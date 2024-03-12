Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
Власти сообщили об отсутствии угрозы населению после падения самолета в Ивановской области
Власти сообщили об отсутствии угрозы населению после падения самолета
Для жителей нет угрозы после падения военно-транспортного самолета Ил-76, сообщил глава Ивановского района региона Сергей Низов.
«В настоящее время угрозы для жизни окружающего населения не имеется», – передает его слова ТАСС.
Напомним, в Минобороны сообщили, что Ил-76, на борту которого находились 15 человек, потерпел крушение во время выполнения планового полета в Ивановской области.
Очевидец рассказал, что самолет упал в лесу, разрушений на земле нет.