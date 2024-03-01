Стартовала Московская неделя моды

В «Манеже» показы пройдут с 2 по 7 марта, на них дизайнеры из Москвы, Петербурга, Мурманска, Улан-Удэ и других городов России представят свои коллекции, сообщает PeopleTalk со ссылкой на пресс-службу Московской недели моды.

Свои творения покажут Ermi, BURO UNIQUE, EFREMOV, Surovaya и другие бренды. В эти дни гости здесь смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов. Посетители также смогут побывать на лектории «Прошлое, настоящее и будущее моды в России». Тут в формате паблик-токов, дискуссий и лекций профессионалы индустрии буду говорить о том, как научиться прогнозировать тренды.

На павильоне № 75 на ВДНХ новые коллекции здесь представят дизайнеры из Уфы, Элисты, Казани, Самары, Кирова и других российских городов. Ты увидишь «проекты» Svetlana Badanina, DIMA KUSTIKOV, Maria Rybakova и других.

На мероприятии также откроется В2В-шоурум – профессиональная площадка, ориентированная на представителей бизнес-сообщества. Здесь будут представлены работы таких дизайнеров как GENERAL VI и Vira Plotnikova.

Организатором выступает Фонд моды при поддержке правительства Москвы. В первый раз Московская неделя моды прошла 20–26 июня 2022 года. Ее гостями стали более 1,6 млн человек.