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    Профессия философа на наших глазах в самое ближайшее время превратится в сверхактуальную. Не программисты или дизайнеры (это профессия сегодняшнего дня), а именно философы станут профессионалами будущего.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Предатели годятся только на наглядные пособия

    Был в Москве во времена Алексея Михайловича такой подьячий посольского приказа Григорий Карпович Котошихин. Начав блестящую карьеру дипломата, свои дни он закончил учебным пособием для студентов. Совершив предательство, но стал просто чучелом.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад боится мирной России, а не ядерной бомбы

    До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.

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    11 марта 2024, 13:12 • Новости дня

    На «Госуслугах» анонсирован раздел с информацией о мерах поддержки бойцов СВО

    На «Госуслугах» появится раздел с информацией о мерах поддержки бойцов СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству России принять меры для открытия на портале госуслуг раздела, информирующего участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей о мерах поддержки.

    «При участии государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» принять меры, направленные на создание в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» раздела, обеспечивающего информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах», – говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

    Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, срок исполнения указан – 1 мая 2024 года.

    Ранее Путин заявил, что с 1 марта для участников спецоперации начнется прием заявок на кадровую программу «Время героев», благодаря которой бойцы СВО смогут получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах.

    10 марта 2024, 15:47 • Новости дня
    БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных

    RT: БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных от украинского БПЛА

    БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных от вражеского дрона, сообщили СМИ.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале RT, беспилотник ВСУ засекли на Южно-Донецком направлении и отправили навстречу ему дрон с тепловизором соединения Балтфлота.

    Когда украинский беспилотник завис над позициями наших бойцов, чтобы скинуть взрывчатку, российский дрон протаранил его.

    Ранее беспилотник ЗВО протаранил украинский дрон «Баба Яга» на Купянском направлении.

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    10 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Лукьянов: Попытка Макрона «сыграть на нервах» России обернулась нервозностью в Италии и Германии

    Политолог Федор Лукьянов: Макрон «играет на нервах» Германии и Италии

    Лукьянов: Попытка Макрона «сыграть на нервах» России обернулась нервозностью в Италии и Германии
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если Эммануэль Макрон своими заявлениями о планах ввести войска на Украину пытался «сыграть на нервах» России, то у него ничего не вышло. Вместо этого он вызвал нервозность в Италии и Германии, а также запутал ситуацию в НАТО. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно о планах трех стран вступить в альянс с Парижем для отправки военных в зону СВО.

    «Противоречивая риторика Франции относительно потенциального ввода западных войск на Украину выглядит как некая попытка «сыграть на нервах». Другое дело, что не очень понятно, на чьих именно нервах играет Макрон», – говорит Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «Дело в том, что вся эта история больше нервирует союзников Парижа. И прежде всего речь идет о Германии и Италии. Министр обороны последней довольно резко высказался на этот счет. Если же Макрон пытался направить свое обращение на Россию и таким образом надавить на Москву, то он достиг обратного эффекта», – считает собеседник.

    «На деле мы видим, как ситуация в НАТО лишь больше запутывается. Пока складывается впечатление, что это инициатива отдельной страны, которая действует из какого-то своего представления о целях и собственных интересах», – полагает эксперт.

    «Что же касается государств, традиционно нацеленных на противодействие России, здесь ничего не меняется. Просто у них появился перед глазами радикально настроенный «старший товарищ», которого, разумеется, надо тут же поддержать. Другое дело, что Литва, Латвия и Эстония – это не те военные потенциалы, участие которых обеспечит существенное преимущество», – уверен Лукьянов.

    Ранее издание Politico сообщило о готовности Латвии, Эстонии и Литвы присоединиться к Франции в случае, если та решит отправить военных на Украину. При этом авторы публикации отмечают – Париж намерен создать альянс из «потенциально готовых» государств. Такие действия якобы продолжают углублять разногласия с «более осторожным Берлином».

