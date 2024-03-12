Путин поручил ускорить создание цифрового удостоверения многодетных

Депутат назвал дальнейшие шаги по лишению иноагентов возможности зарабатывать в России

Депутат Кирьянов: Иноагенты получают значительную прибыль от рекламы в России, а новый закон лишит их этой возможности

Tекст: Олег Исайченко

«Сегодня иноагенты выступают разжигателями информационной борьбы против России. Кроме того, часто площадку для работы им предоставляют зарубежные онлайн-платформы, принадлежащие транснациональным корпорациям. Эти компании, в свою очередь, продвигают интересы других государств, в частности США», – сказал Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета ГД по экономической политике.

«Причем значительную часть средств для своей работы иноагенты получают за счет рекламодателей, в том числе из нашей страны. Это наносит прямой ущерб России и ее гражданам. Поэтому необходимо начинать с базовых вещей и убирать финансовую подпитку для работы в публичном пространстве у таких людей», – отмечает собеседник.

«Более того, уже появились первые подтверждения своевременности этого закона. Мы видим, как в публичном пространстве сворачиваются некоторые проекты иностранных агентов, а работа у оставшихся серьезно пострадает», – подчеркивает он.

«Однако, на мой взгляд, этот закон не является финальной точкой – надо работать и с рекламодателями в России, чтобы им было невыгодно размещать свои материалы у иноагентов. Также необходимо что-то делать с «серыми» и «черными» схемами публикации, например, через посреднические договоры или использование различных криптовалют», – акцентирует депутат.

«Эта борьба очень важна. Официально, по данным Ассоциации блогеров и агентств, совокупные доходы от рекламных размещений у топ-10 иноагентов в 2023 году составили 678,7 млн рублей. Однако на деле эта сумма значительно выше, так как немалая часть платежей проходит сомнительными способами», – резюмировал Кирьянов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. За несоблюдение ограничений предусмотрен административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 500 тыс. рублей. Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Авторы инициативы поясняли, что под действие новых норм не будет попадать цитирование материалов иноагентов в СМИ. Нарушением будет считаться распространение рекламных материалов с целью увеличения аудитории таких ресурсов.

Напомним, в конце февраля закон, запрещающий рекламу на ресурсах иноагентов, был принят Госдумой в третьем чтении. По оценкам авторов документа, после его вступления в силу иностранные агенты лишатся от 50% до 80% всех своих рекламных доходов.