Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
Стартовала Московская неделя моды
На выставке-форуме «Россия» с 1 по 8 марта пройдет неделя моды, на ней российские и зарубежные дизайнеры представят свои коллекции в «Манеже» и 75-м павильоне на ВДНХ.
В «Манеже» показы пройдут с 2 по 7 марта, на них дизайнеры из Москвы, Петербурга, Мурманска, Улан-Удэ и других городов России представят свои коллекции, сообщает PeopleTalk со ссылкой на пресс-службу Московской недели моды.
Свои творения покажут Ermi, BURO UNIQUE, EFREMOV, Surovaya и другие бренды. В эти дни гости здесь смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов. Посетители также смогут побывать на лектории «Прошлое, настоящее и будущее моды в России». Тут в формате паблик-токов, дискуссий и лекций профессионалы индустрии буду говорить о том, как научиться прогнозировать тренды.
На павильоне № 75 на ВДНХ новые коллекции здесь представят дизайнеры из Уфы, Элисты, Казани, Самары, Кирова и других российских городов. Ты увидишь «проекты» Svetlana Badanina, DIMA KUSTIKOV, Maria Rybakova и других.
На мероприятии также откроется В2В-шоурум – профессиональная площадка, ориентированная на представителей бизнес-сообщества. Здесь будут представлены работы таких дизайнеров как GENERAL VI и Vira Plotnikova.
Организатором выступает Фонд моды при поддержке правительства Москвы. В первый раз Московская неделя моды прошла 20–26 июня 2022 года. Ее гостями стали более 1,6 млн человек.