Овечкин установил самую длинную голевую серию среди возрастных игроков «Вашингтона»

Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.0 комментариев
Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.0 комментариев
Военная диктатура на Украине, как змея, укусила саму себя, потому что ВСУ были одной из ее несущих конструкций. Режим хочет взвалить ответственность за военные провалы на военных – свою основу. А военные, конечно, против.3 комментария
Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.3 комментария
Украинский телеканала ТСН опубликовал видео, которое записал военный с позывным «Гиря», и добавил, что солдат принимал участие в операции возле Андреевки в ДНР. На его глазах погибли сослуживцы, а затем ранение получил и он сам, передает «Московский комсомолец».
Военный сообщил, что истекает кровью и чувствует, что «просто засыпает». «Так получилось, я очень сильно теку. Хочу попрощаться с мамой, братом, своей любимой девушкой, сказать, что я вас всех любил», – рассказал он. Отмечается, что солдат сделал запись на русском языке.
В конце видео украинский военный закрывает глаза и говорит, что, может быть, где-то встретится со своими родными. При этом, по данным украинских СМИ, «Гирю» нашли, он еще был жив, его успели доставить в больницу.
Ранее пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко рассказал, как на позициях в Авдеевке в ДНР украинские солдаты ждали спасения российскими войсками.
Байден: Украина находится в критической точке конфликта
Как пишет Bloomberg, Байдена беспокоит, что союзники Украины отказываются от ее поддержки, когда страна находится в критической точке конфликта, передает RT.
«А мы что делаем? Отступаем?» – заявил американский лидер.
Ранее сообщалось, что проект закона, в котором предусматривается выделение помощи Украине, Израилю, а также ужесточение контроля на южной границе США, не прошел первое процедурное голосование в Сенате Конгресса.
Во вторник Байден заявил об отчаянном положении Украины, отметив, что не готов идти на уступки Республиканской партии США ради выработки отдельных законопроектов о помощи Украине и Израилю.
Макаревич подтвердил смерть своего школьного друга, передает RT.
Как пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, тело Борзова обнаружили утром 8 февраля в его квартире в Токмаковом переулке в Басманном районе Москвы. Отмечается, что музыкант лежал в домашнем халате на полу, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Точную причину смерти установит экспертиза – предварительно, Борзов умер от сердечного приступа, говорится в сообщении.
В конце января умер российский рок-музыкант, участник групп «Машина времени» и «Земляне» Юрий Ильченко.
Путин: Конфликт на Украине закончится за недели, если США прекратят поставки оружия Киеву
«Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения – все закончится в течение нескольких недель, вот и все, и тогда можно договариваться о каких-то условиях. Перед тем как вы это сделаете – прекратите», – сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Путин назвал госпереворот на Украине в 2014 году политической ошибкой ЦРУ, которое его осуществило. «Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», – подчеркнул Путин.
По данным СМИ, 19-летний молодой человек жил на Украине, после начала контрнаступления ВСУ в прошлом году с ним связался отец и предложил вступить в ВС России. Парень с детства не видел отца и отказался от предложения, вступив вместо этого в ряды ВСУ, передает канал «360».
Молодой человек управлял американской машиной Bradley. На поле боя российские войска начали выпускать снаряды по машине. Оказалось, что в этот момент на линии боевого соприкосновения танком управлял отец парня. После боя мужчина позвонил сыну и сообщил, что перестал стрелять, как только узнал, что в Bradley находится он.
Через некоторое время отец погиб на фронте. Предположительно, он сгорел в танке при атаке БПЛА.
«Ну, такова судьба», – отреагировал на гибель бойца его сын. Молодой человек продолжает управлять американским Bradley.
Ранее стала известна история отца российского военнослужащего, который отправился на фронт, узнав он ранении сына.
Живущий в США писатель-фантаст Ник Перумов: СВО – это война за воссоединение русских земель, уехавшие из России не имеют права ее критиковать
«Когда ты уезжаешь из своей страны, из России, со своей Родины – ты многое теряешь. Список длинен. Но особенно важно – ты лишаешься морального права говорить о событиях, происходящих на твоей Родине здесь и сейчас. О событиях истории – возможно. А о настоящем – нет. Жалки и достойны презрения те, кто сидя вдалеке от роковых событий, высокомерно обсуждают их с уютных диванов - «а наступать надо было совсем не так...», «а воевать нужно совсем иначе...», – написал он на своей странице «ВКонтакте».
