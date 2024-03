Запад вынуждает Украину перейти к тактике контрударов

Эксперты объяснили отказ Украины от нового «контрнаступа» в пользу контрударов

Tекст: Илья Абрамов,

Анастасия Куликова

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил, что ВСУ необходимо стабилизировать линию фронта и сделать максимальную перегруппировку. Для этого, по его мнению, нужно вывести части, которые требуют доукомплектования и обновления, на полигоны и создать ударное формирование, чтобы в 2024 году использовать его для контрударов по российским позициям.

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев уже выразил уверенность в том, что любые попытки Украины перейти в контрнаступление ждет та судьба, что и у предыдущего «контрнаступа». «Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущее», – сказал он РИА «Новости».

Любопытно, что ранее официальные лица Украины анонсировали не контрудары, а полномасштабное контрнаступление. В частности, об этом в конце февраля заявил в интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский. Он также отметил, что будет развивать «успех в Черном море», и, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы».

При этом ранее он говорил The Economist, что не станет анонсировать атаки, так как из-за этого Москва смогла отбить предыдущий натиск Украины. Правда, в том же интервью он отметил, что будет стремиться в течение 2024 года изолировать Крым. О возможности начала контрнаступления говорил и начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Сейчас ход противника. Он закончится, и, я думаю, начнется наш», – цитирует его «Коммерсант».

В декабре прошлого года о том, что ВСУ разрабатывают план новых наступательных и оборонительных операций, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, любая пауза в боевых действиях даст России шанс на перегруппировку войск и подготовку к новым действиям, поэтому офис Зеленского готовит бригады для новых атак. Однако главком ВСУ Александр Сырский в середине февраля признал, что ситуация в зоне боевых действий на Украине «довольно сложная», в связи с чем украинская армия «перешла от наступательных действий к ведению оборонительной операции».

На Западе к возможности нового контрнаступления ВСУ относятся скептично. В частности, The New York Times пишет, что Украина может попытаться предпринять такую попытку только в 2025 году, пока же она будет восстанавливать силы. The Wall Street Journal пишет о выстраивании ВСУ линии обороны, а не о контрнаступлении. В публикации под названием «Украина вошла в новую фазу войны с Россией: копать, копать, копать» отмечается, что украинские военные стремятся создать систему укреплений подобную российской. «В тех условиях, в которых мы находимся, нам приходится копать, укреплять и строить самим», – сказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

Эксперты отмечают, что изменение риторики официальных лиц Украины, которые от идеи контрнаступления пришли к планам о контрударах, связано с дефицитом людей и техники. Нынешними силами реализовать полномасштабное наступление противник не сможет, однако для продолжения западного финансирования попытается продемонстрировать некую активность на поле боя.

«Желание получать помощь от западных стран, в том числе и денежную, у офиса Зеленского сохраняется. Поэтому противоборствующая сторона попробует создать одну или несколько групп для контрударов по российским позициям», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«Запад, в свою очередь, сейчас использует Украину уже не для того, чтобы нанести поражение России, а чтобы вынудить Москву сесть за стол переговоров на максимально невыгодных для нее условиях. И в первую очередь это необходимо для сохранения лица. Чтобы попытаться достичь цели, они и дальше руками ВСУ будут имитировать бурную деятельность на поле боя. И ударные группировки вполне для этого подойдут», – отмечает собеседник. «России между тем следует готовиться к такому развитию событий. В частности,

противник наверняка попытается выявить слабые места в нашей обороне. Помогать ему в этом будут западные разведки.

В ответ на это нам необходимо усилить работу нашей агентуры, отслеживать передвижения частей ВСУ и готовить оборонные сооружения к возможным штурмам», – подчеркнул Скачко. Схожей точки зрения придерживается военный аналитик Михаил Онуфриенко, называя планы ВСУ на 2024 год безумными. «Мы уже слышали про стратегическое наступление с захватом Крыма и Севастополя. Затем офис Зеленского заговорил о стабилизации линии фронта, о переходе в оборону, и украинская армия потеряла Авдеевку. Кроме того, почти полностью обнулились те минимальные успехи, которых противник смог добиться в рамках первого контрнаступления», – напомнил он.

«Стоит ожидать, что ВСУ все же попробуют нанести контрудар. Они будут вынуждены это делать. Но перспективы идеи кажутся нереализуемыми», – считает собеседник. Онуфриенко объяснил это несколькими факторами. Прежде всего, большими потерями и провалом мобилизационной кампании на Украине.

«В Раде в скором времени могут принять закон о мобилизации. Но он принципиально ничего не изменит, единственное – украинцы будут активнее бежать и лучше прятаться, – пояснил эксперт. – При этом если офису Зеленского удастся мобилизовать какое-то количество мужчин, их нужно еще подготовить. На это потребуется время». Онуфриенко допускает, что в группировку для контрудара войдут также бойцы из запрещенного в РФ националистического полка «Азов». «Будут задействованы все, кто выжил в предыдущих штурмах, все, кого поймали и кто не успел убежать», – прогнозирует спикер.

По оценкам Онуфриенко, ВСУ смогут сформировать группировку лишь к осени. Он напомнил, что подготовка к летнему «контрнаступу» заняла около полугода. Впрочем, как считает военный аналитик, в этот раз у Киева будет еще одна проблема – сокращение военной помощи со стороны Запада. «Да, какие-то поставки идут, но не в тех объемах, что раньше.

По некоторым данным, в 2023 году Украина получила в 1,5 раза меньше, чем годом ранее.

Конечно, сейчас передается более тяжелое вооружение, но тоже в малых количествах. Многое из этого мы планомерно уничтожаем на поле боя», – добавил Онуфриенко. Он отметил, что военное руководство Украины принимает решения, исходя не из военной целесообразности, а исключительно по политическим причинам. Поэтому если от Киева потребуют продемонстрировать активность на фронте, ВСУ могут попытаться атаковать и раньше осени, допускает аналитик. При этом куда будет направлен основной удар противника, пока рассуждать сложно. «На Запорожском направлении дела у украинской армии плохи. Я сомневаюсь, что они сосредоточатся там. С Донецким и Луганским направлением все тоже непросто. Попытка вернуться к созданию плацдарма на левом берегу Днепра, скорее всего, закончится очередной бойней», – рассуждает Онуфриенко.

В целом планируемые контрудары могут отличаться от провалившегося летнего контрнаступления тем, что у Киева появятся истребители F-16. «Но их роль будет ощутима только в случае передачи сотен таких машин», – указал он. Кроме того, ВСУ могут потребоваться крылатые ракеты и техника для разминирования. «Но мы понимаем, что Украине не дадут сотню самолетов, тысячи ракет и машин разминирования, а ограничатся лишь десятками. Да и не существует такого супероружия, которое могло бы резко переломить ход боевых действий», – акцентировал аналитик.

Вместе с тем спикер призывает «не расслабляться». «Среди прочего, необходимо оптимизировать взаимодействие фронта и тыла. Но что более важно – это постоянный анализ всех нюансов положения дел на фронте, извлечение уроков, исправление ошибок и неточностей. Также стоит выстраивать оборонные рубежи по всей линии соприкосновения», – заключил Онуфриенко.