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    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

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    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

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    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

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    1 марта 2024, 20:06 • Новости дня

    Эксперт: Кампусы – это самый действенный способ сблизить сферу образования с рынком труда

    Исполнительный директор Skyeng Айнетдинов: Вокруг кампусов сформируется кластер офисов корпораций по привлечению специалистов еще до получения ими дипломов

    Эксперт: Кампусы – это самый действенный способ сблизить сферу образования с рынком труда
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия идет по пути сближения среднего и высшего образования с рынком труда, с предпринимательской сферой. И это крайне важная стратегия для итогового достижения страной технологического, научного и производственного суверенитета, сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Skyeng Рустам Айнетдинов. Ранее президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию рассказал о планах развития науки и образования в стране.

    «Лично для меня кажется важным проект, связанный с кампусами и обновлением площадей для вузов. Это замечательная возможность для сотрудничества государственных вузов, частных образовательных компаний и предприятий, поскольку вокруг кампусов будет формироваться кластер офисов различных корпораций, которые будут привлекать специалистов еще до получения ими дипломов», – пояснил Рустам Айнетдинов, исполнительный директор ГК Skyeng.

    «Кампусы – это самый действенный способ сблизить сферу образования с рынком труда со всеми вытекающими отсюда плюсами: трудоустроенность студентов после обучения, ликвидация нехватки кадров для предприятий, прямой контакт учащихся со скаутами частных  компаний и государственных. В тех же США крупные цифровые корпорации выходили не только из гаражей, но как раз из кампусов крупнейших университетов», – указал собеседник.

    «Еще одна важная инициатива: возможность пересдачи ЕГЭ. Это снизит психологический барьер у детей, так как они боятся потерять год, боятся расстраивать родителей неудачей. По своим наблюдениям могу сказать: знания у большинства российских школьников есть, но нередко стресс мешает их проявить. Теперь же им не нужно будет так сильно переживать», – детализировал эксперт.

    «Естественно, нельзя обойти вниманием строительство новых образовательных учреждений. В регионах до сих пор есть проблема переполненности школ. Безусловно, принципиально важен запускающийся в этом году новый национальный проект для молодежи. Вообще, все поручения в сфере науки и образования, озвученные главой государства в ходе послания, расширяют для нашей молодежи возможности самореализации», – отметил спикер.

    «Очень значима поддержка государством профессионалитета. Достаточно обратить внимание на статистику, указывающую, что количество поступающих в вузы уже примерно равно количеству идущих в учреждения среднего специального образования. То есть колледжи перестали восприниматься обществом как что-то зазорное, непрестижное. И только такое комплексное развитие системы образования приведет Россию к технологическому, научному и производственному суверенитету – в той мере, в какой это будет необходимо», – резюмировал спикер.

    Президент России Владимир Путин в четверг в послании к Федеральному собранию заявил, что ни у одной страны мира нет «такого спектра научных установок класса мегасайенс, как у России». Это уникальные возможности и для наших ученых, и для партнеров, исследователей из других стран, которых мы приглашаем к сотрудничеству», – подчеркнул он.

    «Отечественная научная инфраструктура – наше мощное конкурентное преимущество как в сфере фундаментальной науки, так и в создании заделов для фармацевтики, биологии, медицины, микроэлектроники, химической промышленности и производства новых материалов, для развития космических программ», – отметил он. По его словам, Россия должна довести вложения государства и бизнеса в исследования и разработки до 2% ВВП к 2030 году и по этому показателю войти в число ведущих научных держав мира.

    «Также нужно привести в порядок не только учебные здания, но и спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей. За шесть лет направим на эти цели 120 млрд рублей из федерального бюджета. Выделим дополнительно 124 млрд рублей и в предстоящие шесть лет проведем капитальный ремонт порядка 800 общежитий вузов и университетов», – подчеркнул глава государства.

