Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.9 комментариев
В Германии объяснили срочную модернизацию ракет Taurus
В Минобороны Германии назвали «регулярным процессом» модернизацию ракет Taurus
Минобороны Германии, комментируя сообщения о модернизации крылатых ракет Taurus, заявило, что речь идет о «регулярном процессе», об этом сообщил представитель оборонного ведомства ФРГ.
По его словам, ракеты Taurus являются всего лишь типом боеприпасов, которые хранятся, и через определенные промежутки времени каждый хранящийся боеприпас проверяется на техническую пригодность. Он подчеркнул, что «эти регулярные проверки и обновления, которые, конечно, необходимы, применимы к каждой системе», они никак не связаны с дискуссиями об отправке систем на Украину, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что власти Германии решили модернизировать и привести в состояние готовности все имеющиеся у бундесвера крылатые ракеты Taurus.
До этого в Бундестаге заявили о нехватке «всего» в армии ФРГ из-за помощи Украине. Глава Минобороны Германии Борис Писториус выразил несогласие с идеей главы британского МИД Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus взамен британских Storm Shadow, которые передадут Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, насколько наивна обманная схема Лондона для передачи крылатых ракет Киеву.