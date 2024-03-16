Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.4 комментария
Партия из 140 коробок с гуманитарной помощью была сброшена с воздуха в сектор Газа
По меньшей мере 140 коробок с гуманитарной помощью были доставлены по воздуху в сектор Газа за минувшие сутки, сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).
Коробки были доставлены Иорданией, кроме того, еще 1,7 тыс. тонн гуманитарной помощи было доставлено за минувшие сутки в сектор Газа через наземные пункты пропуска, передает ТАСС со ссылкой на сообщение COGAT.
Ранее сообщалось, что Минздрав сектора Газа обвинил израильских военных в гибели 20 человек при нападении на палестинцев, ожидавших распределения гуманитарной помощи в одном из районов административного центра анклава. Еще не менее 155 человек получили ранения.
Также по меньшей мере один человек погиб и десятки получили ранения, когда израильские военные открыли пулеметный огонь по жителям, ожидавшим грузовиков с гуманитарной помощью у кольцевых развязок Аль-Набулси и Аль-Кувейт в западной и южной частях города Газа.
Общее количество жертв военной операции, которую с октября прошлого года на территории сектора Газа проводит израильская армия, превысило 30,8 тысяч, ранения в палестинском анклаве получили свыше 72,3 тыс. человек.