    В Италии также говорят о печальных последствиях, которых не удастся избежать в случае отправки западного военного контингента на Украину. Так, министр обороны страны Гуидо Крозетто заявил, что Франция и Польша не могут говорить от имени всех членов НАТО, а вмешательство альянса в боевые действия на Украине «сотрет путь к дипломатии».

    Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что западные войска могут быть отправлены на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», – заявил президент Франции по итогам саммита по поддержке Киева.

    Однако его коллеги по НАТО поспешили откреститься от идеи. США, Великобритания, Германия, Польша, Швеция, Словакия, Чехия, Венгрия и Италия заявили, что не намерены направлять на Украину свои войска. И даже генсек альянса Йенс Столтенберг заверил в отсутствии таких планов. Во Франции заявление президента и вовсе назвали «безумием». Газета ВЗГЛЯД писала о том, с чем связано ужесточение риторики Макрона.

    Позднее французский лидер уточнял, что не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки офиса Зеленского.

    Вскоре после этого национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск при расширении зоны конфликта в сторону Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партий.

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    11 марта 2024, 10:38 • Новости дня
    Под Авдеевкой уничтожили еще один Аbrams

    Советник главы ДНР Кимаковский: ВС России уничтожили под Авдеевкой танк Abrams

    Под Авдеевкой уничтожили еще один Аbrams
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы уничтожили под Авдеевкой еще один американский танк M1 Abrams, поставленный вооруженным силам Украины, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский в своем Telegram-канале уточнил, что танк уничтожили из противотанкового оружия вблизи поселка Бердычи.

    Ранее поступили сообщения об уничтожении по крайней мере четырех других танков Abrams в зоне конфликта на Украине. Так, 6 марта стало известно, что российские военные с первого выстрела подбили Abrams на Авдеевском направлении. За день до этого у поселка Бердычи уничтожили третий по счету американский танк.

    Второй Abrams был поражен российскими дронами «Упырь». А 1 марта стало известно об уничтожении самого первого американского танка, поставленного ВСУ.

    Как отмечал отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, украинская армия находится в состоянии коллапса и ничего не сможет остановить Россию, даже американские танки Abrams, которые русские уничтожают.

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    11 марта 2024, 13:21 • Новости дня
    Буданов заявил о подготовке «серьезной операции в Крыму»

    Глава ГУР МО Украины Буданов заявил о подготовке «серьезной операции в Крыму»

    Буданов заявил о подготовке «серьезной операции в Крыму»
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина готовит «серьезную операцию в Крыму», все действия в районе Черного моря связаны стратегическим замыслом, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Глава ГУР заявил, что Украина в Черном море готовится к операции в Крыму. По сообщениям украинской военной разведки, одним стратегическим замыслом связаны попытки ВСУ атаковать левый берег Днепра в Херсонской области, передает ТАСС.

    Между тем в эфире украинских телеканалов показали фильм об «успехах» ВСУ и операциях военной разведки в Херсонской области и в Черном море.

    Ранее о готовящемся новом контрнаступлении Украины в конце февраля заявил в интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский. Он отметил, что будет развивать «успех в Черном море», а также, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад вынуждает Украину перейти к тактике контрударов.

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    10 марта 2024, 18:49 • Новости дня
    Беспилотник уничтожен силами ПВО в Ленобласти

    Tекст: Ольга Иванова

    Силами ПВО беспилотник уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района Ленобласти, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    Он сообщил в своем Telegram-канале, что силами ПВО был уничтожен летательный аппарат самолетного типа. Губернатор отметил, что жертв и разрушений нет.

    Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили два украинских беспилотника в Новгородской области.

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    10 марта 2024, 16:29 • Новости дня
    Беспилотник сбит в Новгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Беспилотник самолетного типа сбит в Новгородской области, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

    Он отметил в своем Telegram-канале, что жертв, пострадавших и разрушений нет. Губернатор также поблагодарил силы ПВО Минобороны России.

    Ранее ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе атаковали поселок Горьковский Белгородской области.

