Очевидец рассказал о крушении самолета ИЛ-76 под Иваново

Очевидец: В результате падения ИЛ-76 под Иваново разрушений нет

Tекст: Елизавета Шишкова

«Самолет упал в лесу, за третьей очередью Богородского кладбища, в самом конце дороги. <…> Упал и взорвался. Разрушений нет», – сказал мужчина, передает ТАСС.

В оперативных службах сообщили, что на месте крушения самолета ведутся поисково-спасательные работы.

По предварительным данным, все 15 человек, находившиеся на борту, погибли. Спасатели ведут поиски черных ящиков.

Напомним, в Минобороны подтвердили, что самолет Ил-76, на борту которого находились 15 человек, потерпел крушение во время выполнения планового полета в Ивановской области.