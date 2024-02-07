Пригожин: Я абсолютно не понимаю претензий к Орбакайте

Продюсер Пригожин выступил против отмены концертов Кристины Орбакайте в России

Tекст: Татьяна Косолапова

Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал организаторов отменить концерты певиц Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной в городе. Такая рекомендация появилась в связи с требованием общероссийского общественного движения «Культурный фронт России» об отмене выступлений артисток во Владивостоке. При этом отмечается, что окончательное решение о проведении выступлений остается за организаторами.

«Это не позиция государства, а мнение некой общественной организации. Создать общественную организацию сегодня может в России каждый человек, это не привилегия никакая. Конечно, люди из общественных организаций могут дать оценку по тем или иным вопросам, но вообще подобные вещи решаются на государственном уровне», – говорит Пригожин.

Он подчеркивает, что подобные заявления «звучат громко» и действительно имеют вес, однако не всегда люди, которые их делают, тщательно разбираются в ситуации. В связи с этим страдают не только певцы, концерты которых требуют отменить, но и организаторы, потратившие деньги на подготовку выступления, и зрители, купившие билеты на любимого артиста.

«Нужно прежде всего разбираться, за что на Орбакайте так взъелись. Если это из-за отсутствия мнения по СВО, то это бред. Есть люди, у которых ярко выраженная позиция, которую они высказывают. А есть люди, которые в принципе аполитичны, никогда не были внутри ситуации и не знают, что высказать. Я знаю Кристину очень давно, больше 30 лет. Она вообще далека от всего этого. Она и не высказывала никакую свою точку зрения по СВО, она в нейтралитете, что называется», – рассуждает продюсер.

Собеседник обращает внимание на то, что Орбакайте – самостоятельная личность, на которую не распространяется чужое, пусть и семейное, мнение относительно СВО. Более того, отмечает продюсер, юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом), который состоит в браке с матерью Орбакайте певицей Аллой Пугачевой, не является артистке родным отцом и никогда не воспитывал ее.

«Если это из-за ее поездок в США, то претензий я абсолютно не понимаю. У Кристины в США муж, ребенок в школу ходит, они появились задолго до начала СВО. Что она должна делать, кроме как туда-сюда мотаться? И потом, с каких пор у нас не разрешены поездки за границу? Туризм никто не отменял. У россиян нет никаких запретов по передвижению, а значит, они вправе ездить в отпуск туда, куда считают нужным», – сетует Пригожин.

По его словам, остановить массовую отмену концертов Орбакайте можно лишь узнав истинную причину такого поведения и исправив ее. Членов общественных организаций, в свою очередь, он призывает «не делать громких заявлений», не разобравшись в той или иной ситуации.

В середине января активисты организации «Боевое братство» Бурятии в социальных сетях потребовали отменить концерты Орбакайте в Улан-Удэ, поскольку считают, что артистка, которая «живет в США» и «не определилась со своей позицией по поводу СВО», не должна давать концерты в России и зарабатывать на этом. Позже выступления эстрадной певицы отменили в Красноярске, Иркутске и Чите, а в Благовещенске и Хабаровске концерты перенесли на неопределенные даты.