Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
Пожар на месте крушения Ил-76 потушен
Ивановский губернатор Воскресенский: Пожар на месте крушения Ил-76 потушен
Возгорание на месте падения самолета Ил-76 в Ивановской области потушено, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский.
Пожар на месте падения воздушного судна ликвидирован, населенные пункты не пострадали, сказал Воскресенский, передает ТАСС.
Во вторник Минобороны сообщило, что Ил-76, на борту которого находились 15 человек, упал в ходе выполнения планового полета в Ивановской области. Глава Ивановского района региона Сергей Низов отмечал, что для местных жителей отсутствует угроза после крушения самолета.