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    11 марта 2024, 08:55 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о бегстве ВСУ из Авдеевки

    Пленный Цалко: ВСУ при бегстве из Авдеевки бросали свои подразделения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ во время бегства из Авдеевки бросали своих солдат на позициях, одним из таких оставленных подразделений оказалась группа Виталия Цалко, который сдался в плен и рассказал об обстоятельствах отступления.

    По словам пленного, их подразделение было на позиции шесть дней, за которые у них закончились вода и еда, не работала рация, передает РИА «Новости». Цалко рассказал, что украинские военные решили узнать, что произошло, вышли ночью на точку заброски и там поняли, что их позицию заняли ВС России, после чего сложили оружие и сдались.

    Цалко рассказал, что в январе 2024 года их перевели в 53-ю отдельную механизированную бригаду, а сдался в плен он 28 февраля в Северном.

    По словам военнопленного, ротацию в подразделении обычно проводили в режиме «двое суток через двое», а в последнюю ротацию за его группой никто не пришел, после чего Цалко понял, что их «кинули».

    Он также рассказал, что только в плену узнал, что его отправили «на ноль» в Северное.

    Ранее пленный украинский военнослужащий Владимир Бугарь, взятый в Авдеевке, рассказал, что получил обморожение ног из-за ужасных условий содержания, их подразделению пришлось 55 суток просидеть в подвале.

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    10 марта 2024, 14:39 • Новости дня
    Анонсирован график Путина на следующую неделю

    Путин на следующей неделе встретится с членами правительства и Совбеза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе вместе со всеми россиянами примет участие в выборах главы государства, встретится с победителями конкурса «Лидеры России», членами кабмина и Совета безопасности, сообщили в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1».

    Как сообщили в программе, отрывок из которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале, Путин на следующей неделе будет участвовать в голосовании на выборах президента России, передает РИА «Новости».

    Также Путин на следующей неделе проведет совещания с постоянными членами Совбеза и с правительством, а также встретится с победителями конкурса «Лидеры России».

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    11 марта 2024, 10:51 • Новости дня
    WSJ: Россия может поддерживать масштабы военного производства не менее двух лет

    WSJ: Россия сможет поддерживать масштабы текущего военного производства не менее двух лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия может поддерживать существующий темп оборонного производства от двух до пяти лет, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного представителя НАТО высокого ранга.

    Издание также ссылается на данные военных разведок двух стран Европы, по которым Россия может произвести такое количество вооружения, которого «хватит еще на несколько лет», передает ТАСС.

    Так, в эстонской военной разведке заявили, что объем производства снарядов в России превышает совокупный объем их производства в США и Евросоюзе.

    По данным газеты, именно преимущество в боеприпасах стало «решающим фактором» при взятии российскими войсками Авдеевки. Шведский военный эксперт Оскар Йонссон заявил, что Россия «довольно впечатляюще» увеличила производство во многих оборонных отраслях.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, Киеву необходима поддержка Вашингтона, которую Конгресс пока не может согласовать.

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    11 марта 2024, 12:55 • Новости дня
    Расположение элитных войск ВСУ уничтожено в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пункт временной дислокации элитных украинских формирований поражен ракетным ударом в Харьковской области, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, был нанесен удар по живой силе противника. В итоге ВСУ понесли колоссальные потери, причем среди обычных военных там находились и элитные подразделения.

    Напомним, в воскресенье сообщалось о взрывах в украинских Одессе и Харькове, а также в Снигиревке и Херсоне, которые находятся под контролем украинских войск.

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    11 марта 2024, 14:12 • Новости дня
    Военный эксперт: «Круговой обмен» Кэмерона может быть способом передачи ракет Taurus на Украину

    Военный эксперт Артамонов: «Круговой обмен» Кэмерона может быть способом передачи ракет Taurus на Украину

    Военный эксперт: «Круговой обмен» Кэмерона может быть способом передачи ракет Taurus на Украину
    @ AP/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Ракета Taurus способна поражать цель на расстоянии около 500 км. Получение этих боеприпасов серьезно бы усилило ВСУ, поэтому предложение Дэвида Кэмерона может быть прикрытием для передачи Украине немецких вооружений. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее в Германии поддержали идею Британии о «круговом обмене» боеприпасами для офиса Зеленского.

