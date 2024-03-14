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На Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования на выборах президента
Участки для голосования на выборах президента России открылись в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке
Избирательные участки на выборах президента РФ открылись в пятницу, 15 марта, в 08:00 по местному времени (23:00 мск 14 марта) в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.
На Камчатке открылись почти 200 избирательных участков, на Чукотке – 55, передает РИА «Новости».
Отмечается, что по данным на 1 января 2024 года, на Чукотке зарегистрировано 32,7 тыс. избирателей, из них свыше 9,5 тыс. – в Анадыре.
На Камчатке зарегистрировано 225,6 тыс. избирателей, из них в электронном досрочном голосовании изъявили желание принять участие около 43 тысяч человек, а еще 124 избирательных участка были организованы на судах в море.
Заместитель председателя камчатской краевой избирательной комиссии Игорь Шамраев, в досрочном голосовании принимали участие более 8 тыс. избирателей из труднодоступных и удаленных территорий, метеостанций, маяков, пограничных застав, оленеводческих бригад, родовых общин, горнодобывающих и рыбопромышленных предприятий.
Ранее сообщалось, что в 51 стране завершилось досрочное голосование на выборах президента России. Досрочное голосование началось 1 марта на Кипре, 2 марта в Австралии, Алжире, Ливии и других странах. Завершение досрочного голосования в различных странах проходило в разные даты.
Напомним, деловая газета ВЗГЛЯД опросила известных общественные деятелей, а также обычных граждан России самых разных профессий о том, почему они идут на выборы президента. Для визуализации их аргументов использовано облако наиболее частотных слов в ответах.