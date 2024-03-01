Эксперт: Кампусы – это самый действенный способ сблизить сферу образования с рынком труда

Исполнительный директор Skyeng Айнетдинов: Вокруг кампусов сформируется кластер офисов корпораций по привлечению специалистов еще до получения ими дипломов

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Лично для меня кажется важным проект, связанный с кампусами и обновлением площадей для вузов. Это замечательная возможность для сотрудничества государственных вузов, частных образовательных компаний и предприятий, поскольку вокруг кампусов будет формироваться кластер офисов различных корпораций, которые будут привлекать специалистов еще до получения ими дипломов», – пояснил Рустам Айнетдинов, исполнительный директор ГК Skyeng.

«Кампусы – это самый действенный способ сблизить сферу образования с рынком труда со всеми вытекающими отсюда плюсами: трудоустроенность студентов после обучения, ликвидация нехватки кадров для предприятий, прямой контакт учащихся со скаутами частных компаний и государственных. В тех же США крупные цифровые корпорации выходили не только из гаражей, но как раз из кампусов крупнейших университетов», – указал собеседник.

«Еще одна важная инициатива: возможность пересдачи ЕГЭ. Это снизит психологический барьер у детей, так как они боятся потерять год, боятся расстраивать родителей неудачей. По своим наблюдениям могу сказать: знания у большинства российских школьников есть, но нередко стресс мешает их проявить. Теперь же им не нужно будет так сильно переживать», – детализировал эксперт.

«Естественно, нельзя обойти вниманием строительство новых образовательных учреждений. В регионах до сих пор есть проблема переполненности школ. Безусловно, принципиально важен запускающийся в этом году новый национальный проект для молодежи. Вообще, все поручения в сфере науки и образования, озвученные главой государства в ходе послания, расширяют для нашей молодежи возможности самореализации», – отметил спикер.

«Очень значима поддержка государством профессионалитета. Достаточно обратить внимание на статистику, указывающую, что количество поступающих в вузы уже примерно равно количеству идущих в учреждения среднего специального образования. То есть колледжи перестали восприниматься обществом как что-то зазорное, непрестижное. И только такое комплексное развитие системы образования приведет Россию к технологическому, научному и производственному суверенитету – в той мере, в какой это будет необходимо», – резюмировал спикер.

Президент России Владимир Путин в четверг в послании к Федеральному собранию заявил, что ни у одной страны мира нет «такого спектра научных установок класса мегасайенс, как у России». Это уникальные возможности и для наших ученых, и для партнеров, исследователей из других стран, которых мы приглашаем к сотрудничеству», – подчеркнул он.

«Отечественная научная инфраструктура – наше мощное конкурентное преимущество как в сфере фундаментальной науки, так и в создании заделов для фармацевтики, биологии, медицины, микроэлектроники, химической промышленности и производства новых материалов, для развития космических программ», – отметил он. По его словам, Россия должна довести вложения государства и бизнеса в исследования и разработки до 2% ВВП к 2030 году и по этому показателю войти в число ведущих научных держав мира.

«Также нужно привести в порядок не только учебные здания, но и спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей. За шесть лет направим на эти цели 120 млрд рублей из федерального бюджета. Выделим дополнительно 124 млрд рублей и в предстоящие шесть лет проведем капитальный ремонт порядка 800 общежитий вузов и университетов», – подчеркнул глава государства.

«Теперь в целом о высшей школе. Задача – чтобы центры науки и образования развивались по всей стране. Для этого до 2030 года построим 25 университетских кампусов. Предлагаю в этой связи расширить эту программу и в общей сложности построить не менее 40 таких студенческих городков. Придется выделить на эти цели около 400 млрд рублей», – добавил Путин.