Перумов отметил, что сам также применяет это правило, «иначе грош ему цена».
«О великой и страшной войне за воссоединение русских земель имеют право говорить и рассуждать многие – от тех, кто сейчас на фронте – кто штурмует Авдеевку, защищает Горловку или отражает удары по Белгороду – и до тех, кому на голову даже в глубоком тылу, вроде Нижнего Новгорода или Царицына, может прилететь вражеский дрон», – подчеркнул писатель.
«А уехавшие – нет, они не имеют этого права. До тех пор, пока не вернутся», – заключил Перумов.
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко объяснил газете ВЗГЛЯД ненависть уехавших писателей в отношении России: «Денежки кончаются, вот им и обидно, грустно. Они эту свою обиду и грусть выплескивают, как могут».
Советник главы ДНР Гагин: Сырский уже угробил десятки тысяч украинских солдат
Как указал Гагин, Сырский уже показал себя как плохой командир, плохой стратег, потому что он как раз руководил обороной Артемовска. По его словам, Сырский уже угробил десятки тысяч украинских солдат, потерял кучу техники, не спас личный состав, передает РИА «Новости».
«Одно дело говорить – в бою потерял, другое – благодаря его неумелым действиям погибло военнослужащих Украины больше, чем могло погибнуть, если бы они благоразумнее себя вели: где-то ротации, где-то вывести кого-то вовремя и так далее», – уточнил он.
По мнению Гагина, именно Сырский «использовал личный состав как ресурс», поэтому вряд ли он покажет себя в этой должности лучше, чем показал себя в Артемовске.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ. Напомним, Валерий Залужный был уволен с поста главкома ВСУ.
Путин заявил, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими
Он привел в пример историю на поле боя, когда украинские военные, попав в окружение, отказались сдаваться в плен российским бойцам, заявив, что «русские не сдаются».
«Наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!» И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!»... Они до сих пор русскими себя ощущают», – рассказал Путин, передает РИА «Новости».
Ранее Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина. Он заявил, что Украина в ее сегодняшнем виде – искусственное государство, созданное советскими властями.
СК России установил отдавших приказ об ударе по Лисичанску командиров ВСУ
По данным СК, атака, предварительно, была произведена третьим дивизионом 107-й реактивной бригады ВСУ под командованием Е. Родина, передает ТАСС.
Обвинение будет предъявлено Родину и командиру третьего дивизиона С. Савченко в ближайшее время.
Напомним, ВСУ нанесли удар с помощью РСЗО по Лисичанску, погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок.
Путин рассказал Карлсону историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого
Путин напомнил, что Россия начала развиваться из двух центров – Киева и Новгорода, а значимой вехой в ее истории стало Крещение Руси.
Позднее часть южных русских земель, включая Киев, попала под власть Польско-Литовского государства, и поляки в течение десятилетий занимались «ополячиванием» жителей этих территорий, рассказал Путин. «Внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы», – приводит слова Путина ТАСС.
При этом со временем жители южных регионов начали обращаться в Москву, чтобы Москва их «забрала к себе». В подтверждение своих слов он передал Карлсону копии исторических документов, в том числе писем Богдана Хмельницкого в Варшаву с требованием соблюдения прав населения территории, которую сегодня называют Украиной, а также его послания в Москву с просьбой взять эти земли «под сильную руку московского царя».
В 1686 году все левобережье Днепра, включая Киев, отошло к России, а правобережье осталось за Польшей.
Перед Первой мировой войной австрийский генштаб начал активно продвигать «идею Украины» и украинизации, чтобы ослабить Россию.
«У нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина», – добавил российский президент.
Он напомнил, что после Второй мировой войны Украинская ССР получила часть земель, которые относились к Польше и другим сопредельным государствам. «У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся», – подчеркнул Путин.
Кроме того, Украинская ССР получила огромное количество территорий, которые никогда к ней никакого отношения не имели, включая Причерноморье.
Вероятность крупномасштабного конфликта выше, чем когда-либо в последнее время, сообщил неназванный представитель военной разведки страны Guardian, передает РИА «Новости».
