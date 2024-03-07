  • Новость часаФСБ предотвратила нападение боевиков ИГ на синагогу в Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин рассказал, как его отговаривали от полета на Ту-160М
    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба
    CNN сообщил о «грибовидном» облаке после взрыва в Одессе у кортежа Зеленского
    Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ между Вербовым и Работино
    МИД пригрозил США выдворением дипломатов из Москвы
    Норвегия присоединилась к коалиции по обеспечению Киева средствами ПВО и ПРО
    Определена сумма иска Газпрома к польским компаниям
    ЕК увидела риски конфликтов в Европе из-за дефицита воды
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Либералы – наследники не декабристов, а «Бесов»

    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

    16 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

    27 комментариев
    7 марта 2024, 14:28 • Политика

    Запад вынуждает Украину перейти к тактике контрударов

    Эксперты объяснили отказ Украины от нового «контрнаступа» в пользу контрударов

    Запад вынуждает Украину перейти к тактике контрударов
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Илья Абрамов,
    Анастасия Куликова

    В ВСУ заявили о необходимости перегруппировки и создания боевых формирований для контрударов. При этом ранее в Киеве анонсировали полномасштабное контрнаступление. С чем связано изменение планов и как это отразится на тактике ВСУ на поле боя?

    Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил, что ВСУ необходимо стабилизировать линию фронта и сделать максимальную перегруппировку. Для этого, по его мнению, нужно вывести части, которые требуют доукомплектования и обновления, на полигоны и создать ударное формирование, чтобы в 2024 году использовать его для контрударов по российским позициям.

    Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев уже выразил уверенность в том, что любые попытки Украины перейти в контрнаступление ждет та судьба, что и у предыдущего «контрнаступа». «Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущее», – сказал он РИА «Новости».

    Любопытно, что ранее официальные лица Украины анонсировали не контрудары, а полномасштабное контрнаступление. В частности, об этом в конце февраля заявил в интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский. Он также отметил, что будет развивать «успех в Черном море», и, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы».

    При этом ранее он говорил The Economist, что не станет анонсировать атаки, так как из-за этого Москва смогла отбить предыдущий натиск Украины. Правда, в том же интервью он отметил, что будет стремиться в течение 2024 года изолировать Крым. О возможности начала контрнаступления говорил и начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Сейчас ход противника. Он закончится, и, я думаю, начнется наш», – цитирует его «Коммерсант».

    В декабре прошлого года о том, что ВСУ разрабатывают план новых наступательных и оборонительных операций, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, любая пауза в боевых действиях даст России шанс на перегруппировку войск и подготовку к новым действиям, поэтому офис Зеленского готовит бригады для новых атак. Однако главком ВСУ Александр Сырский в середине февраля признал, что ситуация в зоне боевых действий на Украине «довольно сложная», в связи с чем украинская армия «перешла от наступательных действий к ведению оборонительной операции».

    На Западе к возможности нового контрнаступления ВСУ относятся скептично. В частности, The New York Times пишет, что Украина может попытаться предпринять такую попытку только в 2025 году, пока же она будет восстанавливать силы. The Wall Street Journal пишет о выстраивании ВСУ линии обороны, а не о контрнаступлении. В публикации под названием «Украина вошла в новую фазу войны с Россией: копать, копать, копать» отмечается, что украинские военные стремятся создать систему укреплений подобную российской. «В тех условиях, в которых мы находимся, нам приходится копать, укреплять и строить самим», – сказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

    Эксперты отмечают, что изменение риторики официальных лиц Украины, которые от идеи контрнаступления пришли к планам о контрударах, связано с дефицитом людей и техники. Нынешними силами реализовать полномасштабное наступление противник не сможет, однако для продолжения западного финансирования попытается продемонстрировать некую активность на поле боя.

    «Желание получать помощь от западных стран, в том числе и денежную, у офиса Зеленского сохраняется. Поэтому противоборствующая сторона попробует создать одну или несколько групп для контрударов по российским позициям», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Запад, в свою очередь, сейчас использует Украину уже не для того, чтобы нанести поражение России, а чтобы вынудить Москву сесть за стол переговоров на максимально невыгодных для нее условиях. И в первую очередь это необходимо для сохранения лица. Чтобы попытаться достичь цели, они и дальше руками ВСУ будут имитировать бурную деятельность на поле боя. И ударные группировки вполне для этого подойдут», – отмечает собеседник. «России между тем следует готовиться к такому развитию событий. В частности,

    противник наверняка попытается выявить слабые места в нашей обороне. Помогать ему в этом будут западные разведки.

    В ответ на это нам необходимо усилить работу нашей агентуры, отслеживать передвижения частей ВСУ и готовить оборонные сооружения к возможным штурмам», – подчеркнул Скачко. Схожей точки зрения придерживается военный аналитик Михаил Онуфриенко, называя планы ВСУ на 2024 год безумными. «Мы уже слышали про стратегическое наступление с захватом Крыма и Севастополя. Затем офис Зеленского заговорил о стабилизации линии фронта, о переходе в оборону, и украинская армия потеряла Авдеевку. Кроме того, почти полностью обнулились те минимальные успехи, которых противник смог добиться в рамках первого контрнаступления», – напомнил он.

