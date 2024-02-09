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    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине
    В ДНР подсчитали потери ВСУ под командованием Сырского
    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot
    Путин: Запад начинает осознавать, что поражения России не будет
    Путин разъяснил Карлсону искусственность государства Украина
    Путин рассказал Карлсону о кричащих «русские не сдаются» солдат ВСУ
    Путин указал на причастность США к подрыву «Северных потоков»
    Путин объяснил госпереворот 2014 года на Украине ошибкой ЦРУ
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Мир оказался между Оруэллом и Аверченко

    Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Отставка Залужного как процесс полураспада режима Зеленского

    Военная диктатура на Украине, как змея, укусила саму себя, потому что ВСУ были одной из ее несущих конструкций. Режим хочет взвалить ответственность за военные провалы на военных – свою основу. А военные, конечно, против.

    2 комментария
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Рецепт будущего пишется ближневосточными поварами

    Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.

    3 комментария
    9 февраля 2024, 09:26 • Новости дня

    В Европарламенте интервью Путина назвали «острым» на фоне инфоблокады Запада

    Депутат в Европарламенте Вилимски назвал интервью Путина журналисту Карлсону «острым» на фоне инфоблокады Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на фоне информационной блокады со стороны Запада кажется «еще более острым», выразил мнение возглавляющий делегацию оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте евродепутат Гаральд Вилимски.

    По его словам, такое интервью интригует еще сильнее во время введенной Западом тотальной информационной блокады, передает ТАСС.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром была опубликована письменная расшифровка.

    В интервью президент России заявил, что переворот на Украине в 2014 году был совершен при поддержке американского Центрального разведывательного управления и стал политической ошибкой ЦРУ. Кроме того, Путин заявил, что конфликт на Украине закончится за несколько недель, если США прекратят поставки оружия Киеву.

    Примерно за пять часов интервью Путина Карлсону посмотрели 50 млн человек.

    9 февраля 2024, 04:26 • Новости дня
    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине

    Путин: Конфликт на Украине закончится за недели, если США прекратят поставки оружия Киеву

    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине закончится за несколько недель, если США прекратят поставки оружия Киеву.

    «Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения – все закончится в течение нескольких недель, вот и все, и тогда можно договариваться о каких-то условиях. Перед тем как вы это сделаете – прекратите», – сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин назвал госпереворот на Украине в 2014 году  политической ошибкой ЦРУ, которое его осуществило. «Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», – подчеркнул Путин.

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    9 февраля 2024, 02:28 • Новости дня
    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Путин рассказал Карлсону историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого

    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина в ее сегодняшнем виде — искусственное государство, созданное советскими властями, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста. Он подробно рассказал журналисту историю становления русской государственности.

    Путин напомнил, что Россия начала развиваться из двух центров – Киева и Новгорода, а значимой вехой в ее истории стало Крещение Руси.

    Позднее часть южных русских земель, включая Киев, попала под власть Польско-Литовского государства, и поляки в течение десятилетий занимались «ополячиванием» жителей этих территорий, рассказал Путин. «Внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы», – приводит слова Путина ТАСС.

    При этом со временем жители южных регионов начали обращаться в Москву, чтобы Москва их «забрала к себе». В подтверждение своих слов он передал Карлсону копии исторических документов, в том числе писем Богдана Хмельницкого в Варшаву с требованием соблюдения прав населения территории, которую сегодня называют Украиной, а также его послания в Москву с просьбой взять эти земли «под сильную руку московского царя».

    В 1686 году все левобережье Днепра, включая Киев, отошло к России, а правобережье осталось за Польшей. 

    Перед Первой мировой войной австрийский генштаб начал активно продвигать «идею Украины» и украинизации, чтобы ослабить Россию.

    «У нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина», – добавил российский президент.

    Он напомнил, что после Второй мировой войны Украинская ССР получила часть земель, которые относились к Польше и другим сопредельным государствам. «У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Украинская ССР получила огромное количество территорий, которые никогда к ней никакого отношения не имели, включая Причерноморье.

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    9 февраля 2024, 06:36 • Новости дня
    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»

    Путин заявил, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими

    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими и то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Он привел в пример историю на поле боя, когда украинские военные, попав в окружение, отказались сдаваться в плен российским бойцам, заявив, что «русские не сдаются».

    «Наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!» И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!»... Они до сих пор русскими себя ощущают», – рассказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина. Он заявил, что Украина в ее сегодняшнем виде – искусственное государство, созданное советскими властями.

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    8 февраля 2024, 18:56 • Новости дня
    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot

    NYT: В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot

    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский военно-транспортный Ил-76 с украинскими пленными действительно сбили из американского ЗРК Patriot, подтвердили официальные лица США на условиях анонимности, сообщает New York Times.