    «Теперь в целом о высшей школе. Задача – чтобы центры науки и образования развивались по всей стране. Для этого до 2030 года построим 25 университетских кампусов. Предлагаю в этой связи расширить эту программу и в общей сложности построить не менее 40 таких студенческих городков. Придется выделить на эти цели около 400 млрд рублей», – добавил Путин.

    1 марта 2024, 12:13 • Новости дня
    Опрос: Путину доверяют 82% россиян

    Опрос ФОМ: Путину доверяют 82% россиян

    Tекст: Ольга Никитина

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 82% россиян, а его деятельность одобряют 80%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ФОМ.

    Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 82% респондентов, тогда как 10% придерживаются противоположного мнения, передает РИА «Новости».

    Деятельность главы государства одобряют 80% опрошенных, в то время как доля тех, кто не доволен действиями президента, составляет 7%.

    Опрос «ФОМнибус» был проведен с 23 по 25 ноября 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

    Неделей ранее работу Путина на своем посту положительно оценили 82% россиян.

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    28 февраля 2024, 08:40 • Новости дня
    Американский журналист раскрыл попытки фирмы из США отследить маршрут Путина

    Журналист Тау заявил, что фирма в США пыталась отследить передвижение Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская компания PlanetRisk пыталась отслеживать маршрут президента Владимира Путина, заявил экс-журналист The Wall Street Journal Байрон Тау.

    Тау в своей книге, выдержки из которой приводит издание Wired, рассказал, что в 2016 году компания разработала технологию Locomotive, позволяющую отслеживать смартфоны с использованием коммерческих данных, передает РИА «Новости».

    Получив набор данных о России, сотрудники PlanetRisk поняли, что могли бы отслеживать телефоны в окружении российского лидера, пишет издание.

    Устройства, как сообщается, принадлежали не Путину, а его водителям, сотрудникам службы безопасности, политическим советникам и другому вспомогательному персоналу. Через эту информацию, как утверждается, компания получала данные о том, куда направляется президент России и кто находится в его окружении.

    Впоследствии, как пишет Wired, Locomotive переименовали в VISR. Технология используется американским разведсообществом и спецслужбами.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал, что за ним перед интервью с Путиным следили спецслужбы США.

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    28 февраля 2024, 01:14 • Новости дня
    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Такер Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что его предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    «Мои адвокаты перед тем, как я улетел, сказали что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», – рассказал Карлсон в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что его адвокаты – это «люди, которые работают на одну из крупнейших юридических фирм».

    По словам Карлсона, после этого он связался с главным адвокатом, который уточнил, что все будет зависеть от заданных Путину вопросов.

    «Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», – передал Карлсон слова своего адвоката. При этом он подчеркнул, что не чувствовал себя в России в опасности.

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    29 февраля 2024, 12:35 • Новости дня
    Путин рассказал о боевом применении гиперзвуковых ракет «Циркон»
    Путин рассказал о боевом применении гиперзвуковых ракет «Циркон»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о боевом применении новейших ракетных комплексов.

    По его словам, Боевые возможности ВС России увеличились многократно, а наши части прочно владеют инициативой, по целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают все новые территории, передает официальный сайт Кремля.

    «В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружений, о чём я говорил в Послании 2018 года, – все сделано, или завершается эта работа», – сказал Путин.

    Президент отметил, что гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции.

    «Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в Послании 2018 года даже и речи не шло, но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», – сказал Путин.

    По его словам, эти системы подтвердили свои уникальные характеристики.

    «В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве» – добавил президент России.

    Он отметил также, что работа над целым рядом других перспективных систем вооружений продолжается, и о новых достижениях наших ученых и оружейников скоро узнают все.

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    29 февраля 2024, 13:57 • Новости дня
    Путин предложил реформировать налоговую систему России
    Путин предложил реформировать налоговую систему России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, анонсировал модернизацию налоговой системы, чтобы обеспечить поступление средств для решения всех поставленных задач.

