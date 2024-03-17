Уволен спикер воздушных сил Украины Игнат

Tекст: Антон Антонов

Олещук заявил, что Игнат останется «в составе воздушных сил», но его новую должность на назвал. Игнат руководил пресс-службой командования воздушных сил Украины с 2018 года, передает РИА «Новости».

В феврале президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского вместо Валерия Залужного новым главнокомандующим ВСУ, а также провел ряд других кадровых перестановок в ВСУ.



