Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объёмной истории в лёгкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом подмышкой.23 комментария
Уволен спикер воздушных сил Украины Игнат
Представитель командования воздушных сил вооруженных сил Украины Юрий Игнат уволен с поста и «будет работать на другом направлении», сообщил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Олещук заявил, что Игнат останется «в составе воздушных сил», но его новую должность на назвал. Игнат руководил пресс-службой командования воздушных сил Украины с 2018 года, передает РИА «Новости».
В феврале президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского вместо Валерия Залужного новым главнокомандующим ВСУ, а также провел ряд других кадровых перестановок в ВСУ.