    «Taurus и Storm Shadow, равно как и французский SCALP, отличаются незначительно. Однако боевая часть немецкой ракеты немного тяжелее из-за большего числа поражающих элементов. Она может составлять до 450 кг в зависимости от модификации. Блок наведения и система навигации по спутникам у боеприпасов идентичная», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Официально заявленная дальность Taurus составляет около 500 км, но может быть и выше. В данном случае следует помнить, что при передаче британских и французских ракет Украине их радиус поражения занижали. Так обычно делают при экспорте», – отмечает собеседник.

    «Еще одним важным отличием Taurus от других европейцев является возможность запуска с земли. Однако бомбардировщик в качестве носителя все же предпочтительней, поскольку так, опять же, увеличивается дальность. Любопытно, что в ФРГ уже заявили, что эта ракета может быть приспособлена под семейство самолетов Су, стоящих на вооружении Украины», – подчеркивает он.

    «Предполагаю, что обмен, предложенный Кэмероном, может быть способом передачи Taurus офису Зеленского. Кроме того, эти ракеты сейчас переделывают под F-16. Поэтому в скором времени может снова подняться вопрос о поставке данных самолетов ВСУ. В таком случае вооружат их немецким оружием, а за штурвалом, с большой долей вероятности, будут сидеть иностранные летчики», – резюмирует Артамонов.

    Ранее в Германии поддержали идею Британии о покупке немецких ракет Taurus Лондоном и последующей передачи боеприпасов Storm Shadow ВСУ. Об этом в эфире телеканала ARD заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, схожие «круговые обмены» вооружением уже происходили до этого.

    Данную инициативу предложил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. В своем интервью изданию Sueddeutsche Zeitung он подчеркнул, что Лондон готов посодействовать Берлину в вопросе поставок офису Зеленского дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что страна должна «рассмотреть все варианты», в том числе и отправку Украине ракет Storm Shadows в обмен на немецкие Taurus.

    По его словам, наиболее важным приоритетом для Британии является оказание «максимального эффекта» помощи ВСУ. Однако более подробно высказаться на эту тему он отказался. При этом Кэмерон отметил, что не считает передачу ракет офису Зеленского обострением конфликта, ведь это решение служит укреплению обороны страны.

    Любопытно, что еще недавно канцлер Германии Олаф Шольц высказывался против передачи Taurus офису Зеленского. «Мы не должны быть связаны с местами размещения или с целями, которые будут достигнуты при помощи этих ракет. Я удивлен, что некоторые люди не понимают: ряд наших действий может привести к нашему участию в войне», – заявлял он изданию Tagesschau.

    Канцлер также говорил о недопустимости следования ФРГ по пути Лондона и Парижа. «То, чего добиваются британцы и французы в плане контроля и сопровождения целей, невозможно в Германии», – цитировало слова Шольца издание Bild. Его высказывание лидеры других западных стран встретили крайне негативно, поскольку оно якобы раскрывало разведывательные тайны партнеров ВСУ.

    Ситуация усугубилась после обнародования расшифровки разговора немецких военных о планировании нанесения удара по Крымскому мосту. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему ФРГ сделала неправильные выводы из произошедшего. Правительство страны не стремится опровергать содержание беседы своих военных, но заявляет, что обсуждаемое было лишь одним из вариантов возможных сценариев.

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    11 марта 2024, 12:07 • Новости дня
    ВЦИОМ: За Путина готовы проголосовать более 80% россиян, ожидаемая явка – 70%

    Tекст: Ольга Никитина

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в понедельник представил результаты электорального расчета к предстоящим выборам президента России.

    Согласно электоральному расчету, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует с показателем 82%. «Голоса между другими кандидатами распределились следующим образом: Н. Харитонов (КПРФ) – 6%, В. Даванков (партия «Новые люди») – 6%, Л. Слуцкий (ЛДПР) – 5%», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

    Расчетный показатель явки на предстоящих выборах президента России, по данным социологов, составляет 71%.