    Публичных заявлений от официальных американских чиновников на тему ЗРК Patriot и сбитого им Ил-76 не планируется, но в частном порядке они подтвердили, что самолет действительно сбили ракетой этого комплекса, пишет New York Times, передает ТАСС.

    Источники пояснили, что комплекс, из которого сбили самолет над Белгородской областью, киевскому режиму передал партнер из Европы.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76.

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    9 февраля 2024, 03:28 • Новости дня
    Путин назвал условия сохранения Крыма в составе Украины в 2014 году

    Путин заявил, что если бы власть в Киеве в 2014 году сменилась законно, это бы сохранило Украине Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    Крым остался бы в составе Украины, если бы смена власти в Киеве в 2014 году прошла законно и бескровно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

    «Зачем госпереворот, зачем жертвы? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начали потом операции в Донбассе? Вот этого я не понимаю, Зачем это надо было делать? Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв, без начала военных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане, в голову бы никогда не приходило», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что украинский конфликт был спровоцирован госпереворотом в Киеве, который в 2014 году был реализован ЦРУ.

    При этом он уточнил, что у тогдашнего президента Украины Виктора Януковича не было шансов на победу в выборах, и все это знали. И несмотря на это Янукович согласился на досрочные выборы.

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    9 февраля 2024, 01:46 • Новости дня
    Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным

    Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным на своем сайте

    Tекст: Денис Тельманов

    Беседа Такера Карлсона и Владимира Путина выложена на официальном сайте журналиста за пять минут до анонсированного ранее времени в 02.00 мск.

    Такер Карлсон опубликовал интервью с российским президентом Владимиром Путиным на своем сайте https://tuckercarlson.com/ в 02.00 мск.

    Интервью доступно по ссылке https://tuckercarlson.com/the-vladimir-putin-interview/. Общая продолжительность видеозаписи 2 часа 07 минут.

    Для удобства пользователей Карлсон проиндексировал запись, указав временной код и тему разговора. Так, в 00:02 Путин говорит об истории России и Украины, в 00:25 – о расширении НАТО, в 00:48 о том, что спровоцировало конфликт.

    Кроме того, согласно списку, в ходе интервью обсуждается Билл Клинтон, взрыв газопровода «Северный поток», Восстановление связи с США, президент Украины Владимир Зеленский, Илон Маск и искусственный интеллект, а также заключенный американский журналист Эван Гершкович.

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    9 февраля 2024, 04:41 • Новости дня
    Путин назвал «дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией

    Путин заявил, что решение США ограничить расчеты в долларах с Россией нанесли удар по валюте США

    Путин назвал «дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал «полной дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией, подчеркнув, что введя ограничения, штаты нанесли удар по своей экономике и доллару.

    «Считаю, что полная дурь, понимаете, с точки зрения интересов самих Соединенных Штатов, налогоплательщиков Соединенных Штатов. Потому что это наносит удар по экономике США, подрывает мощь Соединенных Штатов в мире», – приводит ТАСС слова Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Путин напомнил, что до 2022 года около 80% расчетов России во внешней торговле были в долларах и евро, а доллар занимал не менее 50% в расчетах с третьими странами. Сейчас же, по словам российского президента, в американских долларах проводится только 13% всех внешних расчетов России.

    «Но не мы же запретили использование доллара, мы к этому не стремились. США приняли решение ограничить наши расчеты в долларах», – заявил Путин.

    Он добавил, что сейчас доля рубля в международных расчетах России составляет 34%, а доля юаня выросла с примерно 3% до более чем 34%. Кроме того, по словам Путина, другие страны, в том числе нефтепроизводящие, начинают переходить при продаже нефти на юани.

    «Кто-то понимает это в тех же Соединенных Штатах? Что вы делаете? Сами себе обрезаете», – отметил Путин.

    «Могу только объяснить это самонадеянностью. Думали, наверное, что все рухнет, а ничего не рухнуло», – заключил российский президент.

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    8 февраля 2024, 09:42 • Новости дня
    Такер Карлсон покинул Россию

    Американский журналист Такер Карлсон покинул Россию

    Такер Карлсон покинул Россию
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента Владимира Путина, покинул Россию.

    В соцсетях появилось фото Карлсона на ночном авиарейсе Москва – Белград, передает ТАСС.

    Ранее Карлсон сообщил, что интервью с российским лидером будет опубликовано в 18.00 по времени Восточного побережья США (02.00 мск 9 февраля).

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    8 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил рекордный экспорт российского урана в США

    Аналитик Митрахович: США продолжают покупать российский уран, но ищут альтернативные варианты

    Эксперт объяснил рекордный экспорт российского урана в США
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Несмотря на экономическую войну, которую Соединенные Штаты развязали против России, Вашингтон продолжает покупать российский уран. В то же время американцы ищут альтернативные источники этого ресурса и пытаются восстановить собственное производство, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее стало известно, что США в 2023 году купили у России уран на рекордные 1,2 млрд долларов.

