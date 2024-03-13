На выставке «Россия» назвали ИИ драйвером технологической независимости страны

«Благодаря ИИ становится возможен переход от экономики дефицита к экономике изобилия. В связке с другими технологиями ИИ способен снизить стоимость очень многих товаров, уменьшив затраты на их производство», – приводятся слова Чернышенко в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По его словам, в прошлом году президент Владимир Путин дал ряд поручений, касающихся необходимости активизировать внедрение технологий генеративного искусственного интеллекта. Сегодня эта работа приносит весомые результаты: так, уже треть российских компаний используют ИИ для выполнения рабочих задач. При этом в нынешних условиях для России развитие ИИ приобретает принципиальное значение и в контексте укрепления экономического суверенитета.

«По мнению президента, которое он высказал на форуме AI Journey 2023, технологии ИИ особенно важны, так как они открывают возможность повышения эффективности во всех сферах, ведь ИИ – это сквозная технология. Мы делаем ставку на ИИ как на основной драйвер технологической независимости в ближайшие несколько лет, поскольку это тоже прямое поручение президента», – отметил Чернышенко.

Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%. Эти цифры прозвучали в докладе министра экономического развития России Максима Решетникова.

Глава Минэкономразвития России, в частности, отметил, что дефицит кадров, конкуренция за них, рост заплат – одни из ключевых вызов в экономике в ближайшее время. Решить их помогает искусственный интеллект, который за счет оптимизации процессов, снижения издержек и повышения качества продукции позволяет влиять на производительность труда. Для становления индустрии ИИ в целом правительством сформирована национальная стратегия развития ИИ до 2030 года.

«Главное сейчас: сохранить тренд на внедрение, обеспечить массовое использование и тиражирование технологии в отраслях. В силу масштабности – это задача всего правительства. Поддерживать работу с ИИ среди бизнеса, который использует технологию, помогут общесистемные меры по снятию нормативных ограничений, использованию экспериментальных правовых режимов, наращиванию кадрового резерва», – подчеркнул Решетников.

По его словам, необходимо создавать стимулы тем, кто еще не внедрил ИИ, развивать под них рынок решений. Параллельно важно развивать фундаментальную науку, считает Решетников: методы расчетов для нейросетей, новые способы формирования моделей, оптимизацию вычислений.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в свою очередь рассказал о сферах искусственного интеллекта, которые уже находятся в достаточной степени зрелости. По его словам, это в том числе безопасный город, здравоохранение, анализ геоданных.



«Большое направление – здравоохранение. 2/3 регионов активно внедряют технологии распознавания медицинских изображений. Более чем в половине кол-центров используются голосовые роботы, распознавание голоса. Они отвечают на вопросы, записывают к врачу, в МФЦ. Огромная работа проводится по внедрению технологии ИИ для анализа геоданных. Это снимки дистанционного зондирования, материалы аэрофотосъемки, которые позволяют смотреть места незаконной вырубки лесов, отслеживать потенциальные технологические и экологические проблемы», – отметил Шадаев.

Он также пояснил, что большой потенциал до 2030 года использования ИИ – Госуслуги. «Наша цель, чтобы человек в принципе забыл про заявления, регламенты, формы. Чтобы он, общаясь с роботом или колонкой, или в мессенджере сказал, что ему нужно, ответил на вопросы, а заявление сформировалось и ушло», – подчеркнул министр.