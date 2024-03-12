Минобороны показало видео из Теткино после попытки прорыва украинской ДРГ

Минобороны опубликовало кадры мирной жизни в Теткино Курской области, куда пытались зайти украинские диверсанты

Tекст: Вера Басилая

Командир парашютно-десантной роты на опубликованном видео заявил, что попытавшимся зайти в Теткино боевикам было нанесено максимальное огневое поражение. По его словам, противник вынужден был отойти от границы России, на самом деле он даже не зашел в село, атака была отражена без потерь, передает ТАСС.

«Мирные жители остались, все продолжается как раньше, люди ходят в магазин, ничего не поменялось – ходят, гуляют, чувствуют нашу поддержку и верят в нас», – рассказал командир, передает РИА «Новости».

Ранее в Минобороны России сообщили, что во время попытки прорыва украинских диверсантов в Белгородскую и Курскую области были уничтожены 234 боевика, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера.

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