    «Стоит ожидать, что ВСУ все же попробуют нанести контрудар. Они будут вынуждены это делать. Но перспективы идеи кажутся нереализуемыми», – считает собеседник. Онуфриенко объяснил это несколькими факторами. Прежде всего, большими потерями и провалом мобилизационной кампании на Украине.

    «В Раде в скором времени могут принять закон о мобилизации. Но он принципиально ничего не изменит, единственное – украинцы будут активнее бежать и лучше прятаться, – пояснил эксперт. – При этом если офису Зеленского удастся мобилизовать какое-то количество мужчин, их нужно еще подготовить. На это потребуется время». Онуфриенко допускает, что в группировку для контрудара войдут также бойцы из запрещенного в РФ националистического полка «Азов». «Будут задействованы все, кто выжил в предыдущих штурмах, все, кого поймали и кто не успел убежать», – прогнозирует спикер.

    По оценкам Онуфриенко, ВСУ смогут сформировать группировку лишь к осени. Он напомнил, что подготовка к летнему «контрнаступу» заняла около полугода. Впрочем, как считает военный аналитик, в этот раз у Киева будет еще одна проблема – сокращение военной помощи со стороны Запада. «Да, какие-то поставки идут, но не в тех объемах, что раньше.

    По некоторым данным, в 2023 году Украина получила в 1,5 раза меньше, чем годом ранее.

    Конечно, сейчас передается более тяжелое вооружение, но тоже в малых количествах. Многое из этого мы планомерно уничтожаем на поле боя», – добавил Онуфриенко. Он отметил, что военное руководство Украины принимает решения, исходя не из военной целесообразности, а исключительно по политическим причинам. Поэтому если от Киева потребуют продемонстрировать активность на фронте, ВСУ могут попытаться атаковать и раньше осени, допускает аналитик. При этом куда будет направлен основной удар противника, пока рассуждать сложно. «На Запорожском направлении дела у украинской армии плохи. Я сомневаюсь, что они сосредоточатся там. С Донецким и Луганским направлением все тоже непросто. Попытка вернуться к созданию плацдарма на левом берегу Днепра, скорее всего, закончится очередной бойней», – рассуждает Онуфриенко.

    В целом планируемые контрудары могут отличаться от провалившегося летнего контрнаступления тем, что у Киева появятся истребители F-16. «Но их роль будет ощутима только в случае передачи сотен таких машин», – указал он. Кроме того, ВСУ могут потребоваться крылатые ракеты и техника для разминирования. «Но мы понимаем, что Украине не дадут сотню самолетов, тысячи ракет и машин разминирования, а ограничатся лишь десятками. Да и не существует такого супероружия, которое могло бы резко переломить ход боевых действий», – акцентировал аналитик.

    Вместе с тем спикер призывает «не расслабляться». «Среди прочего, необходимо оптимизировать взаимодействие фронта и тыла. Но что более важно – это постоянный анализ всех нюансов положения дел на фронте, извлечение уроков, исправление ошибок и неточностей. Также стоит выстраивать оборонные рубежи по всей линии соприкосновения», – заключил Онуфриенко.

    Главное
    Американские СМИ раскрыли новый план ВСУ: Копать, копать, копать
    Суперснайпера ВСУ ликвидировали в зоне спецоперации
    Кадыров назвал чушью сообщения западных СМИ о «черных рынках пленных»
    FT: Швеция в составе НАТО может стать центром переброски войск
    Пожар произошел в Казанском танковом училище
    ФСБ уничтожила украинского диверсанта в Карелии
    Анонсировано увеличение социальных пенсий с 1 апреля

    Зерновая биржа БРИКС сделает мировую торговлю более справедливой

    Президент России поддержал создание зерновой биржи в рамках БРИКС. Она способна составить серьезную конкуренцию Чикагской бирже, где сейчас в основном и формируются мировые цены на зерновые. Зачем России нужна альтернативная зерновая биржа – и поддержат ли ее другие члены БРИКС? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад вынуждает Украину перейти к тактике контрударов

    В ВСУ заявили о необходимости перегруппировки и создания боевых формирований для контрударов. При этом ранее в Киеве анонсировали полномасштабное контрнаступление. С чем связано изменение планов и как это отразится на тактике ВСУ на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    «Никогда не забуду глаза старушки из Мариуполя»

    «Важно не просто помогать едой или вещами, а чтобы еще и радость была у людей, которые выбрали Россию как безопасное и родное место». Многодетная мать Мария Макеева рассказала газете ВЗГЛЯД, как начала помогать беженцам Донбасса и раненым и во что в итоге это переросло. Подробности

    Перейти в раздел

    Русские регионы Латвии готовят взрывать и затапливать

    «Что это было?! Кто сошел с ума? Министерство обороны? Премьер-министр? Или они все между собой не знакомы и не общаются??» Это цитата из крайне эмоционального обращения, сделанного мэром одного из городов Латвии по поводу новых планов страны по защите от «российской агрессии». Что происходит, как это касается русских регионов страны и почему чиновник настолько всем этим потрясен? Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Нуланд ушла, Зеленскому приготовиться

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, хорошо известная в России благодаря раздаче «печенек» на Майдане в Киеве, уходит в отставку. Ее сменщиком станет Джон Басс, карьерный путь которого вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Для него он должен выглядеть зловеще.

    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............