    «Предстоят большие инвестиции в демографию, науку, технологии, инфраструктуру. Налоговая система должна обеспечить поступление средств для решения этих задач. Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. При этом нужно закрыть всяческие лазейки, которые используются некоторыми компаниями для уклонения от налогов», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Президент заявил, что необходимо модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года, а также ввести в России дифференцированную систему налогообложения.

    Ранее Путин заявил, что российский бизнес должен работать в российской юрисдикции, а не выводить средства за рубеж, где можно все потерять.

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    28 февраля 2024, 17:07 • Новости дня
    Эксперты поделились ожиданиями от президентского послания

    Профессор ВШЭ Баширов: Темы развития экономики и СВО будут главными в послании президента

    Эксперты поделились ожиданиями от президентского послания
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Послание президента Федеральному собранию будет направлено в основном для российской аудитории и посвящено задачам, которые предстоит решить России в ближайшие годы. В нем глава государства обязательно затронет тему СВО, могут быть и месседжи для западных элит и общества. Своими прогнозами о содержании послания с газетой ВЗГЛЯД поделились политологи Александр Асафов и Марат Баширов.

    «На мой взгляд, в ожиданиях от послания нет особой интриги. Уже было сказано, что это будет представление определенных планов развития страны на ближайшие несколько лет. Если посмотреть логику предыдущих посланий, то это и подведение итогов, и постановка задач во внутренней и внешней политике России», – считает Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.

    «Иногда в посланиях главы государства бывают, скажем так, определенные моменты, которых мы можем и не ждать. Так было, например, с демонстрацией Путиным наших передовых вооружений. Вероятно, нечто подобное мы с вами можем увидеть и услышать завтра», – добавил собеседник.

    «Понятно, что послание президента – наше внутреннее дело. Однако на Западе послание также будут внимательно смотреть и выискивать поводы для демонизации России. Поэтому отрицательная реакция Запада на послание вполне ожидаема», – допускает эксперт.

    «То, что называется посланием Федеральному собранию, по сути, является обращением президента к нации. Поэтому я ожидаю некоего подведения итогов нынешней каденции президентства Путина. Несомненно, там будет дан определенный прогноз относительно специальной военной операции», – рассказал Марат Баширов, политолог, профессор Высшей школы экономики.

    Он полагает, что в меньшей степени там будут представлены месседжи для западных элит и общества. «В целом все, что Путин хотел сказать Западу, он рассказал в интервью Такеру Карлсону. Но, возможно, появятся какие-то уточнения позиций. В остальном же послание – это мероприятие прежде всего для внутренней кухни России», – указал Баширов. Но при этом, по его словам, возможные кадровые решения будут вряд ли озвучены – скорее всего их отложат до мая и инаугурации.

    «Если обозначить тезисно, то я жду следующего: рано или поздно наступит мир; значит, будет новое всеобъемлющее соглашение. И касаться оно будет двух вопросов: правил мировой торговли и глобальной безопасности. Поэтому, я думаю, президент даст какие-то намеки относительно того, какие внутренние экономические задачи мы должны решить, чтобы подойти к подписанию новых договоров в самой оптимальной, выгодной для нас позиции», – резюмировал собеседник.

    Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится в четверг, 29 февраля, в Гостином дворе. Начало запланировано на полдень.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что глава государства лично работает над текстом послания последние несколько дней. В рамках подготовки Путин проводит десятки личных и телефонных бесед с министрами, вице-премьерами, главами ведомств, членами администрации президента.

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    29 февраля 2024, 15:35 • Новости дня
    Песков объяснил длительность послания Путина
    Песков объяснил длительность послания Путина
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Продолжительность послания Владимира Путина Федеральному собранию обусловлена тем, что это во многом предвыборная программа кандидата в президенты России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Звезда».

    «Это видение кандидата в президенты Путина», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Напомним, что послание Путина стало рекордным по продолжительности – два часа и шесть минут. Ранее Песков заявлял, что послание во многом можно будет считать предвыборной программой Владимира Путина.

