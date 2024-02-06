Украина призвала Грузию «не политизировать» дело о провозе взрывчатки в Россию

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

В заявлении посольства Украины также сказано, что оно «проверяет сведения СГБ Грузии и выясняет все обстоятельства, в том числе о вовлечении в незаконную деятельность граждан Украины».

Украинские дипломаты в Грузии выразили готовность «конструктивно взаимодействовать» с грузинскими правоохранительными органами в «объективном и непредвзятом» разбирательстве этого дела для установления «реального организатора».

Ранее председатель комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Ираклий Берая назвал «хорошо продуманными» действия украинской стороны по попытке провоза взрывчатки через Грузию в Россию и предположил, что этим Киев опять хотел втянуть Грузию в военное противостояние с Россией.

В интервью телекомпании «Имеди» он заявил, что «предполагалось обвинить Грузию во взрывах в России, что дало бы последней возможность новой военной эскалации против Грузии и сделать Грузию целью для России».

«Очень много вопросов. Все это возмутительно, особенно тот факт, что в этой истории фигурирует представитель правящей партии Украины», – сказал он.

Как отметил Ираклий Берая, случившееся напомнило ему факт «засылки с Украины (экс-президента Михаила) Саакашвили в 2021 году».

Накануне СГБ Грузии предотвратила провоз взрывчатки в Воронеж транзитом через Грузию из Одессы. По этому делу в результате спецмероприятий задержаны семь граждан Грузии, три – Украины и два – Армении. СГБ сообщает, что организацией занимался уроженец Батуми, гражданин Украины из Одессы Андрей Шарашидзе, который баллотировался в местные депутаты в этом городе от «Слуги народа» в 2020 году.