Путин заявил, что Россия готова к строительству ВСМ

Tекст: Валерия Городецкая

Проект по созданию ВСМ в течение долгого времени находился на стадии обсуждения, напомнил Путин на церемонии начала строительства магистрали и заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС, передает ТАСС.

«Но теперь мы и в финансовом смысле, в экономическом смысле, в технологическом действительно созрели, чтобы этот крупный, но нужный нашей экономике проект реализовать», – сказал глава государства.

По словам Путина, ВСМ Москва – Петербург будет проходить через регионы, в которых проживает около 20% населения России. Это благоприятно скажется на деловой активности и туризме, отметил президент.

«Магистраль пройдет по территории шести субъектов Федерации, в которых проживает около 30 млн человек. Это порядка 20% всего населения России», – указал он. Впоследствии высокоскоростными маршрутами планируется соединить и другие регионы, добавил российский лидер.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что строительство высокоскоростных железных магистралей (ВСМ) в России должно базироваться на отечественных решениях.