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    29 февраля 2024, 13:46 • Новости дня
    Путин объявил о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам
    Путин объявил о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, поручил снизить долговую нагрузку российских регионов.

    «Надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. По оценке, это позволит им сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год», – сказал президент.

    Путин подчеркнул, что «эти сэкономленные средства должны быть <…> целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты».

    Президент напомнил, что в 2021 году в России запустили программу инфраструктурных бюджетных кредитов объемом в 500 млрд рублей, затем ее расширили до 1 трлн рублей – такие кредиты предоставляются регионам под 3% годовых на срок до 15 лет. «Отличный инструмент для развития. Эти средства выделяются на проекты развития, и регионы отмечают высокую эффективность такого механизма», – сказал Путин.

    «Эти кредиты не списываются. Но в текущем году субъекты федерации начнут гасить эти долги, и средства, которые возвращаются в федеральный бюджет, предлагаю вновь вкладывать в развитие регионов, направлять их на выдачу новых инфраструктурно-бюджетных кредитов», – отметил глава государства.

    Кроме того, глава государства поручил продлить на шесть лет программы поддержки десяти «отстающих» регионов. «Сейчас десять субъектов федерации с низкой бюджетной обеспеченностью реализуют индивидуальные программы социально-экономического развития. Я прошу правительство продлить действие этих программ еще на шесть лет», – сказал Путин.

    Он также указал, что к 2030 году все регионы страны должны стать экономически более самодостаточными. «Это вопрос справедливости, равных условий для самореализации граждан и высоких стандартов жизни на всей территории страны», – подчеркнул глава государства.

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    29 февраля 2024, 14:18 • Новости дня
    Путин назвал настоящую элиту России
    Путин назвал настоящую элиту России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Настоящая элита России – это воины и труженики, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    «Вы знаете, что слово «элита» во многом себя дискредитировало теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями. Особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике с 1990-х годов. Они точно не элита», – передает ТАСС слова главы государства.

    По его словам, «подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России». «Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди», – сказал Путин. После этих слов в зале прозвучали аплодисменты.

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    29 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    Путин: Верю в нашу победу и будущее России
    Путин: Верю в нашу победу и будущее России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Будущее нашей страны во многом зависит от мужества и решимости бойцов, участвующих в СВО, заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

    «Суверенитет нужно подтверждать каждый день. Речь идет о нашей и только нашей ответственности за настоящее и будущее России», – сказал глава государства.

    «Это наша Родина. Она нужна и дорога только нам. И нашим потомкам, которым мы обязаны передать сильную и благополучную страну», – добавил российский лидер.

    Все новые нацпроекты, объявленные в послании, должны быть утверждены до конца года и скоординированы между собой, поставил задачу Путин.

    Кроме того, он предложил формировать не только трехлетний бюджет, но и шестилетний финансовый план.

    Путин обратился к бойцам СВО со словами: «Низкий вам поклон». Послание глава государства завершил словами о вере в победу России.

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    29 февраля 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин предложил дать выпускникам второй шанс на ЕГЭ
    Путин предложил дать выпускникам второй шанс на ЕГЭ
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Выпускники должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

    Механизм Единого госэкзамена, подчеркнул глава государства, должен совершенствоваться.

    «Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении – дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно: по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи. Такие житейские вещи, но они важны для людей», – сказал Путин.

    Кроме того, глава государства потребовал разобраться с проблемой, когда программа школ и вопросы на экзаменах отличаются.

    Путин отметил, что учебная нагрузка на детей должна быть разумной и сбалансированной.

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    29 февраля 2024, 13:41 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить высокоскоростной интернет по всей России
    Путин поручил обеспечить высокоскоростной интернет по всей России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Доступ к высокоскоростному спутниковому интернету необходимо обеспечить на всей территории России, заявил в ходе обращения Федеральному собранию президент Владимир Путин.

