов по наземным целям ЗУР С-200.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии помог артиллерии уничтожить РСЗО REM-70 Vampire ВСУ, которая готовилась к обстрелу Белгорода из Харьковской области.