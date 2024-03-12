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В ДНР рассказали о возможностях ВС России после взятия Невельского
Кимаковский: Освобождение Невельского позволяет давить на ВСУ в Красногоровке
Установление контроля над Невельским в Донецкой народной республике даст возможность российской армии увеличить давление на украинские части в Красногоровке к северо-западу от Донецка, заявил советник главы республики Игорь Кимаковский.
Освобождение Невельского дает ВС России оперативно-тактические возможности по давлению на гарнизон украинских боевиков в Красногоровке, сказал Кимаковский ТАСС.
В прошлые сутки российские авиация и артиллерия накрыли Красногоровку всеми доступными силами и средствами, добавил он.
По его словам, в ходе боев украинская сторона потеряла несколько сотен человек и десятки единиц техники, в том числе поставленную ей технику НАТО. Несколько украинцев сдались в плен.
Во вторник Минобороны России сообщило, что населенный пункт Невельское освобожден российскими войсками на Донецком направлении.