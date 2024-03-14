  • Новость часаНа Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования на выборах президента
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    В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.

    14 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понятие успеха надо переосмыслить

    Воин и ученый, земский учитель и врач, авиатор и землепроходец – они должны стать новой элитой страны. А не нувориши, для многих из которых история России, ее судьба и будущее – пустой звук.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Масленица против политической торговли страхом

    Важная часть организации выборов – информирование. Причем как о возможности проголосовать три дня, так и о месте участка. Ко мне из избирательной комиссии приходили аж два раза.

    5 комментариев
    14 марта 2024, 23:43 • Новости дня

    На Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования на выборах президента

    Участки для голосования на выборах президента России открылись в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке

    Tекст: Денис Тельманов

    Избирательные участки на выборах президента РФ открылись в пятницу, 15 марта, в 08:00 по местному времени (23:00 мск 14 марта) в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

    На Камчатке открылись почти 200 избирательных участков, на Чукотке – 55, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что по данным на 1 января 2024 года, на Чукотке зарегистрировано 32,7 тыс. избирателей, из них свыше 9,5 тыс. – в Анадыре.

    На Камчатке зарегистрировано 225,6 тыс. избирателей, из них в электронном досрочном голосовании изъявили желание принять участие около 43 тысяч человек, а еще 124 избирательных участка были организованы на судах в море.

    Заместитель председателя камчатской краевой избирательной комиссии Игорь Шамраев, в досрочном голосовании принимали участие более 8 тыс. избирателей из труднодоступных и удаленных территорий, метеостанций, маяков, пограничных застав, оленеводческих бригад, родовых общин, горнодобывающих и рыбопромышленных предприятий.

    Ранее сообщалось, что в 51 стране завершилось досрочное голосование на выборах президента России. Досрочное голосование началось 1 марта на Кипре, 2 марта в Австралии, Алжире, Ливии и других странах. Завершение досрочного голосования в различных странах проходило в разные даты.

    Напомним, деловая газета ВЗГЛЯД опросила известных общественные деятелей, а также обычных граждан России самых разных профессий о том, почему они идут на выборы президента. Для визуализации их аргументов использовано облако наиболее частотных слов в ответах.

    14 марта 2024, 14:15 • Новости дня
    Д'Артаньян прибыл для наблюдения за выборами президента России в ДНР

    Французский герцог Д'Артаньян прибыл для наблюдения за выборами президента России в ДНР

    Д'Артаньян прибыл для наблюдения за выборами президента России в ДНР
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    В этом году наблюдать за процедурой выборов президента России будут несколько сот международных наблюдателей и иностранных экспертов. Один из них Амери Д'Артаньян – потомок знаменитого французского рода.

    Французский герцог уже прибыл в Россию и готов отправиться в ДНР наблюдать за ходом голосования. Он уверен, что в период международной напряженности роль иностранных экспертов на выборах сложно переоценить.

    «Очевидно, что в период напряженности существуют некоторые сомнения. Поэтому мы должны доверять наблюдателям и тому, что они говорят, о том, как проходят выборы», – заявил он журналистам.

    Это не первый визит Д'Артаньяна в Россию и не первое участие в качестве эксперта в выборном процессе. В 2017 году на выборах в Ярославской области француз положительно отмечал электронное оснащение участков. По его словам, «КОИБы не позволяют провести какое-то мошенничество при голосовании».

    Напомним, голосование на выборах президента России пройдет 15, 16 и 17 марта.

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    14 марта 2024, 00:29 • Новости дня
    Путин призвал россиян прийти на выборы

    Путин в преддверии выборов заявил, что судьбу России определяют только ее граждане

    Путин призвал россиян прийти на выборы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Только граждане России определяют ее судьбу, народ – единственный источник власти в нашей стране, заявил действующий глава Российского государства Владимир Путин в преддверии выборов.

    Путин заявил, что «это ключевое правовое положение, закрепленное в Конституции». Он указал, что россияне должны будут не просто проголосовать, а «твердо заявить о своей воле и устремлениях». По его словам, граждане России заявят о «личной сопричастности к дальнейшему развитию» страны. Путин подчеркнул, что «выборы – это шаг в будущее».

    «Итоги (выборов) прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    В своем видеообращении к россиянам президент призвал их «подтвердить сплоченность, решимость вместе идти вперед» и «реализовать свое избирательное право». Он указал, что «каждый голос ценен и значим», избирательные участки будут работать в каждом городе, поселке, селе.

    Путин подчеркнул, что многонациональный народ России – это «одна большая семья», которая желает благополучия своей стране, хочет видеть Россию «сильной, свободной и процветающей». «Так и будет», – выразил уверенность президент.

