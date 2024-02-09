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Красноярского художника задержали за АУЕ-неваляшку
Дело заведено на художника Василия Слонова из Красноярска из-за фото куклы-неваляшки с рисунком, который расценили как символику запрещенного экстремистского движения АУЕ, сообщил источник в региональных правоохранительных органах.
Дело завели по статье «Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций», сообщил собеседник РИА «Новости».
Самого художника задержали, решается вопрос о мере пресечения. В ноябре 2023 года Слонов, будучи подвергнутым административному наказанию за публичную демонстрацию экстремистов, в соцсетях, открытых для просмотра, разместил фото неваляшки с рисунком, являющимся символикой экстремистского движения АУЕ, добавил источник.
В региональном ГСУ СК указали, что у них в производстве есть дело по этой статье, но не раскрыли личность подозреваемого. Там пояснили, что речь идет о 54-летнем красноярце, он задержан.