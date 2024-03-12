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Очевидец рассказал о крушении самолета ИЛ-76 под Иваново
Очевидец: В результате падения ИЛ-76 под Иваново разрушений нет
В результате падения самолета ИЛ-76 в Ивановской области разрушений нет, так как воздушное судно упало в лесу за кладбищем села Богородское, рассказал охранник кладбища.
«Самолет упал в лесу, за третьей очередью Богородского кладбища, в самом конце дороги. <…> Упал и взорвался. Разрушений нет», – сказал мужчина, передает ТАСС.
В оперативных службах сообщили, что на месте крушения самолета ведутся поисково-спасательные работы.
По предварительным данным, все 15 человек, находившиеся на борту, погибли. Спасатели ведут поиски черных ящиков.
Напомним, в Минобороны подтвердили, что самолет Ил-76, на борту которого находились 15 человек, потерпел крушение во время выполнения планового полета в Ивановской области.