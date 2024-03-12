Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
Потушен произошедший после атаки дронов пожар в промзоне под Нижним Новгородом
Губернатор Никитин: Потушен произошедший после атаки дронов пожар в промзоне под Нижним Новгородом
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о ликвидации пожара, произошедшего в Кстовской промзоне после атаки украинских беспилотников.
О том, что пожар потушен, Никитин написал в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что, по данным Роспотребнадзора, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в зоне жилой застройки после пожара на промзоне не выявлено.
Напомним, во вторник в Нижегородской области украинские дроны атаковали Кстовскую промзону, возник пожар.