DR: Украинские военные раскритиковали слова Зеленского об остановке наступления ВС России

Tекст: Александра Юдина

По данным материала, солдаты артиллерийской части заявление встретили «кривой ухмылкой», передает РИА «Новости».

Автор материала уверяет, что это – не более чем политический сигнал и стремление выдать желаемое за действительное.

Кроме того, в материале указано, что украинские военные жалуются на острую нехватку боеприпасов и снаряжения.

Ранее американские СМИ сообщали, что Зеленский заявляет о якобы благоприятной для ВСУ ситуации на фронте, однако в реальности дела обстоят иначе.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина отказывается от нового «контрнаступа» в пользу контрударов.