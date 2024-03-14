В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.0 комментариев
В ВСУ возмутились словами Зеленского об остановке наступления ВС России
DR: Украинские военные раскритиковали слова Зеленского об остановке наступления ВС России
Украинские военные скептически отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что наступление ВС России удалось остановить, пишет DR.
По данным материала, солдаты артиллерийской части заявление встретили «кривой ухмылкой», передает РИА «Новости».
Автор материала уверяет, что это – не более чем политический сигнал и стремление выдать желаемое за действительное.
Кроме того, в материале указано, что украинские военные жалуются на острую нехватку боеприпасов и снаряжения.
Ранее американские СМИ сообщали, что Зеленский заявляет о якобы благоприятной для ВСУ ситуации на фронте, однако в реальности дела обстоят иначе.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина отказывается от нового «контрнаступа» в пользу контрударов.