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Минобороны показало видео из Теткино после попытки прорыва украинской ДРГ
Минобороны опубликовало кадры мирной жизни в Теткино Курской области, куда пытались зайти украинские диверсанты
ВС России отбили атаку на поселок Теткино Курской области, где продолжается мирная жизнь, без ограничений работают магазины, госучреждения, транспорт, на улицах спокойно, сообщили в Министерстве обороны России.
Командир парашютно-десантной роты на опубликованном видео заявил, что попытавшимся зайти в Теткино боевикам было нанесено максимальное огневое поражение. По его словам, противник вынужден был отойти от границы России, на самом деле он даже не зашел в село, атака была отражена без потерь, передает ТАСС.
«Мирные жители остались, все продолжается как раньше, люди ходят в магазин, ничего не поменялось – ходят, гуляют, чувствуют нашу поддержку и верят в нас», – рассказал командир, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны России сообщили, что во время попытки прорыва украинских диверсантов в Белгородскую и Курскую области были уничтожены 234 боевика, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера.
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