    «В США в конце прошлого года активно обсуждался запрет импорта урана из России. Статистика, однако, свидетельствует о зависимости Вашингтона от этого вида сырья», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что Америка раньше самостоятельно производила необходимую продукцию, но потом решила, что уран проще закупать на внешних рынках. «Тогда в Штатах серьезным образом сократили собственное производство обогащенного урана. А сейчас, в период деглобализации, США пытаются все это восстановить. Конечно, им требуется время, поэтому пока они импортируют уран в том числе из России», – рассказал спикер.

    Любопытно, что происходит это на фоне экономической войны, которую Соединенные Штаты развязали против России. «Как только Вашингтон сможет найти альтернативный источник поставок и восстановить собственное производство, стоит ожидать тотальных ограничений в отношении российского урана», – прогнозирует собеседник. 

    Россия может остановить поставки урана в США, но не делает этого «по понятным причинам», добавил Митрахович. «Мы зарабатываем деньги, которые потом используем в интересах нашей страны. Кроме того, введя запрет на экспорт урана в США, мы не нанесем им какого-то критического удара. Вашингтон столкнется лишь с некоторыми сложностями, например, увеличится время доставки, и она будет выходить американцам чуть дороже. Но в целом у американской атомной промышленности есть некоторые запасы топлива», – пояснил эксперт ФНЭБ.

    Вместе с тем, пока США работают над отказом от российского урана, Москва также решает ряд задач и готовится к возможным ограничениям. «Мы постепенно разворачиваем партнерство в атомной сфере со странами Глобального Юга и Востока. У Росатома огромный портфель заказов, поэтому какие-либо санкции США в отношении импорта российского урана нам нестрашны», – заключил Митрахович.

    Ранее стало известно, что США в 2023 году купили у России уран на рекордные 1,2 млрд долларов. Это максимальная сумма за все время ведения статистики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистической службы США.

    В прошлом году Россия поставила 702 тонны урана (588 тонн годом ранее). Это наибольшее значение с 2013 года, когда поставки составили 982 тонны. Россия сохранила первое место по стоимости поставок урана в США, за год нарастив долю импорта с 26% до 27%.

    Второй по экспорту стала Германия, поставки которой выросли на 9% – до 677 млн долларов. На третьем места оказалась Великобритания, увеличившая продажи до 609 млн долларов (на 19%). Также уран в США поставляли Канада, Нидерланды, Франция, Китай, Япония, Бельгия, Казахстан, Южная Африка, Индия, Чехия, Швейцария.

    Напомним, в конце 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения. Действие запрета продлится до конца 2040 года. Однако главный пункт законопроекта в другом: в нем предлагается прописать возможность снять запрет, если других источников поставок не найдется или «ради национальных интересов США». На этом фоне закупки урана взлетели вдвое до максимальных с марта 2023 года 193,2 млн долларов.

    В начале января сообщалось, что американские власти планируют выделить 500 млн долларов на поиск и закупку нероссийского высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) с возможностью расширения программы. США намерены заключить новые контракты сроком максимум на 10 лет. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем обернется отказ США от российского ядерного топлива.

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    8 февраля 2024, 12:07 • Новости дня
    В ЕС решили не вводить санкции против Такера Карлсона

    ТАСС: ЕС не обсуждает введение санкций против Такера Карлсона за интервью с Путиным

    В ЕС решили не вводить санкции против Такера Карлсона
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    В Европейском союзе в настоящее время не идет речи о введении санкций в отношении американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина.

    Об этом сообщил источник ТАСС в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

    Об угрозе европейских санкций против Карлсона ранее сообщал журнал Newsweek.

    При этом предприниматель Илон Маск отмечал, что американская общественность негативно воспримет введение Евросоюзом санкций в отношении Карлсона.

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    9 февраля 2024, 05:45 • Новости дня
    Путин призвал Запад и Украину исправить ошибку Джонсона на переговорах о мире

    Путин призвал Запад и Украину исправить ошибку Джонсона, помешавшего завершить мирные переговоры

    Путин призвал Запад и Украину исправить ошибку Джонсона на переговорах о мире

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин призвал страны Запада исправить ошибку, совершенную экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, который отговорил украинскую делегацию от заключения мирного договора с Россией.

    «Они же прекратили переговоры. Ошибка? Да. Исправьте ее. Мы готовы», – сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Он напомнил, что на переговорах в Стамбуле был составлен большой документ о мирном соглашении, однако глава украинской делегации рассказал, что сначала планировал подписать документ, а затем появился «господин Джонсон» и отговорил его от этого, и Украина упустила шанс прекратить военные действия.