    «Мы все сделаем именно так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами, своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России», – сказал он.

    Путин отметил, что выборы президента «проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярности выборов».

    Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента. Досрочное голосование стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

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    14 марта 2024, 10:26 • Новости дня
    ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС

    Украинские военные атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС

    ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС.

    В Telegram-канале станции указано, что был зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции около забора, за которым размещены баки с дизельным топливом.

    В частности, было сброшено безоболочное взрывное устройство.

    «Если бы попали в баки – это могло бы привести к печальным последствиям», – подчеркнуто в сообщении.

    Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что активность украинских беспилотников вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) значительно возросла, риск возникновения ЧП повышен.

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    14 марта 2024, 10:03 • Новости дня
    Захарова указала на маркер «душевного нездоровья» европейских политиков

    Захарова указала на маркер «душевного нездоровья» Европарламента

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление Европарламента о том, что он не будет наблюдать за избирательным процессом в России и, следовательно, не будет комментировать ни сам процесс, ни его результаты.

    «Все запомнили? Я – да», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Спикер внешнеполитического ведомства отметила, что теперь «пусть попробуют хоть слово сказать о выборах президента России», тогда станет понятно, что «они заврались или душевно нездоровы».

    Как заявлял ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия будет проводить выборы, которые нужны ее народу, и говорит «хватит» странам «золотого миллиарда», которые постоянно ее критикуют.

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    14 марта 2024, 14:41 • Новости дня
    ВС России ликвидировали мечтавшего станцевать на крыше Кремля боевика ВСУ

    Российские военные ликвидировали мечтавшего станцевать на крыше Кремля боевика ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский боевик, публично заявлявший о мечте станцевать на крыше Кремля и Мавзолея, был ликвидирован в зоне спецоперации, сообщил блогер Александр Семченко.

    В своем Telegram-канале он отметил, что «декоммунизатора денацифицировали».

    Ранее российские военные ликвидировали суперснайпера ВСУ Владимира Основенко.

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    14 марта 2024, 01:20 • Новости дня
    Путин назвал военных в зоне СВО примером для россиян на выборах
    Путин назвал военных в зоне СВО примером для россиян на выборах
    @ Минобороны России/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные в зоне специальной военной операции на Украине, участвуя в выборах, подают пример всем россиянам, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии выборов отметил, что «голосовать будут и наши бойцы на фронте», которые «проявляя мужество и героизм, защищают Отчизну». По его словам, «участие в выборах сегодня – это и есть проявление патриотических чувств», передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    Президент также подчеркнул, что жители новых регионов России хорошо понимают важность участия в выборах, они «в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией». На выборах президента им тоже нужно будет сделать свой выбор, сказал Путин.

    Он выразил уверенность, что граждане России осознают, «какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах». Он призвал россиян «быть сплоченными и уверенными в себе», чтобы «успешно преодолевать трудности».

    Как отметил Путин, граждане России продемонстрировали, что «умеют быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру, поступая по совести и правде, по справедливости».

    «У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. И сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченных, достичь поставленных масштабных целей. Поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас», – сказал президент.

    Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента. Досрочное голосование стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

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    14 марта 2024, 09:35 • Новости дня
    Беспилотники пролетели в ходе учений в Саратовской области

    Глава района в Саратовской области Сурков сообщил о пролетах БПЛА в ходе военных учений

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотники пролетели в Саратовской области в рамках военных учений, сообщил глава Татищевского района Павел Сурков.

    В своем Telegram-канале он указал, что от жителей поселка Татищево стали поступать сообщения о пролетавших дронах. Компетентные источники сообщили, что проводились военные учения.

    Тем временем на подлете к Белгороду были сбиты восемь воздушных целей.

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    14 марта 2024, 12:50 • Новости дня
    Мирошник: Украина проводит системную информационную атаку на выборы в России

    Посол Мирошник предупредил о резком росте украинской дезинформации перед выборами в России

    Мирошник: Украина проводит системную информационную атаку на выборы в России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина приступила к активной фазе операции по манипулированию сознанием россиян в преддверии президентских выборов: противник создает поддельные сайты и каналы в мессенджерах, разгоняет всяческие вбросы, пытается запугать избирателей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Ранее мошенники создали фейковый Telegram-канал избиркома Херсонской области.