Собеседник издания отметил, что риск растет из-за эскалации на Ближнем Востоке, украинского конфликта, а также создания Китаем современного вооружения и возможности попытки «захвата» им Тайваня.
Военная разведка страны сейчас загружена больше, чем когда-либо за последние 10 лет. Отдельные сложности есть с частой сменой ключевых министров в Британии. С 2019 года в стране сменилось три премьера, четыре министра иностранных дел и два министра обороны.
Сенатор Климов: Претензии Украины на зарубежные активы СССР юридически ничтожны
«В юридическом отношении претензии Украины на советские активы ничтожны. Россия имеет полное право на собственность СССР, так как выплатила долги за все республики, входившие в состав Союза, включая УССР и Прибалтику. Однако никакой благодарности от этих стран Москва так и не получила», – сказал сенатор Андрей Климов.
«Претензии Украины на советские активы – это пиар-акция ее руководства. Офис Зеленского понимает неправомерность этих требований. Однако из-за снижения зарубежной финансовой помощи властям страны стало сложнее воровать, и теперь они пытаются изобрести все новые способы для получения денег», – отмечает собеседник.
«Поэтому России не следует расслабляться. Грабительские попытки конфискации нашего зарубежного имущества еще могут произойти. Поэтому Москва должна быть готова к принятию ответных мер на такие действия», – резюмировал Климов.
Ранее на Украине захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР, которые после распада Советского Союза якобы были несправедливо и незаконно захвачены Россией. Для достижения этой цели фонд госимущества страны создает рабочую группу. О каких именно объектах идет речь, а также об их количестве и местонахождении не сообщается.
Любопытно, но на фоне этого Украина старательно пытается уничтожить все, что связано с наследием СССР. Так, в конце января Львовская область первой на Украине отчиталась о сносе всех советских монументов. Глава военной администрации региона Максим Козицкий отметил, что за 2023 год в регионе снесли 312 памятников.
В середине декабря в Киеве снесли памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец». По сути, он являлся надгробным, так как располагался на месте захоронения экипажа, защищавшего Дарницкий железнодорожный узел от солдат Белой армии. В августе в столице Украины демонтировали герб СССР с монумента «Родина-мать». Вместо него был установлен трезубец, а сам памятник переименовали в «Украину-мать».
2 апреля 1993 года правительство России заявило о взятии на себя всех обязательств бывших советских республик по погашению внешнего долга СССР взамен на их отказ от доли в зарубежных активах СССР, напоминает ТАСС. Сделка получила название «нулевой вариант». Так, России достался весь внешний долг в размере 96,6 млрд долларов.
В соответствии с соглашением между правительствами России и Украины, подписанным 9 декабря 1994 года, РФ определялась правопреемницей бывшего СССР по внешнему долгу и активам, включая и зарубежную собственность. Документ определил, что на Украину приходится 16,37%, или 12,1 млрд долларов долга.
По его словам, брат уехал на Украину давно, там он начал службу и продолжает ее, у него там семья, передает ТАСС слова Олега.
Александр Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, а в августе 2019 года занял пост главы Сухопутных войск ВСУ.
8 февраля 2024 года стало известно о назначении Сырского на пост главкома ВСУ.
Отмечается, что российские войска уничтожают то, что Киев пытается сохранить и сэкономить, передает РИА «Новости».
Сообщается, что ударам также подвергаются украинские военные машины, оборудование и другие запасы. Ситуацию осложняет и отсутствие помощи со стороны США.
Ранее ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 310 военных и танк.
Пожар в жилом доме у метро Аэропорт стал самым крупным возгоранием в жилом доме Москвы в новейшей истории России
Столичный главк МЧС России наращивает группировку сил и средств на месте тушения загоревшейся кровли жилого дома на севере Москвы, к тушению привлечено большинство подразделений столичного пожарно-спасательного гарнизона, в том числе вызваны сотрудники из резерва, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что возгорание, площадь которого превысило 4 тыс. кв. метров, стало самым крупным пожаром в Москве за всю новейшую историю.
Из дома эвакуированы около 400 человек, к тушению привлечены два вертолета.
Кровля горящего на севере Москвы дома полностью обрушилась, горящие обломки падают вокруг дома. Вся крыша дома охвачена огнем.