Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
На место крушения ИЛ-76 под Иваново вылетела комиссия командования ВКС
Комиссия Главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) вылетела на аэродром Иваново, чтобы установить обстоятельства падения военно-транспортного самолета Ил-76, сообщили в Минобороны России.
«На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС РФ для установления причин авиакатастрофы», – передает сообщение ведомства ТАСС.
Самолет Ил-76, на борту которого находились 15 человек, потерпел крушение во время выполнения планового полета в Ивановской области.