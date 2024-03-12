Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
Пилот из Оренбурга увел от жилых домов упавший под Иваново Ил-76
Потерпевший крушение в Ивановской области самолет Ил-76 смог увести от жилых домов опытный 34-летний летчик, сообщают СМИ.
Спасший жилые дома пилот родом из Оренбурга, он имел множество часов налета, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Во вторник Ил-76, на борту которого находились 15 человек, потерпел крушение в ходе выполнения планового полета в Ивановской области. На месте крушения возник пожар, его оперативно потушили.