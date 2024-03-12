Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?0 комментариев
В Кремле назвали необходимое для России число жителей
Замруководителя АП Магомедов: В России должны проживать 500–700 млн человек
В России для успешного развития страны должны проживать около 500–700 млн человек, заявил заместитель руководителя Администрации президента (АП) РФ Магомедсалам Магомедов на Всероссийском форуме «Россия – Дом народов».
Он отметил, что на такой большой территории должны жить не 145 млн человек, а минимум 500–700 млн, передает ТАСС.
Магомедов отметил, что самая плохая тенденция для развития страны – уменьшение количества детей в семье.
Он подчеркнул, что в основе культур всех народов России лежат традиционные ценности, а их основой «является, безусловно, семья». Поэтому он призвал сделать уважаемой и «модной» традицию крепкой многодетной семьи, чтобы молодежь к ней стремилась.
Магомедов также добавил, что 70% россиян считают, что сила страны в ее многонациональности.
При этом на Западе, наоборот, пытаются сделать этот фактор слабостью России.
Консолидация в периоды столкновения с сильным врагом – это многовековая традиция российского совместного проживания.
Магомедов процитировал президента РФ Владимира Путина: «Россия – это действительно огромная семья, можно сказать семья семей».
Это, по словам заместителя руководителя АП, демонстрируют российские бойцы в зоне СВО, а также те, кто активно помогают им в тылу.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия была и остается оплотом традиционных ценностей.