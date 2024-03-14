В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.8 комментариев
РЖД утвердили эскизный вариант поезда для ВСМ Москва-Петербург
Белозеров: Эскизный вариант поезда для ВСМ Москва-Петербург выбран и утвержден
Эскизный вариант поезда для движения по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва- Санкт-Петербург окончательно выбран и утвержден, сообщил глава РЖД Олег Белозеров в ходе церемонии начала строительства ВСМ.
По его словам, проделана огромная работа по высокоскоростному подвижному составу, окончательно выбран и утвержден эскизный вариант поезда, передает ТАСС.
По его словам, это будет 8-вагонный поезд с максимальной скоростью 400 км/ч. «Этот поезд можно будет сдваивать, то есть либо 8-вагонной, либо 16-вагонной компоновки. Четыре типа вагонов. Практически сейчас ведется конструкторская документация», - отметил глава РЖД.
Созданием высокоскоростного поезда для ВСМ занимается «Синара - транспортные машины». К сборке состава планируется приступить в 2026 году. РЖД ожидает его получить в 2027 году.
Ранее в четверг президент Владимир Путин дал старт проекту ВСМ Москва - Петербург. Глава государства заявил, что Россия созрела для реализации такого масштабного проекта.