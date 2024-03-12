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Уничтожен командный пункт с офицерами ВСУ в Красногоровке
Советник главы ДНР Гагин: В Красногоровке уничтожен командный пункт с офицерами ВСУ
Вооруженные силы России уничтожили командный пункт ВСУ в Красногоровке, где находились высокопоставленные украинские офицеры, принимающие участие в боевых действиях на этом участке фронта, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
По словам Гагина, командный пункт был уничтожен при отработке нескольких целей – ряда укрепрайонов в Красногоровке, где сейчас идут серьезные бои, передает РИА «Новости».
Гагин заявил, что ВС России каждый день наносят удары на этом направлении и получают данные о новых целях от разведки. Источник сообщал, что ранее российская авиация нанесла удар по укрепленным позициям ВСУ на кирпичном заводе в Красногоровке.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что установление контроля над Невельским в республике даст возможность российской армии увеличить давление на украинские части в Красногоровке к северо-западу от Донецка.