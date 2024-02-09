Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.5 комментариев
Улицу Булгакова в Киеве переименовали в честь Кикабидзе
Депутаты Киевского городского совета приняли решение переименовать улицу, названную в честь писателя Михаила Булгакова, в честь грузинского певца Вахтанга Кикабидзе.
По словам заммэра Киева Владимир Бондаренко, таким образом столица Украины продолжает избавляться от названий, которые якобы «влияли на искажение национального сознания украинцев», передает ТАСС.
В городе не должно остаться наименований, связанных с Россией и «ее советским и имперским прошлым», отметил он.
Также в рамках очередной волны переименований потеряли свои прежние имена библиотека имени Александра Блока, переулок Яблочкова и улица Белгородская.
Ранее мемориальную доску в честь Булгакова на фасаде музея в Киев изменили и назвали его «выдающимся киевлянином».