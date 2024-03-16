Партия из 140 коробок с гуманитарной помощью была сброшена с воздуха в сектор Газа

Tекст: Денис Тельманов

Коробки были доставлены Иорданией, кроме того, еще 1,7 тыс. тонн гуманитарной помощи было доставлено за минувшие сутки в сектор Газа через наземные пункты пропуска, передает ТАСС со ссылкой на сообщение COGAT.

Ранее сообщалось, что Минздрав сектора Газа обвинил израильских военных в гибели 20 человек при нападении на палестинцев, ожидавших распределения гуманитарной помощи в одном из районов административного центра анклава. Еще не менее 155 человек получили ранения.

Также по меньшей мере один человек погиб и десятки получили ранения, когда израильские военные открыли пулеметный огонь по жителям, ожидавшим грузовиков с гуманитарной помощью у кольцевых развязок Аль-Набулси и Аль-Кувейт в западной и южной частях города Газа.

Общее количество жертв военной операции, которую с октября прошлого года на территории сектора Газа проводит израильская армия, превысило 30,8 тысяч, ранения в палестинском анклаве получили свыше 72,3 тыс. человек.