    «Противник активизировался на всех направлениях. Мы видим потуги украинских диверсантов прорвать госграницу РФ, фиксируем создаваемые украинскими спецслужбами поддельные сайты и каналы в мессенджерах, цель которых – собрать данные людей, работающих в избирательных комиссиях, а также тех, кто собирается принять участие в выборах. Кроме того, наблюдается кратный рост числа вбросов и фейков, с помощью которых противник пытается запугать россиян и раскачать ситуацию в стране. То есть идет спланированная системная атака», – отметил Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    По его мнению, перед противником стоит задача «раскачать эмоциональный маятник». «Речь идет о манипулировании сознанием человека. Создавая ложные резонансные материалы, Киев будет стремиться довести граждан до нестабильного эмоционального состояния. Достичь этого он попытается с помощью перехода от победных к упадническим и от упаднических к эйфорическим реляциям», – считает собеседник.

    Мирошник рассказал, как в таких условиях не стать жертвой украинского фейка. «Во-первых, всегда нужно ориентироваться на официальные сайты. Во-вторых, если вам попалось сообщение, например, в Telegram, проверьте, когда был создан канал. Не следует полагаться на те ресурсы, которые не имеют историю и появились буквально на днях. В-третьих, важно проводить хотя бы минимальный фактчекинг – проверяйте информацию в нескольких источниках», – порекомендовал собеседник. 

    «Безусловно, стоит относиться к поступающей информации со здоровым предубеждением, – добавил дипломат. – Нужно доверять источникам, которыми вы пользовались до этого, а не тем, которые вам подсовывают». Спикер ожидает, что дезинформации с украинской стороны будет довольно много. «Но мы к этому готовы, – заверил он. – Уже сейчас работают структуры, которые в онлайн-режиме разоблачают фейки. Более того, на базе Общественной палаты стартует работа ситуационного центра. Расслабляться нельзя».

    Ранее появилась информация, что для распространения фейковой информации украинские спецслужбы создали поддельные сайты избирательных комиссий всех новых субъектов РФ. Противник активизировался и в Telegram. Так, в мессенджере стали распространяться фейковые каналы региональных избиркомов.

    Об этом сообщила, в частности, избирательная комиссия Херсонской области. В поддельном канале публикуется ложная информация о появлении сайта и бота для предварительной записи и подбора времени голосования на избирательных участках в новых регионах России якобы в целях обеспечения безопасности во время выборов. «Обращаем внимание, что через подобные ресурсы у вас пытаются выманить личные данные, а именно: ФИО, дату рождения, адрес и номер телефона», – заявляет избирком Херсонской области.

    Оригинальный аккаунт от поддельного можно отличить по дате создания и ссылке: настоящий канал избиркома Херсонской области появился в марте 2023 года, в конце ссылки на канал стоит одна буква N, а у фейкового их две. Кроме того, понять, что аккаунт поддельный, можно по публикуемой в нем информации.

    «Мы не агитируем ни за одного кандидата! Работа избирательной комиссии – обеспечение каждого гражданина свободой волеизъявления! Если вы видите агитацию за того или иного кандидата на странице – это 100% фейк», – предупреждает избирком Херсонской области.

    Между тем председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что с начала президентской кампании на сайт ЦИК было совершено свыше 12 млн хакерских атак.

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    14 марта 2024, 14:56 • Новости дня
    Эксперт: Сегодня участие в выборах – это важнейший акт патриотизма

    Политтехнолог Быстров: Проведение выборов во время СВО показывает, что Россия – это устойчивая демократия

    Эксперт: Сегодня участие в выборах – это важнейший акт патриотизма
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Выборы – это важнейший акт патриотизма, доступный каждому гражданину. Поэтому действующий президент России Владимир Путин призвал сограждан подтвердить свою сплоченность и принять участие в голосовании, сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Петр Быстров. Ранее Путин в своем обращении призвал россиян прийти на выборы.

    «В своем обращении президент призывает подтвердить нашу сплоченность и решимость через участие в голосовании. Отмечу очень важный момент, на который обратил внимание Владимир Путин: регулярное проведение выборов – это один из важнейших показателей демократичности государства», – сказал политтехнолог Петр Быстров.

    «В целом сохранение электоральных процедур на фоне СВО говорит о том, что Россия – это нормальная, сформировавшаяся демократия. Кроме того, это свидетельствует об устойчивости государственной системы. Напомню, на Украине выборы отменены», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, в современных условиях прийти на избирательный участок – это важнейший акт патриотизма, доступный каждому гражданину. Сейчас каждый голос важен для нашей страны. Дело в том, что участие в выборах является подтверждением легитимности власти», – отмечает он.

    «Наши граждане уже доказали, что могут объединиться для сохранения страны, ценностей и культуры. Теперь через голосование россияне могут защитить будущее, свое и государства. Именно так мы можем подтвердить курс на суверенное развитие», – резюмировал Быстров.