    Актуальный электоральный расчет ВЦИОМ проводился по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 6 марта на основе опросных данных – всероссийского телефонного опроса. Итоговый результат получается в ходе совмещения двух комплексных блоков: расчет явки и расчет голосования.

    В расчетной модели учитываются следующие показатели: 1) Информированность о дате выборов («Знаете ли Вы, когда состоятся следующие выборы президента России? Если знаете, пожалуйста, назовите месяц, год»); 2) Явка или вероятность участия в выборах («Скажите, Вы примете участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2024 года, или не примете?»); 3) Мотивы голосования («Почему Вы планируете принять участие в выборах? Пожалуйста, назовите причину»; 4) Декларируемое голосование («Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов Вы бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете дать один ответ»); 5) Уверенность в выборе («В какой степени Вы уверены, что будете голосовать именно так на выборах президента в этом году?»); 6) Вероятность голосования, если кандидат не примет участия («Если выбранный Вами кандидат по каким-либо причинам не будет участвовать в выборах, за кого из этого списка Вы, скорее всего, проголосуете?»); 7) Допустимое голосование за кандидатов («Я еще раз перечислю Вам имена российских политиков. По каждому из них скажите, Вы в принципе допускаете или не допускаете для себя возможность проголосовать на президентских выборах за этого кандидата?»); 8) Информированность о том, где находится избирательный участок («Знаете ли Вы, где расположен ваш избирательный участок?»); 9) Ретроспективная электоральная активность («Пожалуйста, вспомните прошлые выборы президента России в 2018 году. За какого кандидата Вы тогда голосовали?»).

    Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.

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    11 марта 2024, 12:05 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина с главой Роскосмоса Борисовым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В понедельник президент Владимир Путин намерен провести рабочую встречу с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Борисов доложит президенту о делах государственной корпорации, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Роскосмос – чрезвычайно важная корпорация.

    Также он добавил, что график работы главы государства в понедельник будет «достаточно спокойным», без крупных публичных мероприятий.

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    11 марта 2024, 12:15 • Новости дня
    Путин поручил проработать нацпроект по воспитанию

    Путин поручил проработать нацпроект по воспитанию на основе традиционных ценностей

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по нацпроекту по воспитанию «гармонично развитой личности» на основе традиционных российских ценностей к 1 июля.

    На сайте Кремля указано, что правительство и заинтересованные федеральные госорганы обязаны подготовить и представить предложения о разработке и реализации национального проекта, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

    Также Росмолодежи поручено к 1 мая представить предложения «о вовлечении работающей молодежи в общественно-государственную деятельность, в том числе о привлечении к воспитательной работе в молодежных общественных объединениях».

    Ранее стало известно, что в России начали формировать структуру нацпроекта «Кадры».

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    11 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    Медведев призвал снимать российское кино об СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на фоне новостей о вручении премии «Оскар» в США отметил, что российское кино стало гораздо более качественным, чем 10–15 лет назад.

    Медведев в своем Telegram-канале отметил, что в отечественном кино появились нормальные сценарии и «приличные диалоги». Также ему нравится игра артистов и режиссура.

    «И тем не менее. Надо идти вперед. Снимать о войне», – призвал заместитель председателя Совета безопасности России.

    При этом он отметил, что есть «боязнь сфальшивить на святых темах», ведь о войне нельзя снимать примитивно и гламурно. Однако снимать, по мнению Медведева, надо, уже пора.

    «Снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги. Снимать документалку и игровое кино. Снимать, чтобы знали и помнили. Пора. Настал момент», – заключил Медведев.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация становится частью российской литературы.

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    Армения собралась поменять расстановку сил в Закавказье

    Армянские власти начали обсуждать идею вступления в Евросоюз. Это происходит на фоне заметного ухудшения отношений с Россией, на что указывает заморозка Ереваном членства в ОДКБ. Интеграция в ЕС, предупреждают эксперты, поставит под вопрос участие Армении в ЕАЭС и СНГ. Каковы реальные перспективы европейской интеграции Армении и как это влияет на позиции России в Закавказье? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

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    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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