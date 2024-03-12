Уничтожен командный пункт с офицерами ВСУ в Красногоровке

Советник главы ДНР Гагин: В Красногоровке уничтожен командный пункт с офицерами ВСУ

Tекст: Вера Басилая

По словам Гагина, командный пункт был уничтожен при отработке нескольких целей ­– ряда укрепрайонов в Красногоровке, где сейчас идут серьезные бои, передает РИА «Новости».

Гагин заявил, что ВС России каждый день наносят удары на этом направлении и получают данные о новых целях от разведки. Источник сообщал, что ранее российская авиация нанесла удар по укрепленным позициям ВСУ на кирпичном заводе в Красногоровке.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что установление контроля над Невельским в республике даст возможность российской армии увеличить давление на украинские части в Красногоровке к северо-западу от Донецка.