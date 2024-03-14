На Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования на выборах президента

Мирошник: Украина проводит системную информационную атаку на выборы в России

Посол Мирошник предупредил о резком росте украинской дезинформации перед выборами в России

Tекст: Анастасия Куликова

«Противник активизировался на всех направлениях. Мы видим потуги украинских диверсантов прорвать госграницу РФ, фиксируем создаваемые украинскими спецслужбами поддельные сайты и каналы в мессенджерах, цель которых – собрать данные людей, работающих в избирательных комиссиях, а также тех, кто собирается принять участие в выборах. Кроме того, наблюдается кратный рост числа вбросов и фейков, с помощью которых противник пытается запугать россиян и раскачать ситуацию в стране. То есть идет спланированная системная атака», – отметил Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

По его мнению, перед противником стоит задача «раскачать эмоциональный маятник». «Речь идет о манипулировании сознанием человека. Создавая ложные резонансные материалы, Киев будет стремиться довести граждан до нестабильного эмоционального состояния. Достичь этого он попытается с помощью перехода от победных к упадническим и от упаднических к эйфорическим реляциям», – считает собеседник.

Мирошник рассказал, как в таких условиях не стать жертвой украинского фейка. «Во-первых, всегда нужно ориентироваться на официальные сайты. Во-вторых, если вам попалось сообщение, например, в Telegram, проверьте, когда был создан канал. Не следует полагаться на те ресурсы, которые не имеют историю и появились буквально на днях. В-третьих, важно проводить хотя бы минимальный фактчекинг – проверяйте информацию в нескольких источниках», – порекомендовал собеседник.

«Безусловно, стоит относиться к поступающей информации со здоровым предубеждением, – добавил дипломат. – Нужно доверять источникам, которыми вы пользовались до этого, а не тем, которые вам подсовывают». Спикер ожидает, что дезинформации с украинской стороны будет довольно много. «Но мы к этому готовы, – заверил он. – Уже сейчас работают структуры, которые в онлайн-режиме разоблачают фейки. Более того, на базе Общественной палаты стартует работа ситуационного центра. Расслабляться нельзя».

Ранее появилась информация, что для распространения фейковой информации украинские спецслужбы создали поддельные сайты избирательных комиссий всех новых субъектов РФ. Противник активизировался и в Telegram. Так, в мессенджере стали распространяться фейковые каналы региональных избиркомов.

Об этом сообщила, в частности, избирательная комиссия Херсонской области. В поддельном канале публикуется ложная информация о появлении сайта и бота для предварительной записи и подбора времени голосования на избирательных участках в новых регионах России якобы в целях обеспечения безопасности во время выборов. «Обращаем внимание, что через подобные ресурсы у вас пытаются выманить личные данные, а именно: ФИО, дату рождения, адрес и номер телефона», – заявляет избирком Херсонской области.

Оригинальный аккаунт от поддельного можно отличить по дате создания и ссылке: настоящий канал избиркома Херсонской области появился в марте 2023 года, в конце ссылки на канал стоит одна буква N, а у фейкового их две. Кроме того, понять, что аккаунт поддельный, можно по публикуемой в нем информации.

«Мы не агитируем ни за одного кандидата! Работа избирательной комиссии – обеспечение каждого гражданина свободой волеизъявления! Если вы видите агитацию за того или иного кандидата на странице – это 100% фейк», – предупреждает избирком Херсонской области.

Между тем председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что с начала президентской кампании на сайт ЦИК было совершено свыше 12 млн хакерских атак.