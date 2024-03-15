Минздрав Газы обвинил Израиль в нападении на ожидавших гуманитарную помощь жителей анклава

Tекст: Денис Тельманов

«В результате нападения израильских военных на группу граждан, ожидавших распределения гуманитарной помощи на перекрестке Аль-Кувейт на трассе Салах-эд-Дин, по меньшей мере 20 человек погибли, не менее 155 пострадали», – приводит ТАСС заявление ведомства.

Отмечается, что число жертв может еще вырасти, поскольку до некоторых пострадавших и погибших бригады скорой помощи пока добраться не могут.

Впервые подобный инцидент произошел 29 февраля в районе Ан-Наблуси города Газа. Тогда погибли по меньшей мере 112 человек, еще 760 пострадали.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб и десятки получили ранения, когда израильские военные открыли пулеметный огонь по жителям, ожидавшим грузовиков с гуманитарной помощью у кольцевых развязок Аль-Набулси и Аль-Кувейт в западной и южной частях города Газа.

Общее количество жертв военной операции, которую с октября прошлого года на территории сектора Газа проводит израильская армия, превысило 30,8 тысяч, ранения в палестинском анклаве получили свыше 72,3 тыс. человек.