    Ранее действующий президент России Владимир Путин обратился к гражданам с призывом прийти на выборы. Он подчеркнул, что только жители страны определяют ее судьбу, а народ – единственный источник власти в государстве.

    Путин указал, что россияне должны будут не просто проголосовать, а «твердо заявить о своей воле и устремлениях». По его словам, граждане России заявят о «личной сопричастности к дальнейшему развитию» страны. Он подчеркнул, что «выборы – это шаг в будущее».

    Путин отметил, что итоги выборов прямо повлияют на развитие России в ближайшие годы. «Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам», – цитирует президента сайт Кремля.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что президентские выборы проходят в нашей стране в восьмой раз. По его словам, это показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярность голосования.

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    14 марта 2024, 11:53 • Новости дня
    Оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о поиске диверсантов

    Власти Белгородской области назвали фейком сообщения о поиске диверсантов на автомобиле с логотипом Красного Креста

    Оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о поиске диверсантов
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Информация о поиске украинских диверсантов, которые якобы передвигаются по территории Белгородской области на автомобиле Land Cruiser 200 с логотипом Красного Креста, является ложной, сообщили в региональном оперштабе.

    Из сообщения оперштаба следует, что информация о том, что в Белгородской области разыскивают Land Cruiser 200 с логотипом Красного Креста, является фейком, передает ТАСС.

    Накануне в Минобороны России сообщили, что во время попытки прорыва украинских диверсантов в Белгородскую и Курскую области были уничтожены 234 боевика, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как армия и ФСБ пресекли попытку Киева повлиять на выборы в России.

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    14 марта 2024, 08:39 • Новости дня
    Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

    МЧС: Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

    Tекст: Александра Юдина

    Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в ГУ МЧС по Белгородской области.

    В Telegram-канале ГУ МЧС по региону указано, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.

    «По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», – отмечается в сообщении.

    Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе ПВО в Курске и Курском районе. Кроме того, главк МЧС по Белгородской области объявил о ракетной опасности. Старовойт сообщил об опасности атаки беспилотников в Курской области.

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    14 марта 2024, 15:28 • Новости дня
    СК возбудил дело после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По фактам гибели и ранения людей в ходе атак киевского режима на Белгородскую область возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК России.

    «Возбуждено уголовное дело по фактам гибели и ранения людей в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями Белгородской области», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

    В четверг украинские военные обстреляли сельхозпредприятие под Белгородом.

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    14 марта 2024, 12:53 • Новости дня
    Украинские военные обстреляли сельхозпредприятие под Белгородом

    Глава Белгородской области Гладков: Украинские военные обстреляли сельхозпредприятие под Белгородом

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные обстреляли территорию сельхозпредприятия в селе Щетиновка под Белгородом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что под обстрел ВСУ попало село Щетиновка Белгородского района. Обошлось без пострадавших.

    Также Гладков сообщил о прилете на территорию сельскохозяйственного предприятия, в результате попадания снаряда повреждены трактор и один легковой автомобиль.

    Ранее над Белгородской областью сбили украинский беспилотник.

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    14 марта 2024, 11:38 • Новости дня
    Памфилова рассказала о хакерских атаках на сайт ЦИК России

    Памфилова: Более 12 млн хакерских атак совершено на сайт ЦИК России с начала президентской кампании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 12 млн хакерских атак совершено на сайт ЦИК РФ с начала президентской кампании, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова во время заседания в информационном центре ЦИК.

    По ее словам, на сайт ЦИК с начала кампании президентской обрушилось уже более 12 млн хакерских атак, передает ТАСС.

    Ранее эксперты спрогнозировали рост хакерских атак к президентским выборам.

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    14 марта 2024, 19:52 • Новости дня
    ЦИК назвал количество досрочно проголосовавших на выборах президента

    Памфилова: Более 2,3 млн человек уже проголосовали досрочно на выборах президента

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Досрочно на выборах президента России к настоящему времени проголосовали уже более 2,3 млн человек, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    По ее словам, на данный момент уже более 2 млн 300 тыс. проголосовали досрочно, чего ранее никогда не было, но эти выборы отличаются очень резко от всех остальных, потому что проходят в совершенно другой ситуации, передает ТАСС. Памфилова пояснила, что вернулись «наши родные регионы – ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области».

    Ранее в четверг Памфилова объявила о готовности избирательной системы России к выборам.

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    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

    • Как Трамп остановит бои на Украине

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть «четкий план» того, как прекратить конфликт на Украине. Трамп сам рассказал о нем Орбану во время их недавней встречи. Что это за план?

    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

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    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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