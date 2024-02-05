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Полицейский спецназовец в Днепре назвал замначальника полиции «гнидой с Майдана»
Полицейский спецназовец в Днепре на собрании назвал замначальника полиции «гнидой с Майдана»
Сотрудники спецподразделений нацполиции Украины в Днепропетровской области, в числе которых есть бывшие сотрудники «Беркута», назвали приехавшего к ним замначальника главного управления ведомства Владимира Богониса «гнидой с Майдана».
Видео появилось в соцсетях.
Бывших «беркутовцев» призывали вступить в специальную штурмовую бригаду «Лють» и отправиться в зону боевых действий.
«Ты – гнида с Майдана!» – выкрикнули Богонису из зала.
«Да, я гнида с Майдана. А ты гнида откуда?» – спросил в ответ замначальника главного управления нацполиции Украины в Днепропетровской области.
«А я из «Беркута»! (…) Я страну защищал», – сказал обратившийся к нему сотрудник, слова которого были встречены аплодисментами коллег.
Владимир Богонис с 2014 года состоял в националистическом батальоне «Днепр-1», прошел путь от рядового до заместителя начальника штаба подразделения и до руководящих должностей в полиции Днепра и Днепропетровской области.
Нацбат «Днепр-1», созданный по приказу тогдашнего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова после госпереворота 2014 года, проводил карательные операции в Донбассе. В батальон отбирали кандидатов с ярко выраженной националистической позицией. Вместе с батальоном «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) участвовал в операции по захвату Мариуполя в 2014 году.