    В России необходимо улучшить доступность широкополосного интернета, в том числе с помощью спутниковой связи. На расширение спутниковой группировки будет выделено 116 млрд рублей, цитирует ТАСС его слова.

    «Доступ к высокоскоростному интернету надо обеспечить практически по всей территории РФ», – подчеркнул президент.

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    29 февраля 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин: Героям спецоперации можно доверить Россию
    Путин: Героям спецоперации можно доверить Россию
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что его сердце наполняется гордостью за бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.

    По его словам, они «не отступят, не подведут и не предадут».

    Путин сообщил, что постоянно встречается с участниками спецоперации – и кадровыми военными, и добровольцами. Герои СВО, по его словам, должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.

    Президент отметил, что «подлинные герои и патриоты в жизни порой довольно скромны и сдержаны». «Они не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов. Но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность. Таким людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию», – сказал президент.

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    29 февраля 2024, 12:52 • Новости дня
    Путин: Поддержка семей с детьми – наш выбор
    Путин: Поддержка семей с детьми – наш выбор
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, и пока в некоторых странах целенаправленно разрушают нормы морали и толкают целые народы к вымиранию, наша страна выбирает жизнь, заявил российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    «Ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение, так же как культура, традиции, история, нравственные устои. И, конечно, главное предназначение семьи – рождение детей, продолжение рода, воспитание детей, а значит, и продолжение всего нашего многонационального народа. Мы видим, что происходит в некоторых странах, где сознательно разрушают нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению, а мы выбираем жизнь. Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация. Наш выбор разделяет большинство людей в мире, в том числе миллионы граждан западных стран», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что сейчас Россия и другие государства сталкиваются со снижением рождаемости. Президент заверил, что российские власти примут дополнительные меры для улучшения демографической ситуации в стране.

    «В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что большая многодетная семья должна стать нормой в России.

    По данным главы государства с 2018 по 2022 год число многодетных семей в России выросло на 26,8%. Показатель он назвал хорошим.

    Также Путин напомнил, что был подписан указ, который устанавливает по всей стране единый статус многодетной семьи, о чем люди и просили. «Его положения надо наполнить конкретными решениями на федеральном и региональном уровне и идти, безусловно, от запросов людей», – сказал президент.

    По его словам, в семьях, где растет много детей, много и забот, и у родителей должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем. «Предлагаю увеличить в два раза – до 2800 рублей в месяц – налоговый вычет на второго ребенка и до шести тысяч рублей в месяц – на третьего и каждого последующего ребенка», – сказал он.

    «Что это значит? Для примера: семья с тремя детьми каждый месяц будет сохранять в своем бюджете 1300 рублей, при этом размер годового дохода, на который распространяется вычет, также предлагаю повысить с 350 до 450 тыс. рублей. Такая мера поддержки должна предоставляться автоматически, без подачи заявлений», – пояснил Путин.

    Ранее Путин объявил о запуске национального проекта «Семья».

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    29 февраля 2024, 13:09 • Новости дня
    Путин: Настал момент бросить пить и встать на лыжи
    Путин: Настал момент бросить пить и встать на лыжи
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одним из значимых достижений России является рост числа граждан, регулярно занимающихся спортом, заявил российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    «За последние годы у нас в разы выросло число граждан, которые регулярно занимаются спортом. Это одно из наших значимых достижений. Нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью. Уже со следующего года будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО», – сказал Путин.

    «Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку: «Бросай пить, вставай на лыжи». Вот это тот самый случай, момент такой настал», – пошутил президент.

    Глава государства также сообщил о снижении употребления алкоголя в стране. «Мы значительно снизили употребление алкоголя, и прежде всего крепкого алкоголя. Это, безусловно, сказывается на здоровье нации», – сказал Путин.

    Ранее Путин объявил о запуске нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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