    «Ну упустили, совершили ошибку – пусть вернутся к этому, вот и все. Но почему мы должны суетиться и исправлять чьи-то ошибки?» – заявил российский президент.

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    8 февраля 2024, 10:20 • Новости дня
    Захарова высмеяла «общение» Байдена с покойными европейскими лидерами

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на очередной казус с президентом США Джо Байденом, который рассказал об общении с европейскими лидерами, на тот момент уже покойными.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что именно по этой причине американские журналисты предпочитают «общаться с нормальным президентом, а не с медиумом».

    Напомним, Байден ранее заявил, что около трех лет назад общался с умершим на тот момент в 2017 году канцлером Германии Гельмутом Колем. Кроме того, он рассказывал о «недавней встрече» с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, который скончался в 1996 году.

    Тем временем популярный американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского президента Владимира Путина. Оно, как ожидается, будет опубликовано в 18.00 по времени Восточного побережья США (02.00 мск 9 февраля).

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    8 февраля 2024, 16:30 • Новости дня
    Путин поручил увеличить финансирование отечественной науки
    Путин поручил увеличить финансирование отечественной науки
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию поставил задачу правительству увеличить финансирование отечественной науки.

    «Прошу правительство проработать вопрос о расширении финансовой поддержки российской науки, это очень важный вопрос, фундаментальная вещь, без решения которого невозможно будет двигаться ни по одному направлению. Без развития научной сферы также невозможно достижение национальных целей развития», – приводит ТАСС слова Путина.

    Путин отметил, что по объему государственных расходов на науку Россия занимает одно из ведущих мест в мире, а общий объем госрасходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысит 1,5 трлн рублей.

    «В бюджете на текущий год мы, конечно, тоже прибавили средства на развитие науки, но в реальном выражении расходы на науку все-таки немножко снизились, имея в виду необходимую поправку на инфляцию и в процентах от ВВП (валового внутреннего продукта)», – подчеркнул глава государства.

    Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.

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    8 февраля 2024, 16:44 • Новости дня
    Китайские спортсмены приедут на проводимые Россией Игры будущего
    Китайские спортсмены приедут на проводимые Россией Игры будущего
    @ Wang Kaiyan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайские спортсмены примут участие в проводимых Россией спортивных турнирах, включая Игры будущего, подтвердил российскому президенту Владимиру Путину лидер Китая Си Цзиньпин.

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, об этом сообщил помощник главы Российского государства Юрий Ушаков.

    Ушаков рассказал, что лидеры подтвердили общий курс на формирование справедливого многополярного миропорядка, основанного на международном праве. «Выражено обоюдное неприятие курса США, направленного на вмешательство во внутренние дела других государств. Политическое и военное давление со стороны США наши страны тоже не приемлют», – приводит его слова ТАСС.

    Путин и Си Цзиньпин, по словам представителя Кремля, также отметили, что тесная координация России и Китая на мировой арене является стабилизирующим фактором и имеет стратегическое значение. «Наши страны занимают близкие или совпадающие подходы и позиции по ключевым внешнеполитическим проблемам», – указал Ушаков.

    Разговор, отметил он, был теплым и дружеским. Беседа продлилась ровно час.

    Ранее в Кремле опубликовали сообщение по итогам переговоров двух лидеров.

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    9 февраля 2024, 02:43 • Новости дня
    Путин рассказал, как обсуждал с Клинтоном в 2000 году вступление России в НАТО

    Путин в интервью Карлсону заявил, что Россия в начале 2000-х могла бы войти в НАТО, если бы это поддержали США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин рассказал о переговорах в 2000 году с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном о вступлении России в НАТО.

    «Я ему задал вопрос: «Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно?» Вдруг он сказал: «Ты знаешь, это интересно, я думаю, что да». А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: «Ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой – нет, сейчас это невозможно», – приводит ТАСС слова Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в Москве.

    Он подчеркнул, что если бы Клинтон тогда сказал «да», то начался бы процесс сближения России и США, в результате чего вступление России в НАТО могло бы состояться.

    При этом он отметил, что не испытывает сожаления, что такое объединение не произошло, поскольку на примере Украины хорошо видно, как в НАТО решаются вопросы.

    «Руководство США нажало, и все члены НАТО послушно голосуют, даже если им что-то не нравится», – напомнил Путин.

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • ВСУ на грани

      На фоне сообщений американских СМИ о том, что ВСУ находятся в критическом состоянии из-за нехватки личного состава, вооруженные силы в РФ совершили дерзкий прорыв в Авдеевке – на одном из наиболее многострадальных и важных участков фронта.

    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

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    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

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