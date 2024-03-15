В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.15 комментариев
Минздрав Газы обвинил Израиль в нападении на ожидавших гуманитарную помощь
Минздрав Газы обвинил Израиль в нападении на ожидавших гуманитарную помощь жителей анклава
Минздрав сектора Газа обвинил израильских военных в гибели 20 человек при нападении на палестинцев, ожидавших распределения гуманитарной помощи в одном из районов административного центра анклава.
«В результате нападения израильских военных на группу граждан, ожидавших распределения гуманитарной помощи на перекрестке Аль-Кувейт на трассе Салах-эд-Дин, по меньшей мере 20 человек погибли, не менее 155 пострадали», – приводит ТАСС заявление ведомства.
Отмечается, что число жертв может еще вырасти, поскольку до некоторых пострадавших и погибших бригады скорой помощи пока добраться не могут.
Впервые подобный инцидент произошел 29 февраля в районе Ан-Наблуси города Газа. Тогда погибли по меньшей мере 112 человек, еще 760 пострадали.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб и десятки получили ранения, когда израильские военные открыли пулеметный огонь по жителям, ожидавшим грузовиков с гуманитарной помощью у кольцевых развязок Аль-Набулси и Аль-Кувейт в западной и южной частях города Газа.
Общее количество жертв военной операции, которую с октября прошлого года на территории сектора Газа проводит израильская армия, превысило 30,8 тысяч, ранения в палестинском анклаве получили свыше 72,3 тыс. человек.