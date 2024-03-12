Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
Над Курской областью уничтожили четыре украинских дрона
Киевский режим днем во вторник попытался провести несколько террористических атак с помощью беспилотников в Курской области, сообщило Минобороны России.
С 12.40 до 13.40 мск украинские военные попытались атаковать объекты в регионе с помощью беспилотников самолетного типа, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона в небе над Курской областью.
За ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских дронов. После атаки начался пожар на промзоне под Нижним Новгородом. Также один из дронов поджег нефтебазу в Орле.